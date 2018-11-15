赵惠玲：NFV网络的技术挑战及标准化进展

在15日下午大会中，工信部科技委信息网络技术专家组组长赵慧玲首先发表主题为“NFV网络的技术挑战及标准化进展”的主题演讲，在演讲中指出，5G的来临给边缘云网络建设带来了机遇，但NFV组网还面临着一种成本问题。

2018年11月14日-16日，由下一代互联网国家工程中心主办，南京市江北新区等单位支持对“GNTC全球网络技术大会”在南京火热开幕。作为全球规模最大的网络技术盛会之一，本届GNTC通过2场全体大会、7场技术峰会、1场测试活动及GNTC Awards颁奖典礼多项特别活动，汇集来自20个国家、50余个国际组织、150多位技术专家，为现场超2000位现场观众奉上一场精彩绝伦的网络技术盛宴。

工信部科技委信息网络技术专家组组长 赵慧玲

在15日下午大会中，工信部科技委信息网络技术专家组组长赵慧玲首先发表主题为“NFV网络的技术挑战及标准化进展”的主题演讲，在演讲中指出，5G的来临给边缘云网络建设带来了机遇，但NFV组网还面临着一种成本问题，还很多需要提升的方向，如转发速率和人员的匹配等等。未来5G核心网云化也将成为运营商发力的主要方向。

唐志军：大家下午好，网络从最开始的形态发展到SDN的形态一直到今年NFV的形态，技术也一直在演进。首先我们第一个演讲嘉宾是来自工信部科技委信息网络技术专家组组长，赵慧玲，赵院长。

以下为赵惠玲现场演讲实录：



赵慧玲：大家下午好，这场是专门讲NFV，所以我就分享一下有关NFV技术网络挑战和标准化的一些进展情况。实际上NFV讲了好多年了，这张图说业界普遍认同NFV领域，运营商做的比较多的5G马上来临了，5G采用独立组网这样一个5G核心网云化，这一块还是有很多应用场景，现在感觉是不是全域化就行了，我们觉得还是有点麻烦的，第一个认为性能是极待提高的，特别是转发性能，我们也在关心5G，控制面大家没有什么争议，还有用NFV建网成本比较高，最大成本是人，因为NFV需要软件化人才，以前对这个方面，包括运营商里面也要转型，用户体验也是极待提高的，NFV还是有一些需要不断努力的地方。



NFV大家都知道需要解耦，需要全自动化生命周期的管理，同时也要有很好的基础设施，现在运营商都在做整个云基础设施部署规划，要把这个做好，我这个图示意一下5G网将来转型，5G核心网实际上是这样的，今天还有MEC一个专场，今天讨论MEC边缘计算就是5G的一个特别好的案例，原来都是集中处理的，现在就可以把控制功能挪到底下来了，这样的话从边缘这一块都是可以一起来处理的，所以适宜下边上一个云的情况。如果是NFV需要NFVI很重要，云化DC的建设，统一构建云网融合体系，这样一个云的基础设施，大家可以看到，高可靠性，还有一个是高可用性，HA是高可用性，还有高性能，还有高效部署运维，这些底下每个都有解释了，但是大家可以看从这三个，运营商建网的需求，NFV主要特征，一定是有这样一些要求的，和将来NFV引入容器的话这是我们TC3一个项目，中国移动牵头来做的，运营商特别关注是这个容器在里面外面见得着见不着，现在应该是一个什么样的，就是如何能够让运营商也能够对他可控，可管，你其他裹着看不见，管理平台能不能标准化，希望能跟（英文）明确，这是我们现在TC3的（英文），大家也是希望产业界大家齐心协力来推动，这张胶片还是不错，把容器的特点和虚机做了一个比对，起码容器更加轻量级，快高性能因为都是微服的架构，但是实际上也有一定的问题，包括安全性，安全隔离稳定还有标准化，所以这个也是需要在不断的完善的。



这个正好这是我们把容器虚拟化标准的进展，全部就概览在这里的，国际上（英文）专门都在推动这个事，但是那推动的特别慢，把容器管理平台就是说你可以做成一个VNFM的一个，推动比较慢，所以现在倒是我们CCSA三个工作组都在推动，我刚才那张图示意是TC3的，你看TC7、TC1都有，TC1是纯云计算的，TC7比较偏编排器管理这一块，TC3属于NFV这一块，基本上是这样的。我们看看目前现在厂家到底怎么样，这是产业界的情况，厂商已经开始宣称5GC评估测试从咱们T2020推进组，产品基本上现在厂家承诺基本上都是明年提供，所以提供过来设备基本上可以进行评估和实验了，看看目前到底做到什么程度，有的主流厂家都到二季度提供过来才能够测试，基本上虚拟化技术的选择这一块控制面肯定是虚机承载，这个是没有问题的，大家比较关注优面，但是功能测试这个应该我们产业界推动一起联合使设备更加成熟。



第二个是大家关心分层解耦，我们在（英文）的时候就已经讨论了很久了，那边那个图基本上把分层解耦的，A厂家、B厂家、C厂家大家都可以看一下解开运营商需求，但是到5GC这边看一下将来提供设备的情况，目前可喜的是主流厂家均表示可以分层解耦。

还有一个转发面加速思路，分成两大类，一类叫软加速，一类是硬件加速，这样的话，但是现在尤其采用智能网卡加速感觉比较头疼，智能网卡这样特多，各种各样没有什么标准，你让运营商选择加速卡的时候感觉风险心里不踏实，你采购了这样智能加速卡再过几年这个厂家有没有你都不知道了，而且不是标准化的，我们原来还想推动，但是特别难。在5GC应用的初期量不是太大，我们觉得用一些软加速的办法是不是也能够用，这一块特别值得讨论。还有就是虚拟化，大家知道NFV都有一套管理体系，这套管理体系（英文）规范了（英文）标准化的东西，但是现在基本上（英文）目前来讲基本上厂家都是自己的（英文）管自己的设备，开放性和标准性还是不够的，所以我们也在标准化组织里面积极推动这一块相应标准化的工作我们还是希望能够有比较好实现。



这里面我已经讲过很多次了我们在O包括目前现在已经推了六个行业标准了，这都是三大运营商和厂家联合做出来的，现在涉及到5G的时候大家觉得这个工作好像下周再下一周再开一次会，把5G管理口明确还有很多工作会持续。这里面认为有三个工作要继续，一个是关于O和切片管理器的接口要明确，还有就是上来做5G的话分省这样建的，O可能分层次，O和O之间还需要有O2O这样的接口，再有就是说如果（英文）管理平台接口标准化了，大家认为这个O要直接控制到（英文）管理，（英文）平台那个地方去，这三个具体的O标准会在下一次会上讨论，这个（英文）组是整个CCSA（英文）都可以参加，只要是CCSA的成员，欢迎大家都来参加一起咱们来推动我们整个行业标准的进展。



在TC3大家讨论特别多（英文）协同编排，这个是一个架构，在这里面有很多技术功能，现在讲都是我们正在做的标准，来讨论这些功能，接口、架构这样一些能力，然后这个图就是我刚才说的，因为马上要做5G的话，肯定有（英文），就是你切片的管理器，现在需要把这个切片管理器跟相应O的接口都需要标准化，这个是在（英文）正在做的一个项目，也是这样一个来推动的。



ETSI又成立一个工作组来讨论网络AI网络智能化是一个极大的热点，从运营商的角度来看将来切片的话是否能智能管理，这个是智能切片管理一个架构，也是目前来推动这一块的工作，切片这一块现在讨论特别多，圆画出来基本上都是切片的组织，因为（英文）只是定义了核心网的切片，但是你光把核心网切了，很多行业要想独占资源，想自己就有独立这个网络资源所以想切到底，这个事就特别复杂，我们在TC3讨论切片也特别热闹，这是我们在讨论切片的片子大家会涉及到在整体上，底下就是我们的网络，现在TC6光和接入网那一块讨论也比较热烈，我们这边IP讨论特别热烈，就是整个IP（英文），在接入上也有（英文），属于热点研讨，我们开研讨会的只有讨论有关新的网络技术讨论的时候，这个中兴、华为还有（英文）三个厂家就没商量，一致研讨标准就是切片。



这也是边缘云，这个控制面下移的话，然后还有下移的能力控制功能比如说离用户越来越近了，好多一些应用就丰富多彩了，好多垂直行业都可以不见得像原来那种开放能力接口也打开了，在边缘上有特别多的应用，比如像视频应用，这也讲了CDN什么，好多视频这个运营商过来，如果你再打开，比如说像汽车行业，大家都会在这个离用户最近的地方搞运营，前两天中国移动召开了一个MEC的大会，去了很多的专家，当时我记得我听了田硕凝（音）他就讲到边缘云来了以后有一批新型运营商，以用户为中心的运营，不是说光计你的网络、流量、时长，发言会给大家留下极深刻的印象，比如说你开车到停车场，停车的计费，你所有应用给你做好，因为都在边上会形成很多应用的需求，对于边缘云也是非常重要的。



昨天ONF的过来主题发言基本上一直在讲（英文）解决方案应用所以这一块也是比较重要的，我们在我们标准化这一块也看看我们有没有边缘云一些新的架构研究，所以在TC3现在也有成员单位立项积极推动这件事，所以我就最后实际上给大家用5G也是，5G是一个云化，将来这样一些智能能力包括智能编排切片，网络资源一个动态，加速大家关心，智能加速，将来无线网优，智能天线，绿色节能都有可能在新型网络中不断增强相应的功能，随着网络云化的发展，我今天也说了一些标准化的事，我本人也负责这方面的工作，这个需要产业界大家联手来推动整个云化和技术的成熟，使得这样这个网络能为我们客户提供好服务和能力不断提升，谢谢大家。