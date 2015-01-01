节省80%的云成本 思科决定收购这家印度公司

思科日前宣布已经达成交易，并称该交易将“为思科的CloudCenter增加新功能及为我们的客户提供加速交付成本优化的功能。“

至顶网网络频道 12月09日 综合消息： 刚刚收到的消息，思科收购了Cmpute.io。

Cmpute.io运行的SaaS平台可以帮助用户省钱，其方法是将工作负载放在AWS（亚马逊网络服务）现货实例（Spot instance）里。现货实例是亚马逊的短期服务器租用解决方案。Cmpute.io的 SaaS服务可以对其进行自动化操作。

Cmpute.io称，与AWS按需付费价格相比，在现货实例之间的跳动可以节省80％以上的云成本。

当然，亚马逊也销售保留实例，保留实例在多年合同的情况向可以提供很大的折扣，但由于很多的原因，用户并不想要这些东西，他们想要的是少付云计算账单。

思科日前宣布已经达成交易，并称该交易将“为思科的CloudCenter增加新功能及为我们的客户提供加速交付成本优化的功能。“

CloudCenter是思科2016年通过收购CliQr引入思科的。CloudCenter工具可提供多云业务流程。

笔者觉得思科会在其他云里采用Cmpute.io，这可以与CloudCentre的功能进行匹配。思科试图进军网络硬件之外的其他领域，能将另一个SaaS平台收归旗下心里肯定乐滋滋的。Cmpute.io是以batch.ly起家的印度公司，在印度以外的其他地方设有销售点。交易条款尚未披露。