思科发布内置遥测技术的经济高效型32Gbps存储交换机 重新定义存储网络

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全球企业正基于其存储的数据做出决策，高级存储域网络（SAN）对于企业的数字化业务而言至关重要。思科近日宣布推出面向下一代存储网络的重要技术创新，将帮助客户更好地分析SAN运营性能，并迁移到经济高效的32Gbps解决方案，随着数字化业务的发展不断进行扩展。
思科宣布推出了经济高效的MDS 9132T 32Gbps存储网络交换机。该款交换机具备多项特性，包括用于闪存环境的内置遥测技术，用于在思科MDS 9700 32G模块上进行流数据传输的内置遥测传感器， 与Virtual Instruments集成用于深度监控光纤通道（FC）SAN性能，同时还为思科数据中心交换机思科Nexus 9300-FX提供了存储网络支持。
思科数据中心解决方案部产品管理高级总监Thomas Scheibe表示：“思科提供了无与伦比的存储网络遥测和性能选项，同时还可有效保护客户的技术投资。我们在各种平台上提供了更卓越的流数据遥测选项，在灵活且经济高效的SAN交换机中内置了支持闪存的遥测技术，同时为思科Nexus数据中心交换机提供了SAN光纤通道支持。客户将能够按需采用这些丰富的SAN技术，全面提升企业存储环境。”
发布亮点：
思科MDS 9132T光纤通道交换机
思科MDS 9700 32G模块上的SAN流式遥测功能
思科与Virtual Instruments技术集成助力提升数据中心运营
思科Nexus 9300-FX DC交换机上的光纤通道N端口虚拟化
支持引言
Cedacri Group开放系统、架构和创新负责人Alessandro Spigaroli表示：“MDS 9132T是一款价格经济的低功耗入门级SAN交换机，具备企业级交换机的所有优点，能够帮助我们实现更低的运营支出，同时获得增强的工作负载可见性。32Gbps SAN交换机可确保我们的SAN交换机投资能够在未来继续发挥效用，并助力我们全面获得全闪存阵列部署的优势。”
PLEX云运营高级经理Joe Hollewa表示：“思科和Virtual Instruments的产品在提升Plex制造云的性能、可靠性和可扩展性方面均发挥着重要作用，因此思科SAN流数据遥测与VirtualWisdom性能管理平台的集成可为PLEX带来巨大的价值。这一集成将能够显著提高我们对SAN的可见性，同时大幅降低传统硬件仪器所带来的复杂性和成本。”
综合评分：8.275 分
云能力：8.9 分
营业额：432亿美元[2011]
云服务：思科统一计算系统(UCS)
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