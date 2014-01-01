华为愿景演变：从“丰富人们的沟通和生活 ”到“构建万物互联的智能世界”

今日，华为轮值CEO胡厚崑发布2018年新年献词，他提到华为立志把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。“这既是激发我们不懈奋斗的远大愿景，也是我们所肩负的神圣使命。”

至顶网网络频道 12月29日 综合消息： 今日，华为轮值CEO胡厚崑发布2018年新年献词，他提到华为立志把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。“这既是激发我们不懈奋斗的远大愿景，也是我们所肩负的神圣使命。”

华为愿景正从“丰富人们的沟通和生活”向“构建万物互联的智能世界”而转变。

华为轮值CEO胡厚崑发布2018年新年献词全文：

东风好作阳和使，逢草逢花报发生。2017年，全球经济整体复苏向好，ICT行业在进行产业结构性变革和调整的同时，仍保持着稳健发展，华为聚焦管道战略，加强经营质量管理，坚持为客户创造价值，全年销售收入预计约6000亿人民币，同比增长约15%。在此我代表公司管理团队，向全体员工的努力奋斗与奉献致以最诚挚的谢意！

运营商业务受到市场投资周期波动的影响，但仍保持了稳健经营。市场的波动也让我们更坚定地与客户一起探索与把握网络建设从“投资驱动”向“价值驱动”转变的趋势，华为助力全球运营商一方面立足现实，以品质家宽、全场景站点、Mobile Money等创新解决方案，挖掘数十万亿美元现网资产的潜能；另一方面，面向未来，加速5G预商用测试，建设以数据中心为核心的全云化网络和数字化运营运维系统，为个人、家庭、企业用户提供视频、IoT、云通信等极致体验的业务，实现新增长。

企业业务着力于加速全球企业数字化转型进程，不断强化云计算、企业园区、数据中心、物联网等创新产品和解决方案，并在智慧城市、平安城市以及金融、能源、交通、制造等行业得到广泛应用。华为通过领先的“端、管、云”全栈式ICT解决方案，帮助客户进行ICT基础架构的顶层设计，同时基于“平台+生态”战略，与合作伙伴共同打造企业数字化转型所需的生态链。目前，197家世界500强企业，45家世界100强企业选择华为作为数字化转型的合作伙伴。企业业务正呈现出喷薄欲出的活力与潜能。

消费者业务在打造“世界级智能终端品牌”的道路上不断突破。2017年，华为与荣耀双品牌并驾齐驱，用户忠诚度不断提升，市场规模快速增长，华为（含荣耀）智能手机全年发货1.53亿台，全球份额突破10%，稳居全球前三，在中国市场份额突破20%，持续保持领先优势。华为新推出的Mate10成为全球首款加载人工智能芯片的手机，我们为消费者带来了真正意义上的、足以称为由AI主导的智能手机。未来将不断洞悉消费者需求，探索智能社会行业变革方向，在AI、AR等领域积极创新，引领行业发展趋势。

我们新成立了云BU，旨在携手合作伙伴，为客户提供稳定可靠、安全可信和可持续演进的云服务。华为云的服务从2016年底10大类45个增加到14大类97个，上线包括制造、EI企业智能、电商、SAP等50多个解决方案，自从云BU成立后华为云的用户数、资源使用量都增长了3倍。同时，推出公有云合作伙伴计划，全年发展伙伴超过一千家。

展望未来，5G、物联网、云计算、人工智能等新兴技术迅速走向规模化商用，行业数字化转型正进入深水区，以“万物感知、万物互联、万物智能”为特征的智能社会即将来临。我们既要关注满足客户长远需求的产业和技术,把握技术创新与商业变革的趋势；更要关注客户在数字化转型过程中所遇到的现实挑战，通过帮助客户解决问题实现商业成功来持续为客户创造价值。华为未来能够继续成功的关键在于两点：一方面，战略要瞄准正确的大方向，但并不追求精确，要为适应不确定性留下调整的空间；另一方面，要让日益庞大的组织始终充满活力。要做到上述两点并不容易，我们要有战略自信，坚定不移地往前走。

战略上，华为聚焦万物互联主航道，努力成为智能社会使能者和推动者。我们要有所为、有所不为，不能在非战略机会点上消耗战略竞争力量，就像高尔夫击球，只有击中球杆头部的“甜蜜点”才能不损失能量获得最远的击球距离。万物互联我们要敢于领先，持续扩大优势；万物感知我们只聚焦在其中的连接和边缘计算、分布计算，持续构建并巩固优势；万物智能是行业知识和信息技术相结合的结果，我们聚焦云计算和大数据人工智能平台、On-Device AI，使能电信网络智能化及各行各业智能化，也用于内部管理的智能化。

战略思考要视野开阔、着眼长远，经营管理则要放低重心、脚踏实地。面对复杂的业务形势，我们既要实事求是，挤掉泡沫和水分，通过工作重心下沉切实提升经营质量；又要勇于挑战、敢于冲锋，抓住市场增长的机会，从容应对市场波动。经营管理工作是苦活、累活、细活，是综合性的系统工作，需要长时间的努力建设。代表处是公司最基层的，也是最重要的经营单元，公司各项管理动作要围绕帮助代表处提升经营质量，从一线到机关、再从机关到一线，围绕战略、机会、目标、打法、资源配置形成共识与合力，真正把工作做细、做实，来实现创造机会、挖掘机会、把握机会。运营商业务要跑赢行业大势，提高合同质量、积极寻求增长；企业业务要持续中高速增长，确保在5年内成为公司的业务顶梁柱；消费者业务要夯实基础、继续良好的发展势头并不断提高盈利能力；公有云业务要按既定战略投入,提高产品竞争力，集中精力追求规模增长。

我们要以“春雨润物细无声”的方式呈现价值与贡献，获得信任，持续改善、软化商业环境，使之与公司未来千亿美元规模相匹配，在更高层面支撑业务发展。华为的价值循环平台将是全产业链的价值创造与分享，我们要用好最优秀的资源，在资源多、政策好的地方加强布局，构建产业生态圈。同时，要提升对风险内控、合规运营的监管能力，建立危机预警及管理机制，守护好企业形象。

继续坚持从成功实践中选拔干部，让更多有使命感和责任感，具备战略洞察能力和决断力，富有战役管控能力，崇尚战斗意志和自我牺牲精神的员工走上各级重要岗位。2017年我们完成了对4500名优秀员工的破格提拔；2018年将继续对6000名员工破格提拔，其中3000名在15、16级，2000名在17、18、19级，其他职级1000名。代表处是公司实现健康经营、有效增长的关键经营单元，要加快代表处代表等一线主官、专家及职员岗位的干部选拔，公司对艰苦国家及地区将推行“蒙哥马利”计划，打通从“二等兵快速晋升到上将”的流畅通道。谁说撒哈拉沙漠没有将军，蒙哥马利不是吗？坚持论责任结果而不论资历，实事求是地根据其责任结果提升这些员工的职级；同时，要看到日益复杂的业务环境对一线主官的能力提出了更高的要求，因此要加快对一线主官的赋能，提高他们的任职能力，使他们敢战而且善战。加快职员队伍的建设，对确定性工作及时、准确、快速、精细化管理。加快代表处专家队伍的全能化建设，培养选拔一批能文能武的文职将军。各经营责任中心的主官要聚焦作战与胜利，以商业成功与持续成功作为唯一衡量准绳，坚持驱动发展与防范风险的并重、坚持短期收益与长远发展协调平衡；公司高层干部要多仰望星空，引领公司前进的方向。各级主官和专家要学习向坤山、满广志，真正深入业务场景去了解业务，发现和解决问题。要敢于使用先进武器，打赢复杂的信息化战争，不要用汉阳造的悲怆文化掩盖主官的无能。

努力奋斗的优秀人才是公司价值创造之源，我们坚持“积极、多元、开放”的人才观，构建公司与人才同创共赢的人才管理机制。面对更加动态变化的商业环境、更加复杂的内部业务需求，对外要打开组织边界，用多种方式整合优秀资源，“一杯咖啡吸收宇宙能量，一桶浆糊粘接世界智慧”；对内要敢于破格提拔优秀人才，给优秀人才更多成长的机会；要大胆地开展各类人才的差异化管理，形成主官、专家、职员各司其责的人才结构，促使各类人才能在最佳时间、最佳岗位，作出最佳贡献，获得最好回报。

为适应公司更加复杂的业务结构，我们要逐步建立起集团统治与各业务单位分治并重、责权清晰、运作高效、监管有效的分布式组织运作模式，让各业务在集团共同价值的管控下和共同平台的支撑下自主生长。我们的组织阵形要灵活，从集团到地区部、国家，队形能张能收；我们的组织规模要有弹性，需要资源的时候能得到，不需要资源的时候就释放掉。坚定不移地继续推进公司经营重心的前移，加强项目型组织的运作，真正实现一线指挥炮火，机关支撑服务。要通过经营责权前移后的反向运作梳理和一线评价机关机制的建立，努力实现机关职能向平台化、服务化、市场化的转变，从而大力推动机关组织的精简与合并，减少冗余低效的管理层级。

继续坚持“以客户为中心、以奋斗者为本、长期艰苦奋斗”的价值观不改变，坚持“责任结果导向”的评价原则，贯彻“物质文明和精神文明”双轮驱动，将组织的愿景使命与员工个人的工作动机相结合，不断激发组织与员工追求更高成功的内在动力。在内外合规、责任自担的基础上，基于信任进行管理，促进各类组织与干部员工主观能动性的发挥。要通过简化过程KPI、增强协同考核等方式，重塑“胜则举杯相庆，败则拼死相救”的群体奋斗精神。

2018年，华为三十而立，风华正茂。未来二三十年，人类将进入智能社会。面向新的时代，华为立志：把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。这既是激发我们不懈奋斗的远大愿景，也是我们所肩负的神圣使命。

寻芳陌上花如锦，折得东风第一枝。充满希望和活力的新时代已经到来，相信多年后，你我仍会因身在华为、历经这样的奔腾年代激动不已。在此，恭祝各位同事和你们的家人们新年快乐。2018年，让我们一起拥抱更多的收获和成长，创造更加美好的未来！



