科技行者

行者学院 转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网网络频道思科HCIA平台HyperFlex传来喜讯：客户数量已达两千

思科HCIA平台HyperFlex传来喜讯：客户数量已达两千

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

思科HCIA平台HyperFlex传来喜讯：经过18个月的销售，思科HCIA阵营已经拥有约2000家客户。

来源：The Register 2017年11月21日

关键字：超融合 HCIA平台 HyperFlex 思科

HyperFlex是思科公司打造的超融合型基础设施设备（简称HCIA），其将Springpath的软件与思科UCS服务器加以结合。

思科HCIA平台HyperFlex传来喜讯：客户数量已达两千

在今年2月，其客户才刚刚超过1000家。不过在7个月之后，思科Rob Salvagno表示HyperFlex客户已经超过1800家，增幅高达80%。到现在，即9个月之后，据我们了解，思科公司的HyperFlex客户数量已经达到约2000家。

在今年11月的周报当中，公司CFO Kelly Kramer在其声明中提到"HyperFlex数据中心产品迎来强劲增长"。

在当次财报会议中，公司CEO Chuck Robbins指出："在超融合型产品领域， HyperFlex产品也继续处于预期当中的高端水平。几个季度前，其表现开始超出我的预期，因此我调整了期望水平，总体而言，表现相当出色。"

根据报道，一家客户购买了800个节点，并准备进一步订购2000个节点。虽然没有事实依据，但相信这样的形势已经让销售代表们乐开了花。

相比之下，Nutanix公司于今年9月表示，其目前客户数量达到7051家，较上年3280家客户增长87%。

评论意见

在客户数量方面，目前还没有明确的单位数量。目前只能确定戴尔-EMC与Nutanix已经成为HCIA市场上的领导者; 第二梯队中则包含HPE、思科、Scale Computing以及Pivot3（客户数量超过2000家）; NetApp等其它企业则有些落后。在这一迅速成熟的市场当中，思科公司亦开始成为主要参与厂商之一。

    • 科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

综合评分：8.275 分
云能力：8.9 分
营业额：432亿美元[2011]
云服务：思科统一计算系统(UCS)

查看更多 >>

邮件订阅

如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

重磅专题
最新文章
推荐文章

业界热点:

北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号