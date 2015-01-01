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至顶网网络频道三天激战 北京飞搜科技晋级2017群星MARS创新创业大赛半决赛

三天激战 北京飞搜科技晋级2017群星MARS创新创业大赛半决赛

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11月26日，国内最具影响力的创业赛事，由群星资本、多牛传媒主办的2017群星MARS创新创业大赛复赛阶段圆满结束。经过3天复赛的激烈角逐，北京飞搜科技成功晋级2017群星MARS创新创业大赛半决赛。

来源：至顶网网络频道 2017年11月29日

关键字： 飞搜科技

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11月26日，国内最具影响力的创业赛事，由群星资本、多牛传媒主办的2017群星MARS创新创业大赛复赛阶段圆满结束。经过3天复赛的激烈角逐，北京飞搜科技成功晋级2017群星MARS创新创业大赛半决赛。

三天激战 北京飞搜科技晋级2017群星MARS创新创业大赛半决赛

图为北京飞搜科技CEO白洪亮进行参赛演讲

三天激战 北京飞搜科技晋级2017群星MARS创新创业大赛半决赛

3700个报名项目 北京飞搜科技脱颖而出

据统计，2017群星MARS创新创业大赛有3700多个创业项目报名参赛，经过海选、预赛的层层选拔， 11月24-26日入围复赛的242个优秀项目在多牛传媒中心正式展开厮杀，争夺入围半决赛的名额。复赛过程中，以选手路演+评委问答形式开展，由各领域一线投资人及机构合伙人组成的评审团多维度考量每一个参赛项目的情况，从现场路演情况、商业模式、创业团队、创始人个人素质、产品概念和创新性、核心技术及竞争力、市场规模、运营数据及财务数据等各方面表现现场评分，并在每天比赛结束之后，统一探讨交流当天比赛项目情况，经过3天专业、严谨的评选，北京飞搜科技晋级成功！

北京飞搜科技将会在下周的半决赛中继续奋战，在AI的领域贡献自己的力量！敬请期待！

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