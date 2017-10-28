思科HCIA平台HyperFlex传来喜讯：客户数量已达两千

扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
HyperFlex是思科公司打造的超融合型基础设施设备（简称HCIA），其将Springpath的软件与思科UCS服务器加以结合。
在今年2月，其客户才刚刚超过1000家。不过在7个月之后，思科Rob Salvagno表示HyperFlex客户已经超过1800家，增幅高达80%。到现在，即9个月之后，据我们了解，思科公司的HyperFlex客户数量已经达到约2000家。
在今年11月的周报当中，公司CFO Kelly Kramer在其声明中提到"HyperFlex数据中心产品迎来强劲增长"。
在当次财报会议中，公司CEO Chuck Robbins指出："在超融合型产品领域， HyperFlex产品也继续处于预期当中的高端水平。几个季度前，其表现开始超出我的预期，因此我调整了期望水平，总体而言，表现相当出色。"
根据报道，一家客户购买了800个节点，并准备进一步订购2000个节点。虽然没有事实依据，但相信这样的形势已经让销售代表们乐开了花。
相比之下，Nutanix公司于今年9月表示，其目前客户数量达到7051家，较上年3280家客户增长87%。
评论意见
在客户数量方面，目前还没有明确的单位数量。目前只能确定戴尔-EMC与Nutanix已经成为HCIA市场上的领导者; 第二梯队中则包含HPE、思科、Scale Computing以及Pivot3（客户数量超过2000家）; NetApp等其它企业则有些落后。在这一迅速成熟的市场当中，思科公司亦开始成为主要参与厂商之一。
综合评分：8.275 分
云能力：8.9 分
营业额：432亿美元[2011]
云服务：思科统一计算系统(UCS)
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
【IT最大声11.17】高通拒绝博通收购: 认为价值被严重低估了
AWS深度学习的寻微探幽之旅Apache MXNet/Gluon技术研讨会
走进中国平安：我们一直用科技引领金融创新——至顶网践行者
物联网时代智能互联的PLM导航技术
【IT最大声10.28】大新闻！PCIe 4.0正式发布 带宽传输速度迈向64GB/s