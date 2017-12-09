2017年数字化产业关键词盘点

2017年很快即将成为过去时，但是2017年的数字化产业，出现了很多值得关注的新趋势。在本文中，笔者寻找了十个关键词，来对2017年的数字化产业进行年终盘点。

2017年很快即将成为过去时，但是2017年的数字化产业，出现了很多值得关注的新趋势。在本文中，笔者寻找了十个关键词，来对2017年的数字化产业进行年终盘点。

关键词一：移动化行业实践

前几年可以说是移动化大规模的概念导入期，移动化建设逐渐进入到很多组织的信息化流程中。在2017年，可以很清晰的发现，移动化建设已经摆脱了最初的概念期，进入了实践期。越来越多的组织均发现，移动化是信息化建设中很难分割的部分，移动办公流程的引入，对于提升工作效率有着至关重要的作用。

因此，目前很多组织在拟定信息化战略的时候，会将移动化作为必然选项，并对移动化平台的功能性实践提出具体的指标或模块化要求。

关键词二：移动化转型升级

行业用户在推动移动化的过程中，需求也出现了不断的转型升级。在前几年，移动化需求主要强调的是对移动化设备的强制管控，较少考虑到用户隐私信息等因素，也没有对工作需求与个人应用需求进行明确区隔。

在早期移动化平台中，主要应用于金融、政府等对于数据安全极为敏感的组织，保障其工作专用移动设备的安全性。而随着移动化场景的渐渐成熟，越来越多的组织希望也将个人设备纳入到移动化管理范围之内，将个人设备转化为生产力工具，这就需要充分考虑到个人数据与工作数据的隔离，双系统（工作、生活双系统，可自动切换）管理方式也获得越来越多组织的青睐。

关键词三：统一移动门户

2017年的移动化逐渐融入到整体的信息化之中，以往相互割裂的现象逐渐消失。越来越多的组织要求能够打造统一的移动门户，在后端紧密衔接组织现有IT系统，在前端通过单点登录功能实现统一的工作入口，并能对于移动应用进行整合的管理。这样不仅可以方便员工通过统一端点来访问OA、CRM、考勤等多种类型的应用，提升工作效率，还在客观上要求统一管理，有利于减少数据泄露等事件的发生。

启迪国信企业数字化研究中心专家表示：“移动化是对组织现有IT架构的颠覆性改变，如今越来越多的组织开始全面的规划移动技术路线图，结合组织规模和其他因素谨慎地实验，借此定义业务和技术的具体特征，并实施更加成熟的移动化策略。而在这个过程中，移动化的整合管理问题、安全保障问题以及应用拓展问题也将不断凸显。”

关键词四：云+端

从2016年的萌芽到2017年的全面拓展，“云计算+终端”（云+端）模式逐渐成为很多组织倾向的信息化建设模式。其实这也是基于当前数字化应用的问题所出现的：移动终端的应用非常便捷，但是应用的分发、数据的整合都需要依赖强健的云网络来实现，无法接入云网络的移动终端很难满足智能化的需求，也就无法形成整体的终端应用系统。

与此同时，云计算虽然有着敏捷性、灵活性等优势，但大量应用需求依靠终端来完成，数据仍然需要落地到终端，如果终端安全存在隐患或是无法实现统一管理，不仅有可能导致数据泄露等事故的发生，也可能会给组织的生产效率带来负面影响。

因此，将云计算的敏捷性与终端的应用能力进行结合，成为未来信息化的必然发展方向。在“云+端”的信息化模式下，云计算可以实现信息资源的集中管理、按需供给、“管家式”贴身服务和共享共创，为整个信息处理、资源采集和数据运算提供环境，实现“以产品带服务”向“以服务带产品”的转变；终端则承接着应用边缘的计算能力，不仅能够降低云网络中心的计算负荷，也提供了更加实时的智能化基础，而通过统一安全管理的商业应用，能够为数字化转型做出更大贡献。

关键词五：数字化平台

基于“云+端”的理念，启迪国信提供了“云+端”解决方案。其中，基础云由云平台TCP提供高性能、低成本的云端计算资源；应用云由云应用引擎TAE实现云端应用的高效交付和自动运维；能力云将丰富的端到云业务能力直接交付到客户手中。借助智能移动设备载体，帮助用户将这些能力最大化实现其具体应用价值。

为了解决网络安全困扰，启迪国信数字化平台通过安全接入，为上层应用提供支撑。其通过统一的身份管理，实现用户单点登录和权限控制；通过安全接入网关建立的安全隧道，实现终端设备接入、网络传输数据和应用访问的安全。组织可以通过云平台向移动端推送消息，也可以从内网推送信息。移动端的应用可以访问内网的文档，邮件和数据，可以访问云端的资源和服务。

这种移动安全特性即可以满足员工BYOD的场景，也可以满足政府、军队等行业强管控的要求。

关键词六：边缘计算

在2017年，“边缘计算”这个概念变的大火特火，很多IT公司都在强调边缘计算。与完全基于本地或者云计算的交付方式不同，边缘计算靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台，就近提供边缘智能服务，满足行业数字化在敏捷连接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。

那么，边缘计算与移动化有何关系呢？简单的来说，移动设备是现阶段边缘计算最重要的终端之一，移动设备的计算能力也将成为边缘计算的重要来源。与纯云端的模式相比，业务应用在边缘交付不仅可以显着降低云端的压力，还可以实现毫秒级低延时以及更高的网络带宽，能够保证网络传输效率以及稳定性，特别适用于高清图像处理、视频监控、智能交通、智能家居等业务场景。例如，在银行大厅内，通过边缘计算的方式可以快速、智能地向金融客户提供网络浏览、视频观看、应用下载等交付服务，客户可以通过手机获得更好的体验，金融机构的服务黏性得到大大增强，而云端的压力也会得到显着降低。

在前几年，很多IT厂商激进地提出了应用完全在云端交付的概念，虽然理念领先，但是现实中存在很大的障碍。边缘计算的而引入，将联网设备的计算能力统一应用起来，不仅满足商业实时智能的需求，也为移动化与云计算的融合应用提供了很好的落地模式。但是从实践角度来看，组织仍然需要关注如何来确保移动应用与服务的安全性、合规性、可用性，并强化软硬件的协同服务，这样才能在数字时代引领潮流，更好地提升价值。

关键词七：数字经济

数字化技术的发展以及数字设备的引入，让组织拥有了更多的信息化工具，数字经济也由此引入并诞生。随着新一轮信息技术革命的爆发，制造业、消费等领域都在发生“数字蝶变”。有报告显示，2016年我国数字经济规模总量达到22.58万亿元，未来这一数字还会以惊人的速度攀升。

数字经济正在驱动新一轮的全球变革。在新的竞争格局下，数字化的角色已经被重新定义，从技术支持转变为引领变革的先锋，IT管理者不仅需要思考如何用灵活、高效的信息科技手段推动组织变革，还需要具备引领组织创新，从而打造全新的竞争力的能力。

日前，中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习时提出，要构建以数据为关键要素的数字经济，推动实体经济和数字经济融合发展。数字经济不断创造新的可能，世界也因此认识一个全新的中国。

关键词八：敏捷业务平台

数字化的快速发展让IT的复杂性日益增长，对于IT部门来说，不仅意味着IT系统变得臃肿，IT成本也会出现迅速增长。IT部门需要回避冗长的项目管理周期，寻找更加敏捷、精益的数字化能力，而敏捷业务平台的部署则可以快速改变航向，适应组织业务创新的步伐。

启迪国信企业数字化研究中心专家表示：“要实现企业数字化转型，意味着不仅要加强组织内部各环节的连接，同时还需衔接产业链的上下游，并基于此进行大数据、智能化的运营，加速企业自动化、实时决策的实现，从而形成简单、高效、风险可控的运营体系，这就要求组织建立敏捷业务平台。”

具体来说，敏捷业务需要企业继续深化数据化新思维，建立内外部的连接、共享、协同机制，把各个环节都统一到数字平台上，在数字平台的应用过程中更有效地收集、管理、分析和利用数据，并获取洞见、预测风险和把握商业机会。

关键词九：信息化流程重构

在组织信息化的早期，信息化流程主要是基于PC，而随着越来越多的员工开始利用智能移动设备来进行办公，信息化流程的重构也就表现的越来越明显。在2017年，移动化需求出现了明显的改变迹象，这就是企业移动化的“工具性”表现的越来越明显，很多政企不仅使用移动化平台来管理移动设备、移动应用，还使用移动化平台来整合业务，提高信息传播的效率并加强协同。

在2017年可以看出，具备移动协同功能的移动化平台欢迎度大增。这不仅包括阿里巴巴、腾讯等互联网公司巨头针对移动协同需求推出了企业级的协同软件，而且很多组织都在内部推动信息化流程的整合与重构。其中，通过移动协同的方式来为打破工作的时间与空间界限，强化远程管理成为了明显的趋势。

关键词十：一站式移动协同

在启迪国信NQSky BeTalk等移动协同平台中，平台以讨论流的形式重构工作全流程，解决了团队内外项目沟通和信息同步的协作要求，实现在同一款产品里无缝聊天、音视频会议、文件传阅批注分发、协调工作任务，以及随时随地不限设备和平台地进行团队互动。其支持会话和讨论组、文档涂改标注、音视频会议等功能，可以将众多分散的应用间的多对一的沟通和管理，集中到统一的高效协同解决方案中，极大简化了沟通流程，提升了团队的协作效率。

更具想象力的是，移动协同平台一般会预留轻应用的接口，便于组织快速的扩展组织应用。也就是说，OA、CRM、云盘等应用都可以通过移动协同平台实现移动化，员工无论在什么地方，都可以通过无线网络快速访问组织资源，这不但提升了工作效率，还能够促进更多碎片化时间的利用。

结语

总体来看，2017年的数字化理念，更深层次的融合到组织的信息化肌理之中，对于生产力的推动作用也得到了普遍认可。相信在2018年，数字化产业还将继续快速发展，并成为政企组织数字化转型的重要推动力量。