下一代互联网国家工程中心主任刘东当选IEEE-SA标准委员会董事 

2017年12月，IEEE（电子电气工程师协会）正式任命，我国下一代互联网国家工程中心主任、天地互连公司董事长刘东，担任IEEE-SA标准委员会董事(IEEE-SA Standards Board Member)，任期自2018年1月1日开始，负责IEEE国际标准的启动、批准以及审查等工作。

至顶网网络频道 12月12日 综合消息：2017年12月，IEEE（电子电气工程师协会）正式任命，我国下一代互联网国家工程中心主任、天地互连公司董事长刘东，担任IEEE-SA标准委员会董事(IEEE-SA Standards Board Member)，任期自2018年1月1日开始，负责IEEE国际标准的启动、批准以及审查等工作。2016-2017年，刘东就曾担任IEEE-SA董事，全面参与了IEEE标准协会战略决策、运营管理等工作。今后，刘东不仅参与IEEE标准协会运营工作，更将深入参与IEEE标准的核心发展和制定工作，包括批准启动IEEE标准项目，并对其进行审查以达成共识，在全球标准化制定的核心发出中国声音，为中国标准走向全球再填强大助力。

IEEE-SA标准委员会董事、下一代互联网国家工程中心主任、天地互连董事长刘东

IEEE是全球电子、电气、计算机、通信、自动化工程技术研究领域中最著名、规模最大的非营利性跨国标准组织和学术组织，有160多个国家和地区约42万会员，是信息技术领域最重要的创新驱动源。IEEE标准制定内容涵盖信息技术、通信、电力和能源等多个领域，已日益成为新兴技术领域标准特别是互联网+国际标准的核心来源。目前，IEEE标准协会已经制定了900多个现行国际标准。刘东此次担任IEEE标准委员会董事，不仅是IEEE对中国技术创新和国际标准化水平的高度认可，也是中国力量在国际标准化领域的影响力逐渐增强的体现。IEEE-SA标准委员会是IEEE标准事务的核心管理部门，负责协调并推进IEEE各项标准的制订与修订，引导并推动IEEE标准项目的建议提交、启动审查、过程协商、专利审查、决议批准等，具有重要的话语权和决策权。

我国下一代互联网国家工程中心主任刘东长期致力于标准的研发制定和国际推广工作。多年来，其率领下一代互联网国家工程中心积极参与国际标准化工作，同IEEE、ISO、IEC、IETF等国际标准化组织展开广泛的交流与合作，在多个领域开创了新的标准体系和规范，此外，刘东董事还积极推动标准产业化，在测试认证、商业部署等方面做出了突出贡献，推进标准成果的实际落地及商业模式的协同创新。

刘东表示：“我国企业早应该已经不满足于自我创新，更多的开始走向世界，走进各种国际标准组织，去引领相关技术的走向，向全世界贡献中国方案。标准化战略是企业乃至行业发展的关键，在趋势引领、产品部署、关键技术攻克等方面都发挥着重要的作用，无数工程师都在相关的领域默默贡献，先行者势必招招领先。”

我国“十三五”提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，在创新引领的驱动下，我国在国际标准化上的进展突飞猛进，标准化成为引领质量提升，优化产业结构，保障改善民生，服务城市建设与管理的基础保障，尤其在5G、网络安全、大数据、云计算、人工智能等众多前沿技术领域的标准制定和拓展方面扮演着越来越重要的角色。此次，刘东担任IEEE-SA标准委员会董事，将对中国标准的国际化战略起到重要的影响，中国专家和相关机构也将通过这个桥梁，更广泛参与国际标准订制及标准化推广等事务，增强我国话语权。