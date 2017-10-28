 物联网还是那个物联网吗？边缘计算告诉你

11月29日，新一届边缘计算产业峰会即将在北京召开，中国在边缘计算方面的最新进展、成功应用、实践经验将进行全面展示。边缘计算如何加速物联网落地、推动行业数字化转型，可以在这里找到明确的答案。

互联网是什么？可以在上面卖东西，催生出全球最大规模的购物节……

人工智能是什么？是一台可以轻松赢下人类顶尖棋手的电脑……

物联网是什么？是一张目前为止全球最大的网，它包罗万象，大到电信基站，小到智能手机，都可以用于计算、存储、数据分析……

有人说，物联网正在改变每个产业的运营方式，甚至改变每个人的生活。

物联网“风口”已经到来

物联网（IoT）并不是一个新概念，早在1999-2000年，这一概念就已出现，只不过当时很多人习惯称之为传感网。随着技术和应用不断发展，特别是互联网的全面普及，物联网的内涵和外延也在不断扩展。简单一句话，物联网就是把所有物品通过信息传感设备与互联网连接起来，进行信息交换，实现智能化的识别与管理。以前，人们主要关注的是人与物之间的关系、交互。在物联网时代，物与物之间也产生了“别样”的互动，各类设备、终端不再是冷冰冰的“铁盒子”，而是有了“生命”和“活力”。

物联网到底带来了怎样的改变？以前，每个月的某一天，都会有人上门来查水表、电表，而有了智能远程抄表，不用再借助人工完成这些琐碎的事，不仅水、电的使用量可以自动抄录、计算，如果进一步分析，通过这些“表面”数据还能分析出人们的居住情况、房屋空置信息等；媒体间或就会曝出因电梯故障造成人员伤亡的新闻，而有了“梯联网”，所有电梯的运行情况都可以被实时监控，提前预知电梯故障，有效避免人员伤亡事件的发生，在一些特殊场合中，比如商场里的电梯，通过后台数据分析，还能了解人们在商场的哪一层驻足时间更长，让商场及时做出调整，促进营收；深夜，当你步入漆黑一片的小区，忽然在通往你家的道路上，两旁的路灯亮起来，你疲惫而沉重的脚步是不是也会变得轻快，而且这对节能大有裨益……不用我再赘述，这样的例子你一定也经历了很多，只不过你没有留意，物联网其实就在你身边。

时至今日，物联网已经渗透进交通、公共安全、环保、电力、智能家居、医疗健康等诸多领域，它带来的产业集群效应十分显着，有可能创造一个万亿美元级的产业生态。美国《福布斯》杂志认为，物联网的规模比互联网大得多，其市场前景远超计算机、移动通信等。在云计算、大数据、人工智能、边缘计算等新技术、新应用的共同作用和推动下，物联网将呈现更多的可能性。

中国在物联网方面的探索和应用与世界同步，一方面，包括华为、百度、阿里巴巴、腾讯、三一重工、海尔等在内的越来越多的国内企业深入物联网领域，通过在物联网平台、操作系统、网关，以及智能终端等方面的创新，推动物联网产业生态的建立与发展；另一方面，物联网与工业制造、农业、交通、能源、医疗、城市管理等结合，促进了行业数字化转型。

物联网是已经到来的“风口”！

边缘计算与物联网水乳交融

IDC的统计数据显示，到2020年，全球将有超过500亿的终端与设备联网；未来超过40%的数据需要在网络边缘侧进行分析、处理与存储。谈到物联网，绕不过去的一个概念便是“边缘计算”。

何为边缘计算？就是在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的分布式开放平台，就近提供边缘智能服务，满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。

物联网的一个特质是，数据在哪里产生，计算、存储和分析就在哪里完成，而不必要将所有数据传到数据中心或云上集中进行处理。分布式、就近处理将成为“新常态”，这也是边缘计算兴起的基础。与云计算不同，边缘计算更擅长实时、短周期数据的分析，可以更好地支撑本地业务的实时智能化处理与执行，从而使计算资源得到更加充分的利用。

物联网是边缘计算发展的重要驱动力，反过来，边缘计算又是支撑物联网落地的技术基础。如果将物联网比喻为一种应用，那么边缘计算就是其技术内核。

物联网连接的物理对象多样且应用场景丰富，连接功能、数据的实时性和多样性等对物联网的部署和实施提出了新的挑战。这也正是边缘计算要解决的关键问题。边缘计算是黏合剂，要实现云计算与边缘计算，以及ICT和OT的融合协同发展。举例来说，西门子、施耐德电气、通用电气等工业巨擘，将IT用于智能制造，建立自动化的生产线、智能工厂，大幅提升生产效率。另外一个例子，华为的EC-IoT网关，可以实现工业现场一站式接入、本地数据预分析、边缘和云协同。

有人大胆预言，云计算已死，未来将属于边缘计算。而现实情况是，边缘计算与云计算将并存、协同发展，共同使能行业数字化转型。

越来越清晰的趋势是，边缘计算更适合物联网。

随着加入网络的设备数量不断增加，网络规模不断扩大，对海量数据的实时分析要求越来越高，而边缘计算高效、及时、安全地处理分散数据的特性正好以满足这一需求。以前，无论是数据中心内部的数据，还是数据之外的数据，都要传输到数据中心进行集中处理，这增加了传输的压力、提升了存储成本。而边缘计算的好处就是在网络边缘侧对数据进行存储和处理，这将大大缩减成本，并提高处理效率。举例来说，现在逐渐兴起的In-Network Computing，为网络赋予了更强大的处理能力，数据只要经过网络设备中智能网卡，很多处理工作就地即可完成。

边缘计算将重新定义“云管端”之间的关系。以前，“云”是大脑，“管”是神经，“端”是四肢，边缘侧的终端扮演的是被动的、被支配和管理的角色。随着边缘计算的兴起，终端也具有一定的计算、存储能力，联接、数据分析等智能将分布到靠近物或数据源头的地方。

毫无疑问，边缘计算加速了物联网应用的落地，工业物联网、农业物联网、智慧城市、智能家居等需要低时延、高带宽、海量数据的分析、设备的智能，这些都将由边缘计算来承载。

边缘计算找到“领路人”

一个可能不太恰当却能真实反映物联网、边缘计算发展现状的比喻——野蛮生长。各厂商都按照自己的理解，并结合自身优势，在物联网、边缘计算市场上探路、尝试，但是没有共同遵循的标准，没有形成合力，没有共同的愿景，市场虽然热闹但可持续发展的内力稍显不足。如果说一个新兴市场在刚出现时，“野蛮生长”还有它积极的一面，有利于形成“百花齐放、百家争鸣”的局面，但是当物联网、边缘计算的理念被普遍接受和投入大规模应用时，规范的标准、市场、生态是必须的。

去年，边缘计算产业联盟成立时的场景还历历在目

在中国，边缘计算的发展已经有了行业风向标——边缘计算产业联盟（Edge Computing Consortium，ECC）。2016年11月30日，ECC在北京宣布成立。该联盟由华为、中国科学院沈阳自动化研究所、中国信息通信研究院、英特尔、ARM和软通动力发起成立，首批成员单位共62家，涵盖科研院校、工业制造、能源电力等不同领域。ECC的定位是，搭建边缘计算产业合作平台，推动OT和ICT产业开放协作，孵化行业应用最佳实践，促进边缘计算产业健康于可持续发展。概括成一句话，ECC的宗旨是产业协同，开放创新，示范推广，繁荣发展。

经过一年的发展，ECC取得了丰硕的成果：截止目前，成员已经增加到136家，成立了智慧路灯、智慧车载、边缘监控三个行业委员会，并与其他行业主流协会紧密合作，推动边缘计算架构与平台成为行业主流，同时拓展行业细分应用；厂商联合创新，已推出第一批11个测试床，到今年底预计将达到20个，涉及能源、交通、工业制造、智慧城市等领域；发布联盟白皮书，与其他标准化组织合作，主导或参与边缘计算的相关标准制定，促进产业共识，引导产业协作。特别值得一提的，ECC成功“西进”，于今年11月7日在德国柏林与欧洲最大的应用科学研究机构Fraunhofer FOKUS举行了欧洲第一届边缘计算峰会，在全球范围内掀起边缘计算的热潮。

11月29日，新一届边缘计算产业峰会即将在北京召开，中国在边缘计算方面的最新进展、成功应用、实践经验将进行全面展示。边缘计算如何加速物联网落地、推动行业数字化转型，可以在这里找到明确的答案。