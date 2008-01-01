北京飞搜科技荣获2017全国移动互联创新大赛最佳团队奖

10月27-29日，由国家工业和信息化部、中国科学技术协会指导，中国通信学会、全国移动互联网产业孵化中心联合主办的2017全国移动互联创新大赛在北京隆重举行，北京飞搜科技参加的作品《准确稳定的飞搜视频大数据的人脸识别平台》荣获最佳团队奖。

10月27-29日，由国家工业和信息化部、中国科学技术协会指导，中国通信学会、全国移动互联网产业孵化中心联合主办的2017全国移动互联创新大赛在北京隆重举行，大赛嘉宾云集，活动精彩纷呈。

北京飞搜科技CEO白洪亮在展示环节介绍公司发展历程及团队介绍， 2017年飞搜不仅开拓了海外市场，在6月拿到了PreA轮融资，10月刚刚获得国家高新企业的认证。

北京飞搜科技主要基于深度学习，研发人脸检测、人脸识别和图像识别等核心算法和应用，核心团队成员来自诺基亚、法国电信、富士通等。目前北京飞搜科技正从纯技术提供商转型为技术集成商。

展示项目完成后，组委会对北京飞搜科技的团队和项目给予了高度的评价。

10月29日下午举行了盛大的颁奖典礼。来自工信部、中国科协、国务院发展研究中心、国家发改委、中国通信学会的领导与科技界、产业界、投融资界的嘉宾以及决赛参赛团队的代表共200余人参加典礼。

北京飞搜科技参加的作品《准确稳定的飞搜视频大数据的人脸识别平台》荣获最佳团队奖

关于飞搜：

北京飞搜(FaceAll)科技有限公司是北京市软件企业、中关村高新技术企业、国家高新企业。公司成立于2015年，2016年获得华米科技（小米手环）公司千万级天使轮投资，2017年获得青岛鼎源资产有限公司千万级preA轮融资，目前估值过亿，是一个以科技创新、自主研发为核心，把机器学习，尤其是深度学习的研究成果应用到互联网、安全、教育等领域的高科技公司。