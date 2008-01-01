慧算账完成1.5亿元人民币融资 看其如何“简单企业财税”

12月28日，慧算账战略融资发布会在北京香格里拉饭店隆重举行，正式对外发布2017年慧算账发展战略，并宣布在2016年慧算账共完成两轮融资，募集1.5亿元人民币。

ZD至顶网网络频道 12月28日 综合消息： 12月28日，慧算账战略融资发布会在北京香格里拉饭店隆重举行，正式对外发布2017年慧算账发展战略，并宣布在2016年慧算账共完成两轮融资，募集1.5亿元人民币。

据悉，本次发布会以“简单你的财税”为主题，慧算账融资领投方川融资本、跟投方IDG资本，以及前序轮次投资方华软资本、嘉兴领创基金等悉数到场，现场汇集了慧算账合作方宜信创新、51社保、腾讯众创空间及慧算账各地服务商代表、50多家主流媒体代表等百余位嘉宾。

作为本场发布会的主角，慧算账创始人兼CEO张述刚先生向在场嘉宾展示了慧算账近两年的运营成果。他表示，慧算账在2015年实现了从0-1的凛冬破冰，2016年开始从1-2的躬身前行，短短13个月的时间，慧算账竹破非凡，实现了他山望尘莫及的赫赫之态：每月营销额从0跃升至3000万，每月签单户数从0突破达10000户。不忘初心，方得始终。从涓涓之流到井喷态势，归根于慧算账一直秉承的极客精神，不断探索和追求极致。

资本寒冬中突围，慧算账连获两轮融资，拿下1.5亿元！

2016年，慧算账经历两轮募集，首轮融资投资方包含IDG、华软资本、嘉兴领创基金等，次轮融资由川融资本领投、IDG等多家跟投，金额共1.5亿元人民币，成为财税领域唯一一家在2016年拿到两轮融资的企业。可以说，在企业财税服务领域，获得投资的企业不少，但是连获两轮融资的却不可多得，资本寒冬下，融资金额过亿的更是凤毛麟角。

慧算账能够一举荣获两轮融资，是投资方对其在财税服务领域能力的认可，也是共同在企业级服务深耕的友好共识。慧算账副总裁刘辉先生会上表示，完成本轮融资后，慧算账不负众望，在2017年将实施四大战略规划，即：期权及合资计划、运营平台智能化、税所合伙计划、双引擎三个中心计划，与合作伙伴一起做大“蛋糕”，提升合作伙伴利润率。

刘辉认为，2016年慧算账将主要精力放在了打基础方面，从探索到验证再到定型，逐步完成了营销服务和消化体系的建设。在2017年，资本支撑下，慧算账将聚力前行，实现250家加盟商，7亿销售额，覆盖150座城市，服务30万家企业，与此同时，慧算账还将完成会计师事务所与税务师事务所的布局。

不负众望，慧算账推行“简单企业财税”全新品牌战略！

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。除了宣布喜获融资外，发布会上获悉，慧算账在2017年将推行“简单你的财税”这一全新品牌战略，升级企业财税服务。据悉，简单你的财税，实现“简单”是第一步，提供属于“你”的财税则是第二步。

首先，“简单”就是除了按客户提供的单据进行标准化的账务处理和纳税申报之外，还能通过财务服务数据及时发现企业经营漏洞、管理漏洞，实现风险预案的时时交互，为每一个企业打造定制化的财税处理方案，大幅度升级服务体验。

其次，代理记账不仅仅是“代理”，慧算账期望将财税代理行业的服务体验进一步提升，通过探索更加定制化的服务，做深价值链，使中小微企业的全生命周期需求同样变得简单、可靠，有针对性的简单每一个企业所面临的不同财税情况，打造财税服务专家级的体验。

结语

据悉，此次会议还邀请到慧算账投资方、服务商代表、宜信创新、51社保、腾讯众创空间等合作伙伴上台助阵，激情分享慧算账与他们之间的合作与未来。

慧算账如一轮初升的朝日，与志同道合的伙伴一起，以专业、可靠、标准、个性化的服务方式，助力千万中小微企业的财税外包向着简单发展。同时，慧算账的此轮融资必会为其发展带来强劲助力，努力成为“风口上的独角兽”，引领2B时代的未来。



