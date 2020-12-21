云网际会·连接未来 | 2020中国云网络峰会在京圆满落幕!

12月19日，由中国通信学会指导，江苏省未来网络创新研究院主办，SDNLAB承办的首届中国云网络峰会于北京盛大开幕。首届中国云网络峰会立足于云网协同发展，以网络与业务需求高效联动、云网技术深度融合为依托，汇聚云计算劲旅和行业云网络技术翘楚，围绕云网络涉及的云网基础设施、数据中心网络、云原生网络、智能云网、无损网络、云边协同、多云互联等热门技术话题论道，共话云网络生态发展与繁荣。

首届云网络峰会形式内容丰满，分为上午主会场和下午三个分论坛，三个分论坛涵盖云网络技术趋势，行业应用以及学术研究三大主题。参会嘉宾更是多元，共有40+行业重磅嘉宾临席，囊括产、学、研、用各个方面。阿里云、华为云、谷歌云、英特尔、英伟达、中国电信、中国移动、中国联通、鹏博士、星融、世纪互联、天弛网络等行业巨头和业界精锐携最新成果集结云网络展会，可谓是众星云集。





火爆的展会现场

云网融合成为新基建核心驱动



中国通信学会副秘书长文剑出席大会并致辞，他表示，在创新驱动战略和“互联网+”国家战略的双风口下，云网融合显现出强大动能，对信息通信行业产生了深远的影响，也是5G时代新基建的重要特征。在新基建中，云和网是关键要素，两者互相促进、互相补充，云网融合是新基建的核心驱动和本质内涵，是新基建发展的必然选择。





中国通信学会副秘书长文剑

中国工程院刘韵洁院士提出，未来网络正向开放化、白盒化、云化、SRv6方向发展，端到端能力、可编程能力将进一步优化和突破。他表示，互联网正式进入下半场，在要求海量连接的同时，也要求网络具备确定性服务质量的能力（质量确定、海量连接、质量可定制）。云网超融合，业务全云化，将是网络发展的一个关键方向。





中国工程院刘韵洁院士

云网一体化成趋势，云网需求多元化





随着我国数字化进程的不断推进，企业信息化建设进入了新的阶段。作为大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术的基础，云计算成为了企业向数字化、网络化、智能化转型的重要引擎，网络则是企业信息化的重要承载和依托。在中国云网络峰会上，各位行业大佬、技术大牛立足于自身所在的专业领域，从硬件到软件，从理论到实践，从更加细分的专业角度切入云网络，带来高含金量的精彩分享。

专家指出，云网一体化是未来云网融合的重要趋势。云对网络性能、网络可用性、网络智能性、网络安全、柔性适配能力提出了要求；网对云的统一承载与集约运营能力、虚拟网元能力开放与增强、电信级安全性也有诉求；云网融合的数字化平台则对云网的云资源备份和多线接入、云网能力服务化提供、云能力和数据的协同、云原生开发、云网内生安全提出了需求。云网融合给技术发展带来新空间。 企业上云网络先行，行业应用落地频频





在新基建的大潮中，云计算应用场景不断拓展，已经深入政府、能源、金融、医疗、工业、交通、物流等传统行业，不同形式和类型的云网融合服务将更好地支持垂直行业发展，加速行业应用，促进万物互联。在中国云网络峰会上，走在云网一线的资深专家们用真实典型的案例，从底层基础设施到上层应用，聚焦云网产业痛点，给我们带来了切实体会和宝贵经验。 云的理念让网络更理解用户诉求，从幕后延伸到台前；网让云的范围进一步延伸，从中心扩展到边缘；5G的加入更是让云网的得到进一步的提速和扩容，以更包容的姿态让科技和人文交互。嘉宾指出，大型政企成为上云主力，网络是首要挑战。咨询、规划、迁移、运维、安全、多云管理等云网服务也是企业网络挑战面临的关键问题。针对不同应用场景与会嘉宾也提出了最后一公里网络优化、网络运维自动化、混合云网监控等实践分享。针对最后一公里的国内外网络质量差异、客户网络复杂导致的接入调度难题，与会嘉宾也围绕业务平面、网络调度控制面、边缘容器控制面、数据平面等维度进行了详细解读。 探索技术前沿，产学研协同创新





大会学术论坛围绕网络5.0、智能融合网络、多元网络空间融合等前沿议题展开研讨，并针对数据中心、边缘计算、分布式机器学习等场景进行了研究成果分享。



在云网络学术领域，北京邮电大学教授、信息与通信工程学院执行院长彭木根，工业和信息化部电信研究院科技委主任蒋林涛，香港科技大学副教授陈凯等重磅嘉宾出席峰会，展示云网络领域最前沿的研究成果，共同探讨云网络下半场的机遇、挑战和发展。



2020年疫情之下，企业上云步伐加速，云网络服务需求进一步聚集，加之新基建、内外双循环的政策指引，云网络进入全新的行业审视阶段， 2020首届中国云网络峰会紧跟趋势，集结行业精锐，畅谈云网生态发展，探索云网技术前沿，共享机遇，共迎挑战，共创未来！