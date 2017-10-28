思科发布内置遥测技术的经济高效型32Gbps存储交换机 重新定义存储网络

思科近日宣布推出面向下一代存储网络的重要技术创新，将帮助客户更好地分析SAN运营性能，并迁移到经济高效的32Gbps解决方案，随着数字化业务的发展不断进行扩展。

全球企业正基于其存储的数据做出决策，高级存储域网络（SAN）对于企业的数字化业务而言至关重要。思科近日宣布推出面向下一代存储网络的重要技术创新，将帮助客户更好地分析SAN运营性能，并迁移到经济高效的32Gbps解决方案，随着数字化业务的发展不断进行扩展。

思科宣布推出了经济高效的MDS 9132T 32Gbps存储网络交换机。该款交换机具备多项特性，包括用于闪存环境的内置遥测技术，用于在思科MDS 9700 32G模块上进行流数据传输的内置遥测传感器， 与Virtual Instruments集成用于深度监控光纤通道（FC）SAN性能，同时还为思科数据中心交换机思科Nexus 9300-FX提供了存储网络支持。

思科数据中心解决方案部产品管理高级总监Thomas Scheibe表示：“思科提供了无与伦比的存储网络遥测和性能选项，同时还可有效保护客户的技术投资。我们在各种平台上提供了更卓越的流数据遥测选项，在灵活且经济高效的SAN交换机中内置了支持闪存的遥测技术，同时为思科Nexus数据中心交换机提供了SAN光纤通道支持。客户将能够按需采用这些丰富的SAN技术，全面提升企业存储环境。”

发布亮点：

思科MDS 9132T光纤通道交换机

全新思科MDS 9132T 32端口32-Gbps光纤通道交换机使客户能够随着需求的增长，从8个端口经济高效地扩展到32个端口。其通用的半模块化设计适用于入门级、部门级和企业级SAN，使客户能够在其基础型号上从8个端口扩展到16个端口，并使用16端口扩展模块进一步扩展到32个端口。它支持闪存环境（现在可支持面向FCP工作负载的闪存阵列，未来将支持FC-NVMe），并具备内建遥测诊断功能，可前瞻性地识别并纠正影响全闪存阵列性能的情况。该产品外形小巧、经济高效且可扩展，提供了导向器级功能，其中包括在紧凑的单机架（1RU）外形中配备了32个自动感应线速32-Gbps光纤通道端口；行业最大的每端口B2B信用（8270）用于支持长距离32G FC联接；以及可插拔端口扩展模块带来的最佳弹性。

思科MDS 9700 32G模块上的SAN流式遥测功能

思科SAN数据流遥测功能可提供高级遥测和数据诊断，对于故障排除和提供SAN结构深度洞察有着重要意义。思科MDS 9700 32G模块具备内置传感器，可支持用户深入洞悉数据平面情况，更好地开展故障排除、基础设施容量规划和SAN结构优化工作。数据将使用高性能开源通用RPC框架实时传输。内建遥测功能的32GB线卡易于操作，可以放置在I/O路径的任何位置，从而实现无缝集成，并能够将流数据发送至任意分析应用。

思科与Virtual Instruments技术集成助力提升数据中心运营

思科与Virtual Instruments（VI）进行了直接技术集成，为金融、企业和大型运营商等高性能行业的客户提供了理想之选。VI的VirtualWisdom应用可监控和分析FC SAN基础设施的性能和利用率。思科FC SAN客户现在能够以非侵入式方法部署VirtualWisdom，而无需修改物理分流器和硬件。数据将从思科MDS 9700 32G模块实时传输到VirtualWisdom平台设备，从而将Virtual Instruments分析功能与思科领先的SAN基础设施完美结合在一起。

思科Nexus 9300-FX DC交换机上的光纤通道N端口虚拟化

思科Nexus 9300-FX平台构建于思科Cloud Scale技术基础之上，是下一代固定Cisco Nexus 9000系列交换机，当前支持16G光纤通道NPV，未来还将支持32G FC。这一功能彰显了思科对思科Nexus客户的重要承诺，能够帮助他们通过从前一代思科Nexus 5000、思科Nexus 5600和思科Nexus 6000轻松迁移到最新一代思科Nexus 9300-FX交换机，在数据中心接入层整合其局域网和SAN基础设施。

支持引言

Cedacri Group开放系统、架构和创新负责人Alessandro Spigaroli表示：“MDS 9132T是一款价格经济的低功耗入门级SAN交换机，具备企业级交换机的所有优点，能够帮助我们实现更低的运营支出，同时获得增强的工作负载可见性。32Gbps SAN交换机可确保我们的SAN交换机投资能够在未来继续发挥效用，并助力我们全面获得全闪存阵列部署的优势。”

PLEX云运营高级经理Joe Hollewa表示：“思科和Virtual Instruments的产品在提升Plex制造云的性能、可靠性和可扩展性方面均发挥着重要作用，因此思科SAN流数据遥测与VirtualWisdom性能管理平台的集成可为PLEX带来巨大的价值。这一集成将能够显著提高我们对SAN的可见性，同时大幅降低传统硬件仪器所带来的复杂性和成本。”