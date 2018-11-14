Linux基金会运营副主席Phil Robb：开源网络图景

Linux基金会运营副主席Phil Robb在“开源网络图景”主题演讲中提到，我们现在已经意识到当一个行业想要去发展一种技术，想要进行一些重大的变革，这就意味着我们需要大量可持续性的软件，我们需要去构建一个平台。

2018年11月14日-16日，“GNTC全球网络技术大会”在南京火热开幕。作为全球规模最大的网络技术盛会之一，本届GNTC将聚焦更多热门技术领域，吸引更多国际组织、产业权威专家，通过1次测试活动、1场颁奖典礼、2场全体大会、7场专题峰会及数十场Workshop，为现场观众奉上一场精彩绝伦的网络技术盛宴。

Linux基金会运营副主席Phil Robb

大会中，Linux基金会运营副主席Phil Robb在“开源网络图景”主题演讲中提到，我们现在已经意识到当一个行业想要去发展一种技术，想要进行一些重大的变革，这就意味着我们需要大量可持续性的软件，我们需要去构建一个平台，这样能够让大家非常高效的获得解决方案，这个方式要比单打独斗效果好得多，Linux基金目前就想要把这些软件基金会组合到一起。

以下为Phil Robb演讲实录：

Phil Robb：非常感谢受邀能够来到这里，正如您刚才所说的一样我叫Phil Robb，我是Linux运营会基金副主席，其中包括的就是我需要跟不同的社区以及不同的类型的网络项目进行合作，我的工作就是保证这些项目能够尽量的高效运行，接下来我会给大家介绍具体的工作是什么。

现在我们在一个新的时代，不同的行业都要进行网络的变革，比如说像汽车行业，有智连网还有自动驾驶在零售行业的话，他们也使用物联网以及不同类型的技术，能源行业的话，他们也是使用了很多开元的技术以及很多不同的变革，并且在这个行业里使用到了很多的软件，即使是在农业里面也是如此，我们有智连奶牛，可以高效产出牛奶。我刚才提到每一个行业里面对于我们要去进行数字化变革而言都是非常关键的，他们完全都是依赖于不同的组网和组网的技术进行数字化的变革，在Linux基金会的话我们看到网络行业里面很多项目都是在开元情况之下完成的，不仅仅是我们在开发什么以及如何来开发，因为他本身就是一种创新。

我们也意识到了，对于Linux基金会里面这些项目，我们有很多开元的项目，有数千万个开元的项目，Linux基金会管理其中很小一部分的项目，但是我们现在也已经意识到了当一个行业想要去发展一种技术的话，想要进行一些重大的变革，这就意味着我们需要很多大量可持续性的软件，我们需要去构建一个平台，这样子能够让大家非常高效获得解决方案，这个方式要比单独去做效果要好得多，Linux基金会就是想要把这些软件基金会组合到一起，而不是让他们去独立去做，所以我非常有幸帮助他们。我们看一下面临的挑战，有一些设备相关的还有更加大量的和更加高效带宽，以及数百个数字容量，所以在过去几年里面我们可以看到所有这些都在持续的发展，并且我们也在开发新一代的技术，正如我们刚才所说的一样，比如说（英文）主席已经提到了，在过去的话我们有这种分散性手动的工具，而不是有一个融合的网络，在5G的时代或者对于物联网的话这完美没有效果的，现在我们已经踏上了一个旅程，首先我们需要解耦，然后要去很好的利用虚拟化，在虚拟化和解耦基础之上，我们还需要去优化并且编排这些软件。

最近的话我们这个行业以及通信行业的软件已经开始使用新的技术，并且能够保证与其他行业保持步伐一致，尤其是最近的话，我们的云技术能够在虚拟机器上去完成一些工作，这是非常基础的一些工作。我们也是开始去实现网络虚拟化，开始有虚拟机，网络是如何发挥作用，我们如何来去真正利用，这是我们在Linux基金会我们开始看到这些开元项目的进展。

为什么开元的网络能够帮助解决这些问题呢？实际上是运行不同的方式，我花了大量的时间去研究以及制定一个开元项目的文件，也就是说这些厂家他过去互相竞争非常激烈，他们如何在一个统一平台上共同合作，这些厂家以及最终的用户如何能够最终合作，能够更快实现一个终端解决方案，我们已经从专有虚拟的由厂家所提供的一切解决方案，现在到了一个新的项目，也就是说有新的厂家能够提供解决方案，厂家和用户互相合作，在这个平台上，我们在行业里面构建了这样的平台。这样子平台非常大的好处有厂家和用户之间的互动，在过去，你并没有机会能够紧密的与你的厂家共同的合作，无论是厂家和用户之间，还是用户和用户之间，现在的话这个问题已经得到大幅解决，当你在一个开元项目里面，用户能够直接与这些开发者和厂家有非常紧密的联系，他们可以共同开发他们将要使用的产品。

我们现在也已经证明了，用户的话让开发者也参与到这个项目来，在生态系统里面他们能够共同创造未来，因为用户知道他们未来需求是什么，他们希望能够得到支持，他们更加愿意希望投资者的话和开发商他们能够共同去投资这样的新的技术，然后使用开元构建一个解决方案，并且真正支持用户，在未来的话能够在编码期里面真正使用这个技术，这个在以前是从来没有出现过的，现在用了这种模式灵活性已经得到很大幅度的提升并且有很多的管控。

对我而言这个图表展示了我们行业里面成熟度，我们在开元方面成熟度，给大家展示这样一个调研，5-10年之前所做的，目前为止最高一栏成本，这个成本已经得到大幅度消减，几乎是免费的，这能够带来很大的好处，除此之外我们还会有一个统一性的合作，在整个行业里面我们能够构建一个统一的软件平台，能够更快出台解决方案，这些事情已经被我们视做我们在这个开元环境里面能够实现的最大的好处。

随着我们经历这样变革是需要投入很多钱，在未来5年里面将会是价值110亿美元一个行业在未来的话，我们会有5G还有增强现实、虚拟现实以及我们自动驾驶等等这样的新的技术，在我们的组织机构里面，我们一直都在说，如果说你一直要用RMP，并且在未来的话使用ONAP的话，最好就使用这种开元的平台，我们也开始意识到在不同行业里面应该让这些厂家共同加入到这个生态系统里面。

这个是我画的一个图，这是在我们途径当中截止到目前5G的开元，我们开元并不是一个唯一解决方案，而是可以用做需制定一个解决方案，并且能够更快获得一个解决方案，可以通过使用这些工具，使用这些布件，能够帮我们使用开元制定一个解决方案对我而言最有意思的是，在这个图表上看一下60年之前也许之有一个LOGO，一个两个LOGO，我们可以看到这些项目都多么的新，大家看一下三年的图一般是不存在，开元项目都爆发式的增长，这是很好，他能够实现一些不同和重要的目的，其中有一些项目可能他们这个功能是互相交叉的，有的时候随着时间的推移，我们可以看到比如说像OPLV，以及网络功能虚拟化的平台，实际上并没有说组成了一个技术的部分，我们的目的其实就是能够帮忙我们识别出其他开元项目当中偏差和差距，真正使用IMV，能够使用到这些上游项目构建出这些功能。最后能够让我们在这个环境当中把所有开元组合到一起，并且能够执行和测试他们，对我而言这是非常独特的一个任务，并且我们希望能够在其他行业里去利用他。

除此之外，我们还有一个行业里的标准。这些对于我们行业而言这永远都是非常重要的。在今年年初的时候我们把其中一些部件和部分组合到一起，放到一个单独的一组里面，到2012的时候我们有（英文），开放白天这个项目，也就是说每一个社区，每一个小组都会告诉我们说，他们想要去开发这样的技术，他们总是想要单独去做，他们觉得自己能够完成非常独特的技术，而且他认为自己所做的一些跟其他人所做的并不是相同的，他们就是想要单独去做，所以我们可以大部分这些组织机构的话都是要么就是企业要么就是NGO组织，我们就意识到我们能够实现更多一个协同增效，让这样一个项目，能够更快去实现齐头并进，如果让他们一个组织之下更接近彼此的话会更好，所以我们创造了（英文）网络，有七个顶级网络项目参与到旗下。

我说这个合作是什么意思呢？涉及到一些容器，一些容器编排包括网络架构，在不同容器和编排之间的互动，在这样一个不同项目之间是有共同性，我们希望有（英文）是非常关注于这一点，会是能够创造很好边界，我们会有一个开放式的堆栈，我们会有一个很好合作。下面是测试工具验证持续进行整合，持续进行部署效率这个提升，大部分这些项目，都会是由1-2个部门，比如说（英文）是取决于（英文）基础之上，（英文）这个项目是被整合（英文）项目，这个意思对我们开元项目是有另外一个层面，我们不希望自己闭门造车，更多时候借他山之石，用别人所在这个基础之上来去进一步的向上累计，希望能够去检测并且让其他一些项目能够互相去利用对方的一个所发布的一些成果，这样的话是希望我们进一步向前推动这样一种互建，包括多元的整合，包括我们兼容和一个验证。

说到标准我们也会持续来去取得很好的进展，和标准组织进行合作，从这样一个基础之上我们希望能够加以推广很好互动，以其他标准组织标准进行互动，作为一个行业来讲我们已经意识到，不是说我们的开放代码和标准化，当然这个时候是希望一个灵活机敏的方法同时实现最低有效的产品，不断进行技术迭代，能够满足不同新生成需求场景，这是一个很好方式快速向前发展，但并没有覆盖到一些极端情况。所以标准在这个角度来讲就会发生很重要的作用，一方面我们创造开放代码系统，或者标准机构之间互动的方式，能够有我们快速上市的能力，同时确保我们这些事项比较公平而且有效这样一个协议执行，或者互动来讲能够实现，因此这样一个关系非常重要的，我们组织机构需要能够在这个方面进行互动，我们的Linux基金会也会和很多标准组织机构进行互动沟通，能够更好去推动未来更新。

对于验证项目是非常重要的，我们需要能够知道对于运营层面哪些项目比较好，比如说（英文）生态系统情况如何，现在很重要一点我们希望创造对于（英文）有什么一个意义，我们可以能够通过这个进行一个编排，我们现在能够结合（英文）加上（英文）的一个项目，当然这是一个非常重要项目，让我们能够从这个方向努力，我们快速去说一下，我们开始也会向虚拟一个中心这样一个处理，系统进行入手，远程办公室会有这样一个特殊之处，有的时候企业找到我们说，他说这个非常有趣，对于SDN我们希望相关要素有自己特殊一个使用，所以我们开始进行更多尝试，（英文）作为一个平台是给我们电信运营企业，对于这些企业来讲有远程一个办公室，比如说我们零售组织机构，这个时候非常有趣一点，把这个流量在我们SDN进行通路的编排，进行一个路由的选择，类似于我们库存系统或者销售系统一样进行一个匹配。这样一个系统来讲很好编排并且把这样一些应用能够去部署到远程的终端，从中心实验办公室很好部署到远端，这样进行一个调整，从而进行结构架构。会发现我们会通过这个项目产生什么影响更好匹配我们从运营商到这个企业具体的需求。

这个时候涉及到我们和下一代的网络来去进行这样一个合作比如说（英文）还有其他一些要素，我们也会有相关一些部署，这是刚刚在我们项目得到了一些部署，像我们的ATNT像我们中国移动，还有中国电信，还有（英文）以及Bell，他们现在也是做的一些部署，同时我们展开了一些研讨会，我是建议大家去参与，那么大家对于这样一个Linux基金会所支持项目非常感兴趣的话，我们在明天也会有一个研讨会的环节欢迎大家参与。同时还有商业化一个生态系统，是围绕（英文）系统，包括（英文）以及像华为还有IBM，包括一些小的机构，这些都是早期一个使用者，这个是6年一个项目，也是在（英文）进行部署，包括腾讯还有（英文），还有中国移动，NTAT，去使用（英文）作为一个核心控制器，作为电商一个平台，最终成为（英文）一个项目。

这是一个非常好的商业化的生态系统，是围绕这个项目得以展开了，包括FDIO商业化生态系统。现在跟大家说一说我们所看到在未来是一个什么样的趋势，如果大家能够关注我这样一个发言主题的话，你会理解的话，要义就是让我们的普视性，包括不同开元代码项目能够满足不同市场需求，具备这样一个要素，能够推动我们技术革新和变革。现在有很多一些（英文）项目，他们能够互相去撬动利用对方的技术，这样我们可以利用这个机会实现更多的可能性。比如说（英文）一些项目，在这个基金会支持下，在（英文）CNC的架构之下进行互动合作，最近我们也创作了这样一个词语，这个词语就叫做云端原住民，意思就是说能够利用这样一个技术，不仅仅是作为一个方式实现我们虚拟化。（英文）项目是关注于围绕边缘计算做这样一个实现和应用我们还会有（英文）人工智能的项目，也会是深入的进行数据的分析，包括人工智能的数据分析，来能够在网络信息的基础之上，能够去生成这样一个网络信息，进行预测性的一个动作和干预。比如说进行拥堵一些控制流量控制这些项目他们基本上都能够组合起来。

当我们看到如何从一个领域到另外一个领域实现过渡的时候，用端到端到的编排，推动这样的转型比如说区块链，区块链是一个非常好技术实现这个目标。像（英文）日志这样一个项目，他们也会做类似于区块链技术应用，应用到我们项目当中去，相关实际情况正在进行一些调研。我们现在会有这样一个项目，是在3月份，我们叫做（英文），AKRAINO，不仅仅创造代码，涉及到在不同边缘一个应用到底是什么样，哪些比较有趣，我们说到边缘来讲，是企业级的边缘还有居民层的一个边缘，还是说在其他运营商的边缘，这些都是在我们（英文）所涉及一些内容，类似于像（英文）项目，并不是仅仅建立一个东西，而是要找到一个技术和其他技术要素空白，并且在上游项目填补这样一个空白，下游进行一个更好系统和项目之间的一个整合。

有不同一个模型，有些是移动式的，有些是固定式的，有些是运营商级别的，也会在这里能够创造这样一个路线图，看上去这个技术到底是什么样一个格局。从整个执行角度，采纳角度来讲，我会给大家说一下，未来我们会在这个空间有更多进行开展，我坚信我们行业大步超前发展，可能速度会比以前更快一些，由于我们不同项目进行合作让大家有这样一个机会互相学习，让大家如何在新的场景当中取长补短，如果大家联系我们Linux基金会，我们也是非常欢迎，如果大家有需求也可以联系我们，非常感谢大家的聆听。