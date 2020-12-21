云网际会·连接未来 | 2020中国云网络峰会在京圆满落幕!
来源：至顶网网络与安全频道 2020-12-21 14:11:21
关键字： 云网络 2020中国云网络峰会
12月19日，由中国通信学会指导，江苏省未来网络创新研究院主办，SDNLAB承办的首届中国云网络峰会于北京盛大开幕。
中国通信学会副秘书长文剑出席大会并致辞，他表示，在创新驱动战略和“互联网+”国家战略的双风口下，云网融合显现出强大动能，对信息通信行业产生了深远的影响，也是5G时代新基建的重要特征。在新基建中，云和网是关键要素，两者互相促进、互相补充，云网融合是新基建的核心驱动和本质内涵，是新基建发展的必然选择。
专家指出，云网一体化是未来云网融合的重要趋势。云对网络性能、网络可用性、网络智能性、网络安全、柔性适配能力提出了要求；网对云的统一承载与集约运营能力、虚拟网元能力开放与增强、电信级安全性也有诉求；云网融合的数字化平台则对云网的云资源备份和多线接入、云网能力服务化提供、云能力和数据的协同、云原生开发、云网内生安全提出了需求。云网融合给技术发展带来新空间。
在新基建的大潮中，云计算应用场景不断拓展，已经深入政府、能源、金融、医疗、工业、交通、物流等传统行业，不同形式和类型的云网融合服务将更好地支持垂直行业发展，加速行业应用，促进万物互联。在中国云网络峰会上，走在云网一线的资深专家们用真实典型的案例，从底层基础设施到上层应用，聚焦云网产业痛点，给我们带来了切实体会和宝贵经验。
云的理念让网络更理解用户诉求，从幕后延伸到台前；网让云的范围进一步延伸，从中心扩展到边缘；5G的加入更是让云网的得到进一步的提速和扩容，以更包容的姿态让科技和人文交互。嘉宾指出，大型政企成为上云主力，网络是首要挑战。咨询、规划、迁移、运维、安全、多云管理等云网服务也是企业网络挑战面临的关键问题。针对不同应用场景与会嘉宾也提出了最后一公里网络优化、网络运维自动化、混合云网监控等实践分享。针对最后一公里的国内外网络质量差异、客户网络复杂导致的接入调度难题，与会嘉宾也围绕业务平面、网络调度控制面、边缘容器控制面、数据平面等维度进行了详细解读。
探索技术前沿，产学研协同创新
在云网络学术领域，北京邮电大学教授、信息与通信工程学院执行院长彭木根，工业和信息化部电信研究院科技委主任蒋林涛，香港科技大学副教授陈凯等重磅嘉宾出席峰会，展示云网络领域最前沿的研究成果，共同探讨云网络下半场的机遇、挑战和发展。
2020年疫情之下，企业上云步伐加速，云网络服务需求进一步聚集，加之新基建、内外双循环的政策指引，云网络进入全新的行业审视阶段， 2020首届中国云网络峰会紧跟趋势，集结行业精锐，畅谈云网生态发展，探索云网技术前沿，共享机遇，共迎挑战，共创未来！