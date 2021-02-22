Arista Networks发布第四季度财报 服务模式转型成果喜人

Arista Networks近日发布第四季度财报，收益远远超出华尔街的预期水平，该季度Arista在不计入股票补偿等特定成本的每股利润为2.49美元，收入为6.485亿美元，此前华尔街分析师预期的每股利润为2.39美元，收入为6.3亿美元。

云网络公司Arista Networks近日发布第四季度财报，收益远远超出华尔街的预期水平，同时也发布了强劲的下一季度预期。

该季度Arista在不计入股票补偿等特定成本的每股利润为2.49美元，收入为6.485亿美元，此前华尔街分析师预期的每股利润为2.39美元，收入为6.3亿美元。

从全年来看，Arista公布的每股收益为7.99美元，收入为23.2亿美元，低于去年同期的24.1亿美元。

Arista首席执行官Jayshree Ullal在声明中表示，她很高兴看到公司在该季度恢复了增长。Ullal说：“凭借对客户成功、原始财务状况、变革性创新的高度专注，使得Arista处于有利位置，在后疫情时代继续保持发展势头。”

Arista主要面向高速数据中心运营商（如Facebook和微软）售卖高速网络交换机，不过最近一段时间，Arista也变成企业园区交换市场的一个重要参与者，目前主要竞争对手思科已在该市场中占据了主导地位。除此之外，Arista还售卖用于云网络的管理软件。

在过去的几年中，Arista开始业务过渡，逐渐从专注产品转向专注服务。尽管在过渡期内，但Arista仍设法在该季度实现了产品和服务收入的增长。

Constellation Research分析师Holger Mueller认为：“总体而言，这是一个好兆头。投资者们很高兴看到Arista能将服务与产品的收入比从2019年的19％提高到2020年的26.5％。而且由于服务利润率更高，Arista的价值比去年同期更高了。”

的确投资者们对此反应积极，Arista的股价在盘后交易中上涨了6％多，最初上涨了20％多。

对于2021年第一季度，Arista预期收入在6.3亿美元至6.5亿美元之间，远超华尔街预期的6.09亿美元。