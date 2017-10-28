F5联手VMware，打造无缝跨云环境

作为VMware全球战略合作伙伴，F5公司将携最新应用交付解决方案亮相今年的vFORUM大会，与到场来宾一同分享如何通过“虚拟化+应用交付”联合方案快速部署无缝跨云环境。

一年一度的vFORUM 大幕将启，作为VMware全球战略合作伙伴，F5公司将携最新应用交付解决方案亮相本次大会，与到场来宾一同分享如何通过“虚拟化+应用交付”联合方案快速部署无缝跨云环境。

长期以来，为提升双方用户的使用体验，VMware与F5公司持续保持着开发级合作模式。通过这样的合作，用户在部署环境时只需要考虑自身业务需求与发展方向，而无需顾虑兼容问题即可快速、安全的部署，从而保证了核心业务延续性。举例而言，通过F5面向VMware View的 F5 iApps，用户可以通过F5轻松部署F5设备，并通过F5设备管理VMware虚拟桌面架构中包括防火墙、负载均衡以及网关在内的一系列组件，从而大幅降低虚拟化部署的复杂程度、将小时级部署时间减至分钟级。

F5公司年初发布的《2017年应用交付状态报告》显示，80% 的亚太区受访者表示他们愿意将更多应用迁移至跨云架构，而 20% 的受访者则表示他们今年会将超过一半的应用放到公共云和/或私有云中。在今年5月F5公司举办的 2017 Agility高峰论坛中，来自VMware的专家也对云计算的发展大势表示了认同。虚拟化桌面架构（VDI）已经呈现出向“桌面云”乃至“桌面即服务（DaaS）转移的趋势。F5公司中国区总经理张毅强先生表示：“F5很荣幸一直与VMware公司进行紧密的合作。在云的方面，我们已经着手探讨新的联合解决方案，并取得了显著的进展。”为进一步满足云端需求，广受业界认可的VMware Horizon View 7.0版本专门增加了Blast Extreme协议，用以对移动与云环境进行传输优化。F5已推出了专门针对该协议的链路管理、DNS管理以及负载管理解决方案，并成为了首批支持Blast Extreme协议的应用交付解决方案厂商。

F5公司中国区总经理张毅强先生最后指出：“F5与VMware的合作有着深厚的经验积累，再加上对云这一发展趋势的共同认知，我们将共同为国内用户带来更多符合业务发展需求的云端联合解决方案。”