浪潮思科网络发布战略，开源为SDN赋能

11月15日，浪潮思科网络战略发布会在北京举行。浪潮思科网络总经理兼CEO张海涛、CTO周牧出席现场，发布三个“100+”发展战略及基于SDN技术的研究成果，来自海内外的200余位顶级专家学者、客户代表，共同见证了此次盛典。

至顶网网络频道 11月22日 综合消息： 11月15日，浪潮思科网络战略发布会在北京举行。浪潮思科网络总经理兼CEO张海涛、CTO周牧出席现场，发布三个“100+”发展战略及基于SDN技术的研究成果，来自海内外的200余位顶级专家学者、客户代表，共同见证了此次盛典。

浪潮思科网络科技有限公司总经理兼CEO张海涛

秉承技术创新DNA

浪潮思科网络科技有限公司（以下简称浪潮思科网络）是浪潮和思科共同成立的合资公司。公司的成立可以追溯到2015年9月西雅图第八届中美互联网论坛，当时双方签署战略合作框架协议，此后历经14个月商谈后于去年11月11日成立并正式运营。

此次发布会正好是公司成立一周年之际，在大会上，浪潮思科网络总经理兼CEO张海涛介绍了公司成立一年以来的发展历程。

“感谢合作伙伴和用户的支持，过去一年里，我们取得不错的成绩，完成了12款产品的上市，浪潮思科网络的产品已经在21个云中心为客户的应用提供支撑，同时实现了中央政府采购全线入围，成功将服务范围覆盖至政府、能源、交通等众多领域。”张海涛在演讲时表示。

对于一个刚成立一年的公司能取得这样的业绩实属不宜。除了合作伙伴和用户的支持外，张海涛认为这份成绩的取得与公司对技术创新的坚持紧密相关。

“思科是全世界至今为止网络领域最领先最成功的公司之一，技术的先进性毋庸置疑；而浪潮能够服务于客户最重要的因素就是产品，技术也是产品备受认可的关键因素。比如，浪潮两万多名员工里，其中52%的员工是技术人员，这些人员承载了我们在技术研发、工程服务等等各方面的工作。”张海涛表示，秉承这两家公司优秀DNA的浪潮思科网络始终坚持技术创新，不断推出技术领先的产品。

浪潮思科网络取得上述成绩第二原因在于对客户的关注。张海涛介绍说，浪潮过去的20年里，面向互联网、金融、交通、公安等等行业用户建立起来了一支行业的团队，包括行业专家队伍、技术服务队伍，对客户的业务发展提供全方位的支撑。通过这些，一方面积累了服务于客户的经验，另一方面也为浪潮的产品创新提供了最基础最直接的动力——就是来自客户的需求。

坚持开放与开源

今天的企业正面临数字化转型的压力，也越来越依赖于IT，与此同时，企业面临的网络环境越来越复杂，这就需要更智能、更自动化的网络产品。

“今天的客户提出了越来越多的要求，包括根据客户需求按需加载；网络在无线、有线、传输网、数据网之间的无缝连接；数据网、光纤网等等不同网络的融合等。而且，除了对网络最基础的设备提出了更快、更强、更大带宽的要求外，同时还提出了设备要更灵活、更智能等要求。”张海涛说。

针对当下市场的需求，浪潮思科网络定位于：除了基于传统网络产品为客户合作伙伴提供高质量、高性价比的网络产品的解决方案，同时将重点面向软件定义网络，面向开源，开发新一代的面向大型数据中心、面向企业网的网络设备。

浪潮思科网络CTO周牧对此定位进行了进一步的解释。他表示，SDN是当今网络技术发展的大趋势，也是浪潮思科网络作为后来者弯道超车、在中国做本地研发、自主可控产品非常好的契机。而选择开源则是因为当我们越来越离不开网络的时候，就越希望网络可被信任，开源软件就是一个开放透明的平台，基于它可以打造一个可信的网络。同时，只有借助开源这个开放透明的平台现在我们提的很多理念，比如云计算的按需应用才能更有效的落地。

在会议现场，CTO周牧还带来最新基于SDN技术的研究成果——浪潮智能云引擎SDN控制器和基于该引擎的CN6000系列等多款数据中心交换机。据悉，该引擎基于SDN/ODL开源平台进行开发和优化，以保证最佳商用性能，从而提供以云为基础的高性能服务平台，帮助用户构建一个开放的、弹性的、大规模的数据中心网络设备。

谈及未来，浪潮思科网络CEO张海涛透露，公司未来将继续坚持本地研发、本地制造、本地服务和本地定制的四大基本原则，并且确立了三个“100+”目标，即在100个地市找到100个核心的地市合作伙伴，树立100个以上的核心客户。张海涛说，接下来浪潮思科网络要深耕政企领域，下沉至地市级市场，努力发展合作伙伴实现共赢，希望借助网络市场发展的新机遇，助力浪潮在IT基础设施、云、数据中心、智慧城市和大数据等在内的领先技术服务，推动中国信息化的发展建设。