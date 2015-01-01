当华为遇到高交会 智慧城市神经系统一触即发

11月16日-21日，华为与您相约“第十九届中国国际高新技术成果交易会”和“华为智慧城市峰会2017”，深圳见！

第十九届中国国际高新技术成果交易会（简称“高交会“）将于11月16日-21日在深圳会展中心拉开帷幕。华为公司将以“新ICT，打造智慧城市神经系统”为主题，参与由国家信息中心主办的智慧城市专馆展览，搭建近300平米的“虚拟智慧城市”展台，在亚太智慧城市发展高峰论坛发表多场精彩演讲；同时在11月18日，还将在国家信息中心和深圳市经济贸易和信息化委员会指导下，举办“华为智慧城市峰会2017”，旨在与客户、合作伙伴一起推动智慧城市发展。

“智慧城市”是信息时代的一种全新城市形态，是城市发展的新驱动力，是一种提升城市品质的新思维。智慧城市不仅是一个发展愿景，更是增强城市核心竞争力的精准切入点，为城市管理效率增强、百姓幸福感提升、经济结构优化提供有效途径，将不断推动城市向高端发展。

作为全球智慧城市建设的重要参与者与推动者，华为智慧城市解决方案已在政府、交通、教育、医疗等多个行业得到广泛应用，帮助全球40多个国家、120多个城市建设智慧城市。其中在深圳，华为积极参与了深圳市电子政务云平台、信息惠民、智慧龙岗、智慧宝安、智慧南山等多个智慧城市项目的建设。

在智慧城市领域，华为聚焦于ICT基础设施，致力于打造智慧城市神经系统，通过开放能力聚合合作伙伴，推动智慧城市生态圈的良性发展，共同为客户提供新型智慧城市整体解决方案。为了更好地实现这一目标，华为将在本次高交会期间重磅发布全新的智慧城市理念——“新ICT，打造智慧城市神经系统”，这一理念包括三方面的内容：

智慧城市是一个有机生命体：智慧城市不再只是若干功能的简单叠加，而是一个系统工程，交通、教育、医疗、能源、环保、政府管理、公共安全等各子系统之间是普遍联系、互相促进、彼此协同的。

城市有机生命体需要“神经系统”：智慧城市将云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术与城市场景深度融合，构建“感知无处不在、联接无处不在、数据无处不在、计算无处不在、智能无处不在”的协同生态和交互体系，正如人类有神经系统一样，智慧城市也应该有“神经系统”，可以感知、接受、处理信息，让各类信息协同工作。

智慧城市神经系统应具备三大特点：功能强大的中枢系统——城市智能运营中心（IOC）；全面海量的感知系统——物联网+视频；敏捷无所不在的传导系统——有线+无线网络。

除了重磅发布“新ICT，打造智慧城市神经系统”这一全新智慧城市理念外，在此次高交会期间，华为还将通过展览展示、峰会交流研讨、样板点参观等活动，全方位展示智慧城市解决方案最新成果、分享在智慧城市领域的产业洞察和实践经验。具体来说包括以下4大亮点：

玩转“虚拟智慧城市”：华为将在智慧城市专馆（6号馆）部署近300平米的“虚拟智慧城市”展台（6B01），与您分享创新的智慧城市解决方案，为您带来在城市运营中心、平安城市、智慧政务、智慧医疗、智慧教育、城市物联网等领域的精彩业务体验。

解读华为的智慧城市之道：在11月17日上午举办的“亚太智慧城市发展高峰论坛”和下午的平行论坛上，华为高层领导将出席并带来精彩主题演讲，解读华为智慧城市战略定位与核心价值，并与业界代表进行高峰对话，分享华为在智慧城市的理念与实践。

展示华为智慧城市最新成果：11月18日，将举办华为智慧城市峰会2017。峰会将邀请深圳、上海等多地客户分享智慧城市建设成果，并将与客户、合作伙伴共同探讨智慧城市建设之道。

眼见为实感受智慧城市建设实践：华为将在高交会期间组织与会嘉宾参观龙岗区行政服务大厅、龙岗区智慧警务大厅等多个样板点，立体化呈现华为与深圳市政府、合作伙伴在智慧城市建设中的实践成果。

11月16日-21日，华为与您相约“第十九届中国国际高新技术成果交易会”和“华为智慧城市峰会2017”，深圳见！