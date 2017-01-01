ZStack携手大河云联发布全球首个“混合云+SDN专线一体化”产品

3月20日，中国混合云领导厂商ZStack携手中国SDN技术领军者大河云联，在京联合发布并现场演示“全球首个混合云+SDN专线一体化”产品，标志着由SD-WAN技术推动云网融合进入全新高度。

至顶网网络频道 03月21日 综合消息： 3月20日，中国混合云领导厂商ZStack携手中国SDN技术领军者大河云联，在京联合发布并现场演示“全球首个混合云+SDN专线一体化”产品，标志着由SD-WAN技术推动云网融合进入全新高度。

此次发布的“混合云+SDN专线一体化”产品，是ZStack和大河云联面向用户云网一体化需求的合作成果，践行了混合云与SD-WAN的无缝融合，打通了混合云面向网络的最后一公里。此次ZStack与大河云联的联合发布，第一次实现了云计算平台和广域网的自助连接，实现了云平台与IDC、云平台与云平台之间的网络一键操作、秒级开通、按需使用、灵活计费等多项功能，完成了混合云在网络方向的一次全面升级。同时，ZStack云平台与大河云联网络自助服务平台的天然集成，意味着大河云联的网络自助服务平台迎来第一个API合作伙伴——ZStack，也预示着ZStack通过API调用平台、成为首个实现云内自动调用广域网连接的混合云服务提供商。

市场对“混合云+SD-WAN”呼声强烈

业内知名的意见领袖——小黑羊主持了此次发布会，众多来自IT专业类媒体的记者朋友，以及运营商，云服务提供商，数据中心提供商，网络提供商、云网领域的用户和专家悉数到场，为的是交流和见证这一云网融合的大事件。

发布会以中国信息通信研究院云计算和大数据研究所云计算部栗蔚的视频寄语正式开场。栗蔚表示，“云计算已经发展到一个需要跟网络协同发展的一个阶段，SD-WAN在之前SDN、数据中心、云计算等技术理念的基础之上，应运而生，也是一个非常自然的过程。”同时，她也透露，SD-WAN将是信通院今年的重点工作之一，信通院将会着力推动完善云计算和网络协同发展的相关标准。

不仅是行业主管机构对SD-WAN市场趋势的认同，作为公有云的代表——阿里云技术专家索林，也来到了现场，并分享了诸多阿里云所观察到的有关“混合云呼唤SD-WAN”的趋势和应用。索林表示，目前混合云的关键挑战在网络接入、安全防护、合规审查、运维便利、性能卓越、运营便利等六个方面，其中，网络接入矛盾非常突出，市场需要价格具有竞争力的，稳定、高速的链路环境，与便捷的接入能力，以及可定制的云上网络环境。他认为，无论研究机构的数据还是阿里云自己的调研数据，混合云的发展趋势都是必然的，而混合云面向网络方面，正在面临与SD-WAN结合的市场趋势，云网一体化的解决方案对于云计算和网络领域都将是一次全新的技术进阶。

阿里云技术专家 索林

ZStack混合云面向网络 从第一公里到最后一公里

身为此次发布会的主宾之一，ZStack作为私有云服务商，早在2017年已经与阿里云无缝融合、联合推出混合云方案。时隔半年多，ZStack用实际行动再次给在场的每一位嘉宾展示了，ZStack是如何通过产品化方案逐步降低用户的上云门槛。ZStack创始人兼CEO张鑫认为，网络是混合云的第一公里，也是最后一公里。

张鑫表示，目前业内的混合云还停留在1.0时代，混合云1.0时代最大的特点是多云管理，而多云管理解决的多是管理，而不是连接。真正的混合云一定是在私有云和公有云之间，把数据面和控制面同时打通。只有混合云才能消灭IT的孤岛，混合云天然的把碎片化的私有云和集中式的公有云连接起来，让数据在之间流淌，这是真正的混合云2.0时代。

此次与大河云联的联合发布，正是为数据连通解决云网联动的问题，ZStack将继续领先业内，实现“混合云+SD-WAN”的全面融合。据张鑫透露，双方的云网合一产品已经在机房开始试水，托管云厂商正是云网一体混合云产品最先受益者。此外，时下很热的边缘计算方面也很需要SD-WAN。

ZStack创始人兼CEO 张鑫

柔性网络定义云网互联 大河云联带领SDN创新

混合云的网络常规连接模型，从实现方式上主要分为两类：

第一类是最初期的混合云连接方式，由企业客户从其自有数据中心或者传统数据中心，通过互联网接入到云的互联网入口，同时为保障数据的安全性和可靠性，在连接云平台时使用IPsec等加密隧道技术，形成云互联网专线连接；

第二类作为混合云连接的升级版本，对于有更高的传送质量以及更安全的数据同步要求的企业用户，则采用传输专线等物理隔离的云专线连接，这时候连接的方式和带宽难以调整，用户只能租用较长期的，需要忍受一个与云平台完全不同时代的网络。

显然，这两种连接，都已经无法满足用户在混合云场景下日益增长的需求。一种新的，能够与云平台实现联动的网络成为越来越大的诉求。

大河云联推出的网络自助服务平台，正是为满足用户的互联需求，通过将SDN技术应用到云间专有网络，支持客户数据中心与云平台间的SDN专线连接，使用户可以随时调整专线连接方式和连接带宽，更具灵活性和更高的性价比。大河云联创始人兼CEO庞俊英表示，“我们把网络服务平台划分成3个阶段：自助、API化、自定义。在之前的两年时间，我们验证了自助服务的可能性，并且稳定服务了超百家用户。今天与ZStack的联合发布，标志着API化的首个产品落地，用户可以通过ZStack云平台，调用大河的网络自助服务平台，并由此为出发点，与主流公有云平台无缝互联。”

大河云联创始人兼CEO 庞俊英

演示+互动 秒级开通构建云连接

2017年被业内称为混合云落地元年，根据Gartner的统计，多云场景、尤其是混合云场景将成为企业客户使用云平台的主要方式，这已经成为共识。2017年，中国信息通信研究院曾先后组织可信云?混合云解决方案评估、《混合云白皮书》、十大混合云标杆案例评选等，纷纷证明了用户市场对混合云的需求趋势。2018 年还将继续混合云全面爆发的需求态势，而云网一体必将成为混合云普及应用的重要前提。

面对这样强烈的市场需求，此次发布会还在现场特别进行了产品展示。ZStack混合云架构师邓明鉴和大河云联解决方案总监张永福，分别在现场操作和讲解了在集成大河云联网络自助服务平台之后，用户如何通过ZStack云计算产品建立和管理广域网链接，一键开通、秒级生效；以及大河云联的网络服务平台在智能调度、冗余保护、多云互联、一键连云等方面的功能，目前已经连通的云平台包括阿里云、AWS、腾讯云、UCloud、金山云、百度云和华为云。

在圆桌对话环节中，围绕混合云和SD-WAN两个话题，北京邮电大学李昕教授深刻解说了SDN和SD-WAN技术给网络发展带来的变革，并且与ZStack创始人张鑫和大河云联合伙人王茜展开了一场云与网、混合云场景与SD-WAN等方面的观点碰撞，几位专家纷纷表示非常看好混合云趋势下云网融合将给整个行业发展创造的价值。大家一致认为，用户需要的是上云的门槛越低越好，而通过产品化的形式，才是混合云普及应用的关键前提，ZStack与大河云联基于开放、标准化的API接口调用，为无缝云网融合提供了充足的技术实现基础。

此次发布会都是满满的干货，引得在场的媒体和业内大咖们频频举起手机。无缝混合云，自助云连接， ZStack携手大河云联的“混合云+SDN专线一体化”产品发布会至此先告一段落。这对于ZStack和大河云联来说，只是两家战略合作的一小步，而对于整个行业来说，却是云网融合的一大步。而关于云和网的故事——下一步，将直指边缘计算“云+SD-WAN”规模应用的未来！让我们一起期待下。



