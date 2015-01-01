北京飞搜科技荣获36氪“年度最具创新力企业服务TOP奖”

12月12日，由36氪创办的WISE2017新商业大会在北京国际会议中心举办。北京飞搜科技凭借近期与新疆公安在智能安防项目的成功落地，在WISE2017企业服务峰会中荣获36氪“年度最具创新力企业服务TOP奖”。

至顶网网络频道 12月13日 综合消息： 12月12日，由36氪创办的WISE2017新商业大会在北京国际会议中心举办。本次大会为期两天，分为新商业峰会、投资人峰会、新零售峰会、企业服务峰会、产业创新峰会、湖畔大学专场等多个板块。国内多家知名互联网企业创始人及CEO出席会议并发表演讲。

北京飞搜科技凭借近期与新疆公安在智能安防项目的成功落地，在WISE2017企业服务峰会中荣获36氪“年度最具创新力企业服务TOP奖”

该奖项由36氪与顶级商业媒体、商学院、经济学家联合发布，旨在表彰过去一年具有创新优势的ToB企业，并以此激励更多的企业做好企业服务，持续赋能行业发展。

北京飞搜科技是一家专注于智能安防、视频图像大数据分析及人脸识别的高科技公司。

随着科技的不断发展，传统企业利用人工智能（AI）、区块链（Blockchain）、云计算（Cloud computing）、大数据（Big Data）这“ABCD”四项核心技术纷纷布局全新的模式，已在企服市场深耕多年的众多创新企业早已在这些高新领域中迎来了高速增长与爆发时期。在今年中旬发布的《人工智能研究报告》中预测，到2019年我国AI的市场规模将突破百亿元，而2022年这一数字将在700亿元左右。

新商业是从“基业长青”到“基业长新”，从“大而不倒”到“新而不倒”的商业文明的进化，新商业时代已经来临，科技与商业的不断融合，亟待驱动更多的创新变量。

在新商业的驱动下，今年也是飞搜收获颇丰的一年，北京飞搜科技市场运营总监张鹏在出席颁奖典礼中说到。2017年，公司被认证为软件企业、中关村高新企业、国家高新企业。同时飞搜一直在积极的拓展一带一路的海外市场，今年在土耳其，新加坡和法国等地部署飞搜的人脸识别项目，在2018年将会有更多的海外落地项目进行合作。北京飞搜科技将会继续加大人工智能领域的研发，让城市更加智慧，赋能服务伙伴，共同推动产业创新。



