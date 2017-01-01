至顶网2017凌云奖重磅发布 记录和推动数字化创新

2017凌云奖——中国企业级IT领域的权威奖项之一于12月28日正式对外发布。这是至顶网连续第11次进行该奖项评选，也是继2015年正式更名为凌云奖之后的第三次评选。

2017凌云奖——中国企业级IT领域的权威奖项之一于12月28日正式对外发布。这是至顶网连续第11次进行该奖项评选，也是继2015年正式更名为凌云奖之后的第三次评选。凌云奖由至顶网联合科技行者共同推出，根据一年来信息技术、数字化技术和智能科技各领域的最新发布，结合业内各方技术专家的专业判断、用户的调查来共同评定，以期为企业IT决策者和商业决策者提供有意义、有价值的产品和技术选型指导。

今年技术领域最重要的话题莫过于数字化转型这一当下企业共同面临的挑战，在这背景下进行的“2017年凌云奖”也是重点围绕如何推动数字化转型来进行——这正是至顶网的使命：记录和推动数字化创新。

2017年凌云奖分为基础设施、企业应用、工作空间、方案与案例、开源贡献、行业会议等6大类100多个细分类别，有100多个产品、技术、解决方案分别获奖。这些产品、技术和解决方案都是本领域的领先者和优秀代表，也是当今企业数字化转型的首选。同时，这些产品、技术以及解决方案所代表的产品和技术走向也是我们观察行业和产业发展的风向标，借此可以帮助业内更好地把握产业和技术发展的趋势。

与往年相比，今年的凌云奖在继续突出云计算、大数据等备受关注的热门技术的前提之下，首次将关注点落到了产业生态上，增设了行业最有影响力的会议活动以及开源贡献等两项评选，旨在推动产业生态链的进一步完善和进步。其中的开源贡献奖是针对当下中国越来越高涨的开源热情特别增设的，主要面向那些在开源方面做出卓越贡献的企业，希望借此能鼓励更多中国企业参与开源活动，增强中国在开源领域的话语权。

在会议方面，我们希望透过这个窗口来感受市场的脉动。为此，我们和CIO等技术决策者共同挑选了由厂商举办的35个业内有影响力的优秀会议，再经过观众投票从中评选出了前10名最高票获得者作为年度卓越会议的代表，包括阿里巴巴的云栖大会、华为的全连接大会等11个（其中有2个并列第10名）从候选者中脱颖而出。从中我们看出，行业领导厂商在热门技术的普及上发挥了重要作用。在此我们希望，这些厂商2018年能再接再厉举办更多内容更丰富的行业会议，同时，也希望更多企业加入到这个阵营，共同推动产业的进步。

2017凌云奖的推出是至顶网2017的收山之作。展望2018年，我们将继续以记录和推动数字化创新为己任，充分发挥媒体的价值和作用，助力中国经济的成长壮大。

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