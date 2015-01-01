罗卓克忙碌的中国行，和他的建设智慧城市“中国梦”

思科（广州）智慧城是思科在中国的首个智慧城市建设项目，毫无疑问，潼湖科学城的动工将再次开启思科在中国建设智慧城市新的历史时刻。

至顶网网络频道 12月08日 （文/陈广成）： 刚进入12月，思科首席执行官罗卓克就开启了在中国忙碌的行程。12月3日，他出席在浙江乌镇召开的第四届世界互联网大会并做开幕式发言，还没有来得及和同样来自美国的苹果CEO库克多寒暄，就马不停蹄赶往山东济南，出席4日上午思科同浪潮、济南高新区的战略合作备忘录签约仪式。随后，罗卓克又登上了前往广东惠州的航班，这是他此次中国之行十分重要的一站。

12月5日，罗卓克同广东省、惠州市政府领导及客户和合作伙伴为潼湖科学城项目奠基培土。“思科通过与中国的合作，参与了潼湖生态智慧区等创新实践项目，该项目将借助思科安全、智能的全数字化网络技术推进区域经济的进一步繁荣。”罗卓克说。毫无疑问，潼湖科学城的动工将再次开启思科在中国建设智慧城市新的历史时刻。

思科与中国智慧城市建设共同迎来新契机

如今，中国迎来建设智慧城市的浪潮，500多个智慧城市试点在如火如荼地展开。而对于思科来说，其在全球智慧城市建设中扮演着至关重要的角色，例如在西班牙巴塞罗那、德国汉堡等城市，思科打造了智慧城市建设的样板案例。

在中国，思科同样希望通过其物联网、大数据与城市运营平台等优秀的产品和技术方案帮助推动中国智慧城市建设。如今，思科（广州）智慧城、潼湖科学城开启了这扇大门，思科将在推动中国建设智慧城市进程中发挥不可或缺的作用。

据介绍，潼湖科学城项目是集“产、学、研、商、居” 于一体，将产业创新与都市生活相结合，打造产城融合的智慧城市形态。思科将携手合作伙伴，利用云计算、大数据、人工智能等新兴技术，积极布局“云”（打造云基础架构及服务平台），“店”（以智能制造、智能物流和智慧医疗为代表的行业应用平台），“端”（智能终端），“数”（人工智能及大数据的分析和应用）新型产业生态，形成创新集聚区，构建生态友好环境，从而有力推动潼湖生态智慧区打造成为数字化产业高地。

为打造智慧城市的基础架构，思科计划在近期投入高性能、便捷、安全的网络技术和设备，与惠州市认可的运营商共同运营，在未来10个月内为惠州市提供无线网络连接服务试点项目。未来思科还将携手合作伙伴企业陆续落户惠州，共建大数据云中心、智慧生活研究院、思科网络技术培训考试认证中心等项目。

罗卓克对潼湖科学城项目的评价是，它是思科与惠州共同开启的智慧城市建设新篇章。面向未来，他表达了思科参与建设中国智慧城市的“中国梦”，“思科植根中国二十余年，将与政府和合作伙伴紧密协作，共同助力中国实现未来发展。”

当然，思科参与中国智慧城市离不开合作伙伴的支持，事实上，在此次潼湖科学城项目的动工现场，浪潮集团董事长孙丕恕、TCL集团董事长李东生、九立供应链有限公司董事长邹浩等行业大佬均出席了活动，他们都将是思科参与中国智慧城市建设中紧密的合作伙伴。

思科（广州）智慧城与潼湖科学城，它是什么样子？

说实话，当我走进潼湖科学城，迫不及待想知道它未来的形态，因为我看到听到智慧绿色制造、智慧供应链、智慧零售、创新办公体验、生态科技等太多引发想象的字眼，无奈，5、6平方公里的土地上还是一副紧张的工地建设模样。

iShowroom展厅-思科（广州）智慧城沙盘

不过，在位于广州市番禺区的思科（中国）创新科技有限公司iShowroom展厅中，我感受到了思科（广州）智慧城与潼湖科学城的样子，更具体、更形象、更有未来科技感。

iShowroom是思科携手各大业界合作伙伴共同打造的未来生活体验场馆，的确，“未来”这个词更能体现iShowroom的内涵。其中展示了智慧办公、智慧家居、智慧交通、智能制造等多个领域的前沿科技创新成果。

例如智慧医疗场景，利用先进的物联网科技，智慧型医院能极大简化管理流程，减轻医护人员的日常看护负担。医生能便捷地实时了解患者病情，追踪病患资料。患者也能了解自己的治疗方案和进程，有效避免医患纠纷。即使在家中，通过远程居家健康照护系统，健康数据指标通过网络实时展现在云端，医生或亲人可以远程随时了解家人的身体状况，并能够及时预警。

智慧零售场景中，“大魔镜”以虚拟数字化的方式让客人试穿当季最新的时装，而减少去试衣间的往复排队试衣时间，并且合适就能马上下单。

在制造方面，“智造云”以思科全球领先的数字化网络、云计算、企业协作、信息安全和工业互联网解决方案为核心，以思科及全球合作伙伴智能制造解决方案为抓手，聚焦电子、汽车、智能装备等广州优势制造产业，为制造企业在设计、研发、供需双方精准对接，供应链管理、数字化制造、全渠道客户服务和节能减排等领域提供智能制造服务支持。

智能厨房可以根据主人的健康情况和口味提供合适的选择，自动准备好美食，并有自我学习的能力。另外，现场的智能调酒师也会提供调酒服务，而且智能酒柜能更好地保管你的珍藏佳酿。

在家庭健身方面，单车联网应用未来能延伸至室内，智能穿戴与骑行的数据都能通过网路传送到云端作分析，系统会根据分析提供健康骑行的建议。另外通过AR技术，动感单车在室内也能轻松感受室外骑行乐趣，提高健身效率。

等等这些，均为我们每个人的工作、生活带来了前所未有的体验，也为智慧城市的建设方提供了极具创新的解决方案。思科（广州）智慧城、潼湖科学城、亦或思科为中国打造的下一个智慧城，值得期待。它们的落成，或许会成为思科在全球打造的智慧城市新样板。



