一键式报警，找不回“万物互联”包赔！

刚买的电动自行车被偷了，失而复得的几率小之又小，保险公司又不愿为其承保，只能自认倒霉，你有遇到过这样的烦心事吗？

刚买的电动自行车被偷了，失而复得的几率小之又小，保险公司又不愿为其承保，只能自认倒霉，你有遇到过这样的烦心事吗？ 现在好了，贵州广电网络与贵阳市公安局共同打造了“万物互联”警务项目，以eLTE广电有线无线融合网为基础，利用物联网技术搭建立体化打、防、管、控作战体系，进一步提升全市公安机关的应急处置能力，降低电动两轮车盗窃案件发案率，提高破案率。即使最终未能找到车子，保险公司也将对失主赔付1200元以弥补其损失。

广大电动车主只需要下载专用APP，注册并进行预登记，同时到附近安装点在摩托车、电动摩托车、电动自行车上安装RFID芯片即可。RFID芯片分为“人卡”和“车卡”，“车卡”安装在车上某个隐蔽处，随身携带一个钥匙扣大小的“人卡”，业务开通后即可发挥其功能。

当车主的车卡与人卡分离一段距离时，系统会自动发送报警短信给车主，车主若核实车辆确实被盗，怎么办？可致电专用报警号报案，或登录APP“一键式报警”，报警信息直接推送到公安内网进行立案处理。

“万物互联”警务应用是如何实现的？

贵州广电网络与贵阳市公安局在全市8000个路口的RFID读卡器中内置700M eLTE 通信模组，依靠覆盖全城的eLTE广电无线融合网络将所读取的经过该路口的车辆信息实时上传至公安系统的数据应用平台从而实现车辆定位，轨迹追踪，交通违章管控，交通大数据分析等众多功能。

eLTE广电无线融合网解决方案具有以下主要优势：

宽窄一体：同一张eLTE广电无线融合网络同时支持LTE宽带数据业务和窄带物联业务，充分实现一网多能的特点。

安全可靠：采用运营商级网络技术，可靠率达到99.999%,多种加密技术，保障网络安全。

更高性能：采用4.5G先进技术，在15Mhz信道带宽时下行最高峰值速率可达300Mbps。

授权频谱：700M频段作为授权频谱，无线质量好，干扰少，与公网业务完全隔离，网络安全有保障。

生态成熟：eLTE产业联盟聚合丰富的生态合作伙伴涵盖传媒，环保，民生，市政等20个不同行业，提供从模组，终端到应用的成熟端到端解决方案。

针对700M数字红利频谱覆盖广，穿透好的特性，面向广电行业的端到端700M eLTE解决方案还可以同时提供eMBMS增强型组播移动视频业务以帮助广电网络将电视业务从家庭走向个人，实现电视人人通；集群业务帮助各政企行业提供支持语音，GIS，图像及视频等多媒体生产调度能力，有效助力各政企行业升级通信网络，提高生产效率；宽窄融合物联业务则为市政，民生，环保，制造等各个领域提供了一张万物互联的可靠网络，早日开启智慧城市的新篇章。这些创新型的应用将帮助各地广电网络在信息化改革的浪潮中勇立潮头，完成企业转型升级的历史使命。