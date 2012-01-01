F5与吴静涛再相逢 将为ADN市场掀起怎样的波澜？

谈起吴静涛，相信在很多人心目中会马上联想到F5公司。没错，作为F5多年在技术方面的领军人物，吴静涛与F5之间所结下的不解情缘，始终被业界所津津乐道。虽然期间也出现了一些小小的“插曲”，但随着吴静涛重新回到F5之后，这种“化学反应”又将继续。

谈起吴静涛，相信在很多人心目中会马上联想到F5公司。没错，作为F5多年在技术方面的领军人物，吴静涛与F5之间所结下的不解情缘，始终被业界所津津乐道。虽然期间也出现了一些小小的“插曲”，但随着吴静涛重新回到F5之后，这种“化学反应”又将继续。

F5 Networks 首席技术官（CTO）吴静涛

作为至顶网记者，有幸在第一时间采访到了这位在ADN领域叱咤风云的代表性人物。当吴静涛神采奕奕的坐到面前时，我仿佛又看到了那位曾经与F5在应用交付网络（ADN）领域翻江倒海的老江湖，如今再次撸起袖子准备大干一场的动情画面。

那么我们不禁要问，随着吴静涛的回归，将肩负何种使命？又将面临哪些机遇和挑战呢？

首先，我们还要先简单介绍一下F5，作为全球应用交付网络（ADN）领域的领先厂商，F5对包括全球大型企业、运营商、政府与消费品牌市场提供更加快速、安全以及智能的应用，并通过交付云与安全解决方案，帮助企业在不损失速度与管理性的同时享有所需的应用架构。

实际上，吴静涛回到F5所担任的是首席技术官（CTO）的职位，但据其个人表述，这次回到F5虽然担任的是CTO的职务，但与市场方面的结合会比以前更加紧密。吴静涛本人讲到，“希望能在未来一段时间里，把F5在中国区的业务做一次非常大的增长。目前一些具体的增长计划，已经得到公司层面的审批。而这次回来，最主要的任务其实就是负责中国区在未来几年的增长。”

“诚恳的讲，这对我个人来说是一次非常大的转变，因为大家知道之前我在F5的职务是主管售前工程师的技术总监。而这次回来，成为了首席技术官，所以要对包括市场、技术、方向有更多的把控。如果把市场挖掘到产品销售，再到售后服务比喻成前、中、后场的话，那么我以前的工作更多是带领售前团队把F5现有的解决方案推送到潜在的客户中去，就是中场的活儿，而现在更多是要以市场发展趋势为脉络，甚至是以市场定制为目标，去做前场的工作。” 吴静涛讲到。

对应用理解之深

相比很多聚焦在2-3层的IT基础设施供应商而言，F5所涉及的ADN领域其实距离用户的业务应用侧非常之近。换句话说，要想把这块产品做好做精，就必须要比别人更懂用户的业务。

对此，吴静涛讲到，“从我2002年加入F5的时候，曾带着F5的售前团队，那时绝大多数的成员都是网络工程师出身，聊的都是有没有CCIE认证，是不是一万号以前的话题。到08-09年的时候，我们就主动推出了应用交付的理念。那时候，我们所谈论的问题就是你对客户的应用到底能够了解到什么程度。比如针对网银用户，我们对工程师的要求就涉及到对ERP是否理解，甚至是否具有相关的认证，有没有相关实践经历。”

“实际上当我这次回到F5的时候发现，之前的这些企业理念和基因已经逐渐融入到了互联网中，我们的用户都在走互联网+的路线，大家都在谈IOT、大数据等等新的技术。所以，我希望我的员工现在不仅要了解客户，还要了解客户在某一行业的应用中所需要的具体能力和逻辑，然后才是对这个应用所提供的交付服务。”吴静涛详细的讲到。

我们注意到，从应用交付网络到理解用户业务应用，实际上是理解客户的应用类型，在从理解应用设计的前提出发去开发产品，这实际上就是F5一代一代的工程师在整个市场发展过程中，对客户产生业务价值的一个真正的原因之所在。

吴静涛也表示，“说实话，这也是我在未来三到五年中，要帮助F5整体体系架构走向下一个成功的核心要素之一。同时，我认为这也是最大的挑战之一。”

如何看待云与应用交付之间的新常态

我们知道，随着企业对云计算应用的逐渐深入，也给应用交付市场带来了很多改变，那么云与应用交付之间又有哪些千丝万缕的联系呢？

吴静涛表示，“谈到云的引入，其实要从虚拟化来谈起，当时F5和主流的虚拟化路线走了不同的方向，通常大家都是希望当一个主机计算空间富余的情况下，能够切成很多片，来做虚拟化。而F5看到了虚拟化的另外一个方向，就是把更多的切片组合在一起变成一个更大的服务。其实，这刚好是企业虚拟化的两个主要方向，一个是把富余的主机切片，变成更小的细密度，而F5是把更多的小片片累计在一起，去构建一个足够大的一个企业应用。”

吴静涛指出，“随着云计算时代的来临，F5做了非常多的创新。比如12年F5所主导的以金融行业为目标客户的双活数据中心。其实在双活数据中心里面，就明确标识出了客户在传统数据中心里边，如何与一个新建数据中心之间，实现并行双活的关系。这样用户的整体投资回报率可以翻一倍。而这对F5来讲，其实就是把一个传统数据中心与私有云的一种结合方式。”

而今天，F5已经成为云计算在中国落地的一个非常重要的组成部分。因为如何在自己的传统数据中心、私有云、共有云之间做资源整合的问题，实际上就是F5为客户提供的一个非常完整的平台化服务。吴静涛讲到，“目前，F5能够把传统数据中心、私有云、公有云全部并行在一起变成一个统一的资源，用户可以随时灵活的去做调度跟管理，这也形成了F5在多云环境中的一个管控形式。而这种形态将在未来三到五年中，成为大企业客户中最实际的一种架构。”

灵活调度与同平台调度成为核心之所在

在谈到如何有效利用应用交付网络对云环境中资源进行灵活调度及安全管控问题时，吴静涛表示，第一，对南北流量大的硬件做优化。比如在企业新的业务应用上线的过程中，随着流量的不断增加对数据中心的要求也会越来越高，而其中会涉及南北流量和东西流量。

第二，灵活性。其中的每一个调度，都会涉及到认证网关交付的服务、支付网关交付的服务，实际上对于云里边的应用交付服务，不能只是为一个目标而设计的，应该是为多个目标去设计，需要非常灵活的定制化。F5是以CEG的版本去配合云中多API调用的方式来体现这种灵活性的。

第三，同平台调度。在企业数据中心中是不可能用两套完全分开的管理系统的。那会把企业ID给割裂开，是不正确的。而对于统一调度而言，无论是私有资源也好，还是公有资源，实际上都是用户的资源，所以如果能够实现在一个企业内部利用统一接口进行统一的调度才是最佳方案。

最后，吴静涛特别强调，“实际上F5能够实现无论在一个什么样的环境之下，都可以做到同平台的调度。这对一个企业而言，其实就意味着能否真正搭建出一套适应未来业务发展的IT架构最核心的本质所在。”