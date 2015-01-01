天海投资拟更名海航科技 海航做大科技版图

11月8日晚，海航科技集团有限公司旗下天海投资发布公告，公司名称拟变更为“海航科技股份有限公司”，英文名称拟变更为“HNA Technology Co.， Ltd.”，经营范围变更为云计算、大数据等计算机及信息服务领域。

海航的科技板块布局又走出关键一步。



11月8日晚，海航科技集团有限公司（以下简称海航科技集团）旗下天海投资（A股证券代码600751、B股证券代码900938）发布公告，公司名称拟变更为“海航科技股份有限公司”，英文名称拟变更为“HNA Technology Co.， Ltd.”，经营范围变更为云计算、大数据等计算机及信息服务领域。目前变更事宜已通过董事会审议，待股东大会审议通过后办理工商变更手续。



就此，天海投资从收购英迈国际开始，一步步华丽转身科技领域，名称和营业范围的变更意味着海航的科技战略全面加速。



剥离海运转型科技 天海投资华丽转身



除了名字变更，公告还显示：公司的经营范围也从之前的海上运输完全变更为科技领域，新的经营范围包括云计算、大数据、区块链、人工智能、计算机软件开发、信息系统集成服务、数据处理和存储服务等。



今年以来，国内资本市场掀起一轮转型热潮，从传统实业向纵深产业转型，智能制造、电子计算机、环保产业以及与主业相关的纵深产业受到青睐。



天海投资是海航科技集团旗下唯一A股上市公司， 此次更名无疑证明海航集团对天海投资的重视，在海航集团筹谋已久的这盘科技战略棋局中，天海投资已被确立了独一无二的旗舰地位。



2016年12月7日，天海投资斥资60亿美元收购全球最大的IT分销商Ingram Micro Inc.（下称“英迈国际”）100%股权，被人民日报评价为“当年世界范围内最为重大的国际并购之一”。自英迈国际加入海航以来，双方协同效应逐渐显现，已经创造了1+1＞2的收益。



在刚刚发布的三季报中，天海投资1-9月份营业收入达2238.95亿元，同比增加近145倍，归属上市公司股东净利润1.21亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.36亿元，同比增加6.9倍。



当前，天海投资相关航运业务已完成剥离，四季度财务数据中将无航运业务收入和成本，不但资产质量得到显著改善，新业务发展也可轻装上阵。



背靠海航实体产业支持 大科技战略版图初现



人类正从IT时代走向DT时代，在新的时代背景下，数据会是未来一切商业模式的核心，海航集团作为世界500强企业之一，依托多年累积起来的线上线下优质数据资源，会让数据资源助力海航及行业走进DT时代。



2016年底，海航科技集团成功转型后，依托海航集团丰富的产业场景，为客户及合作伙伴提供高附加值的解决方案和产品。海航科技集团致力于成为一流的高科技产业集团，通过云计算、大数据、人工智能等领域的运营、投资和创新，打造共享、分享、生态的“四流”（人流、物流、资金流、信息流）平台。



作为海航科技旗下唯一A股上市公司，天海投资的地位不容小觑。



天海投资有关负责人表示，天海投资将依托海航丰富产业场景和数据资源优势，通过ABC（AI、Big Data、Cloud）的运营，以产业、数据和资本为驱动，打造数据化、智能化和产品化的资源共享、价值传递、产业循环的开放平台，致力于成为中国领先、世界一流的高科技企业，未来业务主要为科技供应链服务、云基础设施和行业云解决方案服务（智慧城市、机场、园区解决方案等）和企业数字化转型服务等。



2017年10月，天海投资与商汤科技签署战略合作备忘录，拟合作项目包括GPU阵列深度学习超算中心建设、AI视觉智能基础能力建设、智慧空港AI项目、智慧租车AI项目等。目前，依托英迈云技术支持，天海投资重点打造的“云集市”项目也在加速推进中。



业内人士分析，有着海航集团的强大后盾，随着天海投资收购英迈国际后业务协同效应逐渐发挥，并积极战略布局云计算和人工智能，此次更名标志着海航在科技领域的布局已经全面展开。可以预期，在公司更名和变更经营范围后，随着海航科技战略布局的逐步深入，随着海航集团各产业协同效应日渐凸显，天海投资作为科技板块的排头兵有望创造更佳业绩。



参考天海投资三季度报告数据，天海投资年营业收入或将超过3,000亿人民币，预计位列A股前15。