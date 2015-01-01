 海航科技与河北联通达成战略合作 共同打造中国首个旅游大数据基地

9月29日，海航科技集团与中国联通河北省分公司在石家庄燕赵信息大厦举行战略合作签约仪式，双方将在旅游大数据基地建设、旅游云、智慧城市构建、互联网基础设施、网络通信业务、市场联合营销等领域全面展开深度合作，携手促进产业升级。

9月29日，海航科技集团与中国联通河北省分公司在石家庄燕赵信息大厦举行战略合作签约仪式，双方将在旅游大数据基地建设、旅游云、智慧城市构建、互联网基础设施、网络通信业务、市场联合营销等领域全面展开深度合作，携手促进产业升级。海航生态科技运营总裁许竞与河北联通副总经理姚荣智代表双方签署合作协议。

海航科技与河北联通签署并交换合作协议

实业场景+通信数据，行业龙头互动创造巨大想象空间

海航集团与中国联通互为彼此的重要合作伙伴，双方在基础通信、融合行业服务特色的交叉营销、移动转售、增值产品等方面已合作数年。此次海航科技与河北联通签约启动全面战略合作，将依托海航在旅游产业丰富资源和联通大数据技术优势，拓展云大物移和AI等先进技术产品能力，打造可视化、智能化的业务运营平台。

经过多年的数字化经营积累，海航与联通已分别储备了1.6亿、2.7亿用户规模的具有行业特色的海量数据。在航空、机场、酒店、金融、物流等行业，海航无疑是全球最具有竞争力的服务运营商之一，在其丰富服务场景下采集的数据不可多得。而联通借助其数据全国集中的优势，通过对不同地域、不同维度数据的交叉关联，实现对游客连续行为的分析，可以创造更多的新数据和新价值。在新的合作框架下，双方将共同建设中国首个旅游大数据基地，推进旅游大数据和旅游云产业发展，在用户画像、智慧足迹、金融征信、精准营销等大数据具体业务领域开展产品和服务合作。

同时，河北联通将为海航科技提供高品质的互联网数据中心和骨干级别的网络接入能力，共同将河北区域打造成一流的数据中心和通信信息中心。此外，双方还将在固网、移动通信业务和行业应用等基础通信领域持续推进深度合作。

海航科技与河北联通合作会谈现场

世界500强巨头携手，强强联合

作为各自行业的优势企业，海航集团与中国联通均已多次入选“世界500强”，在2017年《财富》世界500强中海航集团排名170位，中国联通排名241位。

海航科技是海航面向未来信息文明时代的重要战略布局，也是海航收入规模最大的产业板块，近年来战绩斐然：与英国帝国理工大学成立“未来数据生态研究中心”，在新一代数据资产管理技术研发与区块链应用等多个项目开展合作；推出多个行业云解决方案，荣获两届云帆奖；“智能集装箱订单和运营管理平台方案”先后在工信部举办的首届中国区块链开发大赛和首届IBM WATSON BUILD挑战赛大中华区获得冠军。

中国联通作为国内三大电信运营商之一，不仅在网络、渠道、用户、资源上持续深耕，同时始终保持着创新的活力。9月25日揭牌成立的联通大数据公司关注全产业链数据生态体系的建设，这些为双方的合作共赢开启了新的历史机遇。可以预见，未来双方的深度合作，将推动以大数据、人工智能为引领的新兴产业进入高速发展期。

仪式现场签约双方领导合影

以数据为资源的军备赛已打响，迎接万亿挑战与机遇

今年1月，工信部发布了《大数据产业发展规划(2016-2020年)》，提出加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大产业支撑的目标。根据规划，到2020年，大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年复合增长率保持30%左右。海航与联通这样各自所属领域的优势企业，也是在各自行业中最活跃的创新主体，将在这样的挑战与机遇中做出怎样的产业级应用实践，服务民生，互利共赢，备受大众期待。

海航科技集团董事、天海投资副董事长兼首席执行官桂海鸿表示，信息文明时代，数据将成为最宝贵的资源，以产业为根基、以创新为驱动、以伙伴关系为助力，对于可持续发展和生态设至关重要。合作双方在资源和能力上高度互补，协同效应明显，尽早在优势领域落地成熟应用，将有千亿市场增值空间。河北联通总经理耿宏图表示，在京津冀一体化和雄安新区的战略机遇驱动下，双方在旅游大数据、智慧城市、政务云等方面迎来新的市场机遇，必将成为科技控股集团与通信企业深度合作的典范。