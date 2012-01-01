思科调查表明增加虚拟助手是实现快乐工作的关键

思科调查表明，全球各地的人们已经做好与虚拟同事一起共事的准备。事实上，虚拟同事可能会让员工感到更快乐。

至顶网网络频道 11月17日 综合消息：思科调查表明，全球各地的人们已经做好与虚拟同事一起共事的准备。事实上，虚拟同事可能会让员工感到更快乐。

思科对10个国家和地区的2270名受访者进行了调查，他们分布在美国、英国、加拿大、法国、德国、巴西、墨西哥、澳大利亚、印度和中国，希望从调查中发现人们对于工作中所使用的先进科技的看法。这一调查主要用于为思科最近推出的思科Spark助手（Cisco Spark™ Assistant）提供支持，Spark助手是全球首个企业级会议语音助手。有关该款产品的更多信息，请单击此处。

重要主题与发现

此次调查包含52个问题，并得出了很多有趣的调查结果。例如，94%的调查对象表示他们害怕开会，同时有45%的创新者表示他们每天需要花费超过半天的时间开会。显然，任何能够让会议变得更愉悦的技术，都将具有重要颠覆意义。

调查发现的四大主题包括：

我们非常乐观。大多数人认为技术进步将带来更多的工作岗位，而非大规模的失业。此外，他们认为机器会将其从繁琐的任务中解放出来，使其有更多的时间关注更重要的事情。

调查发现：

几乎所有受访工作者（95%）均指出他们相信人工智能有助于完成一些工作任务，这些工作包括安排会议、做笔记或在文档和电子邮件中输入内容等。

60%的受访者表示乐观的态度，相信技术进步将会创造出更多的工作岗位。

当被问及虚拟助手如何能够让团队从中受益时，超过半数的受访者表示虚拟助手将能够帮助提高效率（57%）并帮助员工关注更重要的事情（51%）。

我们能够接受在团队中与机器共事。您能够接受与机器人一起共事吗？当然可以。所有调查对象均表示能够接受与机器一起工作。

调查发现：

60%的受访者表示希望借助人工智能完成一些繁琐的工作，例如安排会议和做笔记等。出人意料的是，在声称不信任人工智能的受访者中，39%表示他们乐于将不喜欢做的任务交给人工智能完成。

超过一半的调查对象表示他们在工作中拥有人力助手，这其中82%的人表示如果能有虚拟助手帮助他们工作，他们将能够更加高效。当问及他们对于工作的满意度时，在配备有人力助手的受访者中，有一半表示非常满意。在没有配备助手的受访者中，仅有32%表示对其工作非常满意。这一数据表明，为员工提供虚拟助手可以提高其工作满意度，让他们更加快乐。

我们描述了一种场景——机器人将出席会议，确定讨论的话题，并提供分析建议。90%的受访者表示对此感兴趣或感到非常兴奋。只有极少数人表示“感到害怕”或不感兴趣。

我们描述了一种场景：“下一次您走进办公室时，计算机会识别出您的身份，知道您很快会有一个电话会议，并询问您：‘需要我现在将您接入电话会议吗？’，然后采取行动（假定您说是）。”就此询问受访者的感受，仅有不到10%的受访者表示对此感到“担心”或“受到打扰”。其余的受访者均使用了“高效”、“酷”、“智能”、“厉害”或“太棒了”等词语来形容其感受。

80%的受访者希望机器人在电话会议中发挥更重要的作用，能够通过学习区分出犬吠与演示者发言之间的不同，进而消除噪声。

62%的受访员工认为与虚拟助手的直接沟通最终将完全取代打字。30%的受访者预计在未来五年内键盘将被淘汰。

个性、年龄、以及对于iPhone X和《星际迷航》的兴趣均会影响调查对象对于人工智能的看法。影响您如何看待与机器共事的因素包括年龄，Meyers-Briggs（职业性格测试）类型，以及您有多喜欢柯克船长（《星际迷航》中的角色）。

调查发现：

在表示信任并愿意接受新事物（外向型）的受访者中，有70%认为先进技术创造出的岗位数量将会高于它们淘汰的岗位数量。在更小心谨慎、倾向于循规蹈矩（内向型）的受访者中，有54%认为人工智能将会导致大规模失业。

大约10%的内向型受访者认为人工智能会干扰其工作，相比之下，持有此想法的外向型受访者的比例仅为5%。

《星际迷航》和《星球大战》的粉丝对于先进技术的兴奋度要高于非粉丝；78%的粉丝表示他们对于人工智能可以帮助他们更好地工作这件事充满期待，相比之下，非粉丝的比例为68%。

表示会在iPhone X开售后立即购买的受访者对于“虚拟助手”的渴望度最高（比例为67%，而在不想立即购买全新iPhone X的受访者中，该比例仅为35%）。

数据隐私至关重要。除了激动之外，受访者同样有许多担忧。

调查发现：

65%的受访者表示安全性是他们的主要担忧之一。

不想在工作中使用Google Assistant或Alexa的受访者将数据隐私和安全担忧列为两大主要原因（42%的受访者）。

思科高级副总裁兼应用事业部总经理Rowan Trollope表示：“与本次调查的受访者一样，我对人工智能将会使我们的工作生活变得更美好这一点同样持乐观态度。在使用人工智能的公司中工作意味着我们将有更多的机会取得成功，能够更灵活地从事我们感兴趣的工作，并从中获得更多回报。”