全年盘点：2017网络领域的10大新闻事件

对于网络市场来说，2017年是需要铭记的一年，因为这一年中基于意图的网络和软件定义WAN成为关注焦点，有各种重新定义网络的规划。像机器学习和人工智能这样的下一代技术进入这个领域，因为领导者们希望让网络变得更智能、更具成本效益。

2017年最大的网络新闻头条

对于网络市场来说，2017年是需要铭记的一年，因为这一年中基于意图的网络和软件定义广域网（SD-WAN）成为关注焦点，有各种重新定义网络的规划。像机器学习和人工智能这样的下一代技术进入这个领域，因为领导者们希望让网络变得更智能、更具成本效益。

网络市场出现了巨大的变动，Aruba和Extreme Networks这样的厂商取得了重大进展，同时Avaya和博科通信这样的厂商，却在2017年经历了艰难的时期。随着市场试图通过软件和基于订阅的售卖方式，在数字化时代进行重塑，2017年也成为网络领域真正转型的一年。下面就让我们来看看引起了网络世界关注的10大事件。

第十名：思科和Google组队

今年思科宣布与Google达成重磅合作伙伴关系，Google将帮助思科连接到下一代公有云技术，包括Kubernetes。Cisco and Google Cloud混合云产品将在2018年下半年提供，这款产品为开发者们将新的Google Cloud服务与思科本地网络、超融合以及安全产品的结合带来的机会。思科公司首席执行官Chuck Robins表示，这次合作让客户“得到了最好的云服务——云的速度和规模，加上企业级的安全和支持”。11月，Google Cloud负责人Diane Greene与Robbins走上思科合作伙伴峰会舞台，向合作伙伴表示，2018年Google将依靠思科渠道合作伙伴推动这款新的联合解决方案。

第九名：UC重磅炸弹：Mitel与ShoreTel合并

Mitel宣布以5.3亿美元收购ShoreTel，打造全球最大的统一通信即服务（UCaaS）厂商之一，这也成为多年来统一通信领域最大的并购案。这次收购让Mitel年销售额达到13亿美元，统一通信即服务收入达到2.63亿美元。合并之后的公司将以Mitel品牌运营，有大约3200个渠道合作伙伴和4200名员工，以及更加广泛的协作产品组合。Mitel还在今年扩大的市场覆盖，收购了来自东芝的统一通信资产和支持合同。

第八名：Avaya破产

2017年一开始，Avaya就提交了破产申请，以减轻自己数十亿美元的债务。今年这家统一通信专业厂商把自己整个网络业务以1亿美元卖给了Extreme Networks，很多人认为这是一次“盗窃行为”，Extreme称预计每年Avaya的资产将带来销售额2亿美元。在一次失败的尝试之后，Avaya还试图出售其规模数十亿美元的联络中心业务。Avaya实施了企业成本削减措施，包含裁员带来的4亿美元和产品收入减少相关的2亿美元。Avaya首席执行官Kevin Kennedy在执掌Avaya公司8年之后，在8月卸任，由Avaya前首席运营官和全球销售负责人Jim Chirico接任。Avaya与12月15日正式破产。

第七名：厂商加码AI、机器学习能力

机器学习和人工智能（AI）可能是今年网络领域最热门的词汇，因为厂商们都希望自动化网络运营以减少手动任务，打造更具成本效益的网络。Aruba、HPE等行业领导厂商正在利用人工智能提高网络安全性，同时Juniper Networks也通过收购机器学习安全初创公司Cyphort希望达到相同的目的。2017年思科将最大的一些赌注放在了人工智能和机器学习上，收购了机器学习数据初创公司Perspica，又以1.25亿美元收购人工智能协作专业厂商MindMeld。思科还发布了新的以机器学习和人工智能为支撑的服务和产品，包括Spark Assistant等。

第六名：思科故障组件问题冲击合作伙伴

思科在2月2日透露，多个产品线包含时钟信号组件故障，可导致系统随着时间的推移而降级，用于生产环境中18个月或者更长时间之后会出现故障，有问题的产品线包括受欢迎的Nexus交换机、ASA防火墙以及基于Meraki云的管理交换机。思科拒绝为那些主动更换处故障思科设备的合作伙伴承担现场服务费用。思科还表示，如果客户的解决方案不在质保期内或者不在任何思科有效服务合同范围内的话，将不会提供产品更换。合作伙伴将承担大规模更换产品成本的费用，这可能涉及到渠道大约数百万美元。其他像Juniper Networks和HPE等厂商也遇到了组件问题，但没有像思科受到的影响那么大。

第五名：市场持续整合，SD-WAN发展迅猛

软件定义WAN是2017年最热门的网络主题之一，电信和网络领导厂商都在加大对SD-WAN的投资。Comcast、Windstream、AT&T、CenturyLink以及中国电信等厂商都在今年公布了大量SD-WAN新产品。此外SD-WAN领域还有两笔重大的收入，思科以6.1亿美元收购初创公司Viptela，VMware收购初创公司VeloCloud，金额未对外公布。此外，Riberbed今年收购了Xirrus，提供一款“无与伦比的SD-WAN产品”以刺激这个新兴市场的快速发展。市场调研公司IDC预计，未来4年全球SD-WAN基础设施和服务收入将增长70%，到2021年规模将超过80亿美元。

第四名：Extreme Networks强化市场定位，瞄准思科、HPE和Aruba

Extreme Networks在2017年重整旗鼓，通过多个战略收购在企业网络市场站稳脚跟，包括收购Avaya的网络资产和博科的数据中心业务。现在Extreme已经推出了该公司历史上最大的产品组合，目标是从竞争对手思科和HPE-Aruba那里赢得更多市场份额。2017年解决方案提供商们也增加了他们对Extreme的投入，更新了产品组合，以及新的统一合作伙伴计划。

“现在在市场中Extreme的定位是，我们是取代思科的唯一选择，因为这涉及到端到端、数据中心、一直到无线边缘，”Extreme公司产品管理和战略副总裁Dan Dulac在最近的一次采访中这样表示。

第三名：博科、博通、Ruckus渠道抓狂

2017年对于博科通信以及Ruckus无线渠道合作伙伴来说是艰难的一年，因为他们几乎等待整整一年的时间，以清楚了解这些厂商们的未来。博通与2016年11月宣布以59亿美元收购博科的IP网络业务，其中就包含Ruckus。这次收购遭遇多次推迟，期间Ruckus首席执行官Selina Lo和渠道负责人Sandra Glaser Cheeks等高管相继离开，此外还有数百名员工离职。随着博科开始把多个技术资产买给不同厂商，很多渠道合作伙伴也试图在重组之前完成交易。最终2017年年底尘埃落定，Extreme Networks收购了博科的数据中心网络业务，Arris抢占了Ruckus和博科的ICX交换机家族。

第二名：Aruba推首款核心交换机，发展势头迅猛

2017年Aruba将自己以云为先的软件带入企业网络的核心，推出了首款核心交换机Aruba 8400 Core Switches Series，采用新的操作系统。被称为思科“Catalyst杀手”的这些园区交换机是针对针对不断变化的、由移动和云业务应用创造的流量模式而设计，将Aruba的智能技术从边缘带入到核心。

作为HPE下的一家公司，Aruba今年还在一些网络细分市场赢得了更多市场份额。市场分析公司Gartner今年第一次将HPE-Aruba的有线和无线LAN关键能力技术排在所有竞争对手之前。

第一名：思科通过Network Intuitive将基于意图的网络带入主流

思科在发布Network Intuitive平台的时候，首席执行官Chuck Robbins表示，思科将“重新定义未来30年的网络”。这个基于意图的系统可以预测行为、停止安全威胁、并不断发展和学习。“两年前，我们的资产负债表上有19亿美元来自软件和订阅的递延收入，上个季度这个数字是45亿美元。最大的问题是，‘你可以将这带入你的核心吗？’今天，我们正在将订阅模式带入我们的核心网络产品组合中，”这里Robbins说的就是Network Intuitive平台，该平台中有新的Catalyst交换机产品线、更新的IOS软件、以及新的安全和分析产品。

通过这次发布，思科将基于意图的网络推向主流。很多网络初创公司例如Apstra和Forward Networks都围绕基于意图的网络进行投入，旨在通过改善网络可用性和敏捷性的软件自动化网络基础设施和服务的生命周期。基于意图的解决方案结合了软件定义网络、机器学习和其他创新技术，使其更易于设计和运营网络。