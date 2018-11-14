南京市委常委、江北新区党工委专职副书记罗群为大会致辞

在大会上，南京市委常委、江北新区党工委专职副书记罗群首先为大会做致辞，其中讲到，当前全球互联网发展已进入'大航海时代'，网络的触角和边际不断被拓宽。互联网就像空气一样，融入到我们生活的里里外外、方方面面。

2018年11月14日-16日，“GNTC全球网络技术大会”在南京火热开幕。作为全球规模最大的网络技术盛会之一，本届GNTC将聚焦更多热门技术领域，吸引更多国际组织、产业权威专家，通过1次测试活动、1场颁奖典礼、2场全体大会、7场专题峰会及数十场Workshop，为现场观众奉上一场精彩绝伦的网络技术盛宴。

南京市委常委、江北新区党工委专职副书记 罗群

在大会上，南京市委常委、江北新区党工委专职副书记罗群首先为大会做致辞，其中讲到，“当前，全球互联网发展已进入'大航海时代'，网络的触角和边际不断被拓宽。互联网就像空气一样，融入到我们生活的里里外外、方方面面。而这一切，都得益于网络技术的强大支撑。可以说，网络技术的创新发展，已经成为驱动经济发展的核心力量，推动着人类社会不断向前。”

以下为罗群现场演讲实录：

罗群：尊敬的各位领导、各位来宾、女士们、先生们，大家上午好。很高兴与各位新老朋友相聚南京，共同参加“GNTC2018年全球网络技术大会”在此我代表南京江北新区党委共管委会，向出席活动的各位来宾，各位朋友，表示热烈的欢迎和衷心的感谢。



互联网是人类文明迄今为止所见证发展最快，创新最活跃，深度最广泛的技术产业领域，刚刚过去的双11仅天猫一家交易平台2分钟成交额超过100亿人民币，1小时47分突破2000亿元，这就是互联网的力量，其背后是互联网技术进步的有利支撑，近年来，在国家工信部等行业主管部门，下一代互联网国家工程中心等行业机构的指导下，中国互联网产业机构持续欲化，市场规模增长，企业创新能力大幅提升，重大试点项目有序布置，南京市特别是江北新区也是收益者之一，比如下一代互联网IPv6项目南京网络中心正式落户新区，中国联通在江苏省内首张5G规模化试验网在南京开通，南京首个移动5G实验网站正式开通，一大批项目在新区落地。



今天下一代互联网国家工程中心，南京创新中心正式揭牌，并于中科曙光、澳门科技大学签订合作协议，各方合作再次升级，标志着项目进入实施阶段，借此机会向在座各位领导，各位来宾表示感谢，感谢大家的支持和帮助。江北新区作为国务院批复的全国第13个江苏省唯一的国家级新区，承担着打造三区一平台的重要使命，及自主创新先导之，新型城市化示范区，长三角地区现代产业集聚区和长江经济带对外开放合作的重要平台，新区成立以来认真贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念积极融入国家互联网加发展战略，推动互联网新技术新成果与产业的融合创新，集成电路、生命健康、新金融等战略型新型产业蓬勃发展，为抓住下一代互联网发展机遇，近期，我们还启动了智慧新区的建设项目，围绕智慧政务，智慧民生，智慧产业，进一步推动大数据、物联网、云计算新一代信息技术与新区实现深度融合发展。



下一步，我们将把数字中心贯通性和互联网等基础设施作为重点，加快政务信息化在智慧民生等领域持续发力，建设具有江北新区特色的智慧城市体系，不断提升新区城市功能品质。GNTC全球网络技术大会致力于推动全球网络技术快速发展，促进全球产业链融合互通，是全球互联网技术领域最重要的国际化平台之一。



这次会议在南京举办是GNTC创新以来首次将活动到北京以外的城市举行，对我们既是信任又是厚爱衷心希望各位嘉宾、专家、学者在为期三天的活动中，将网络技术发展趋势，下一代互联网部署，网络安全等话题，为南京市为江北新区发展互联网经济、数字经济建设智慧城市，建言献策，在此我也向在座的各位并通过你们向更多的朋友发出诚挚的邀请，欢迎大家到南京，到江北，投资兴业，创新创业，江北新区将进一步加大对互联网、大数据、人工智能等未来产业的扶持力度，提供最优质的配套服务，营造最优质的营商环境，与大家一起播种希望，收获成长，最后祝GNTC2018年全球网络技术大会取得圆满成功，预祝大家在南京渡过一段美好的时光。谢谢大家。



首先，请允许我代表大会组委会，向到场的所有来宾，表示热烈的欢迎和诚挚的感谢。



当前，全球互联网发展已进入“大航海时代”，网络的触角和边际不断被拓宽。前两天双11刚刚结束，相信在座的很多嘉宾都深有感悟，不仅是钱包有所变化，更多的是一种浓烈的社会氛围，在吉年前，这还只是一部分购物爱好者的狂欢，时至今日，它已变成了一场全民的盛大节日。这就是互联网强大的“渗透性”与“侵略性”，它就像空气一样，融入到我们生活的里里外外、方方面面。与此同时，在上周召开的乌镇世界互联网大会上，与会嘉宾也都指出，日新月异的信息技术创新已经极大地改变了人们的生产生活方式，引领人类开创了数字新世界。



而这一切，都得益于网络技术的强大支撑。可以说，网络技术的创新发展，已经成为驱动经济发展的核心力量，推动着人类社会不断向前。各种先进网络技术的不断突破，也使得世界各国的人民更加紧密地连接在一起。



但我们同时也看到，伴随着数字经济的蓬勃发展，现有网络架构及由此构建的技术体系在安全性、可控性、扩展性等方面，面临一系列重大挑战，构建可持续发展、全面支撑经济社会不断向前的先进网络基础设施已经成为当务之急。



不过，近年来，我们可喜的发现，一场以开放融合、代际跃迁为特征的网络技术革命正在加速到来。IPv6、SDN、NFV、5G、人工智能、云、物联网和边缘计算等先进网络技术快速创新，各种网络技术项目及开源组织迅猛发展，云网融合、网络重构等全新思路被不断实践应用。而以此为基础的，一张更加安全可靠、可管可控、性能超前的先进网络呼之欲出。而这样的先进网络，也必将为我们带来一个颠覆性的互联网新时代。



今天是“GNTC全球网络技术大会”的第三届，我们有了一些变化与调整，来到了底蕴深厚又锐意创新的南京，同时，我们还有一些不变与坚守，“网络技术”依然是我们的“代名词”“发展与创新”，“交流与融合”，依然是我们不变的初衷与愿景。



本届大会将持续三天时间，来自20多个国家、50余个国际组织，超150位全球顶尖的网络技术专家将呈现200多场精彩演讲。同时，由运营商、组织机构、业内企业等提交的数十个优秀解决方案正在展区进行展示我们所有演讲嘉宾、特邀专家、专业媒体、现场管都将行使神圣的投票权利，选出最具创新性、先进性和代表性的GNTCAwards大奖，致敬行业创新者。



截至今天上午，本次大会的报告观众已超过了两千三白人。而随之后大会各个环节的不断展开，还将有更多产业精英不远万里相聚于此。在此，我中心希望能与在座诸位以及产业链同仁一道，为创造一个美好而伟大的新网络时代共同努力。再次感谢大家的支持和到来。谢谢。