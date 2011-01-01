华为荣获多项GSMA全球移动大奖，持续构建万物互联的智能世界

2018世界移动大会期间，在GSMA全球移动大奖颁奖典礼上，华为荣获包括“2018年移动产业杰出贡献奖”在内的8项大奖，以表彰其数十年来在倡导新技术创新，推动数字化生态建设以及践行社会责任等方面所做的贡献。

2018世界移动大会期间，在GSMA全球移动大奖颁奖典礼上，华为荣获包括“2018年移动产业杰出贡献奖”在内的8项大奖，以表彰其数十年来在倡导新技术创新，推动数字化生态建设以及践行社会责任等方面所做的贡献。

GSMA向华为颁发“2018年移动产业杰出贡献奖”

华为轮值CEO胡厚崑（左）和GSMA主席、印度Bharti公司创始人兼董事长Sunil Bharti Mittal（右）

东风拂面春意暖，移动通信技术日新月异，联接范围从城市到郊区，联接带宽从几兆到千兆，联接对象从人到物。人们的生活方式也随之发生了翻天覆地的变化，不经意间已从“上网”到“活在网中”，从数字鸿沟到数字化世界。行业与行业、技术与商业、工作与生活，都在融合协同，一切边界都在被打破。

芳华三十载，华为和运营商一起在全球建设了1500多张网络，为世界超过三分之一的人口提供联接；坚持开放、合作、共赢，与客户合作伙伴联合创新、形成良性的产业生态；加入360多个标准组织、产业联盟和开源社区，共同推进产业数字化进程，构建万物互联的智能世界，持续为移动产业做出贡献。

作为负责任的企业公民，华为致力于消除数字鸿沟，推进绿色环保，为网络稳定安全运行提供保障支撑。在珠峰南坡、北极圈内，在重大灾难的现场，都有华为人的身影。我们深知通信的重要性，我们选择了坚守。RualStar农网方案联接未联接，让非洲偏远村庄与世界互联；TubeStar将传统基站三大元素铁塔、机房、机柜合为一体，省时省地省电，降低部署成本。NB-IoT智慧城市端到端解决方案，支持智能停车、牛联网等城市便捷应用，构建开放生态圈、让城市生活更美好。

华为坚持以客户为中心，持续创新。关注客户长远需求，把握技术创新与商业变革的趋势，也关注客户在数字化转型过程中所遇到的现实挑战。华为推出一系列解决方案帮助客户解决问题实现商业成功，持续为客户创造价值。CloudAIR用云化思想改造无线网络、解耦空口资源和制式绑定；超宽带射频系列化产品方案有效提升网络容量，解决多频部署网络挑战；5G核心网基于以微服务为中心的软件架构及SBA业务架构，使能全行业新商业、新运营、新体验。

GSMA Ltd. CEO John Hoffman表示，两天前GSMA主席给华为颁发了本年度GSMA的最高荣誉奖项“GSMA杰出贡献奖”，今天华为荣获7项全球移动大奖。这说明华为获得的成就和认可，不仅在整个产业当中得到了体现，在这次GSMA展会当中也一览无余。很荣幸能够与华为合作，并期待以后能持续合作共赢。

预计到2025年，全球无线联接数将从80亿增长到200亿，从个人移动宽带联接到全行业数字化转型，这将给运营商带来巨大挑战；眺望远方，仍有30亿人尚未联网。消除数字鸿沟，我们仍然任重道远。

等闲识得东风面，万紫千红总是春。华为坚持与产业伙伴携手同行，以行践言，提出一个个符合未来发展的理念并努力实现。今天，5G东风已来，结构性行业改变正在发生。华为立志把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。