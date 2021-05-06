Arista Networks发布Q1财报 专注AI战略赢得丰厚回报

云网络公司Arista Networks今天发布最新季度财报，以表现稳定的业绩再次超出分析师对其收益和收入的预期，使得股价在盘后交易中有所上涨。

云网络公司Arista Networks今天发布最新季度财报，以表现稳定的业绩再次超出分析师对其收益和收入的预期，使得股价在盘后交易中有所上涨。

第一季度在不计入股票补偿等特定成本情况下的每股利润为2.50美元，销售收入为6.676亿美元，收入同比增长27％，此前华尔街预期的每股利润为2.38美元，收入为6.421亿美元。

总体上看，这个季度运营利润情况是比较健康，为1.988亿美元。

Arista主要面向Facebook和微软等超大规模数据中心运营商售卖高速网络交换机，此外还在竞争激烈的企业园区交换机市场中与规模更大的思科展开竞争。

除了硬件外，Arista还售卖融合了人工智能的网络管理和安全软件，用于发现故障的根本原因，监控用户体验，识别任何网络威胁。2020年9月收购Awake Security之后，Arista一直在为其安全软件添加新的功能。

Arista首席执行官Jayshree Ullal表示，该季度Arista的强劲表现归功于对人工智能领域的关注。

Ullal在一份声明中称：“2021年Arista起步顺利，显然，我们对云网络的专注，正在得到那些拥有各种数据集和应用的客户的共鸣。”

值得注意的是，整个新冠疫情期间Arista表现突出，这也是Arista连续第六个季度业绩超出分析师的预期。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示：“当一家公司拥有吸引人的产品，并且在疫情期间能够审慎地运营，那么能带来怎样喜人的成绩，Arista就是一个很好的例子。在产品方面，Arista专注于基于AI的安全网络，并且做得很出色。在商用业务方面，Arista的收入增长了大约30％，而成本却仅增长了20％。现在，管理层需要在今年剩下时间里继续保持下去。”

Arista首席财务官Ita Brennan表示，这一结果验证了公司实施的业务多元化策略，并指出，这说明所有市场对Arista产品的需求状况都是良好的。

展望未来，Arista预测第二季度收入在6.75亿美元至6.95亿美元之间，这意味着很有可能会再次超过华尔街的预期——6.4984亿美元。

Arista股价在盘后交易时段上涨了3％以上。