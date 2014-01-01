创新ICT，成就智慧机场

智慧机场的理念已得到业内的普遍认可，并开始逐步付诸实践。那么，什么是智慧机场？诚然，到目前业界也没有明确、统一的定义，但从信息化的角度来看，随着ICT技术的不断发展和成熟，云计算、大数据、物联网等为代表的新兴技术已经在部分机场开始落地发芽

全球化时代，机场成为了连接世界的桥梁和纽带，“十三五”期间，我国将新建机场33座，完成枢纽机场改扩建项目51个，此外，还将建设京津冀、长三角和珠三角三大世界级机场群，中国机场业将迎来一个全新的发展阶段。

近几年来，智慧机场的理念已得到业内的普遍认可，并开始逐步付诸实践。那么，什么是智慧机场？诚然，到目前业界也没有明确、统一的定义，但从信息化的角度来看，随着ICT技术的不断发展和成熟，云计算、大数据、物联网等为代表的新兴技术已经在部分机场开始落地发芽。

在这一轮新技术的创新及应用下，“智慧机场”的轮廓也变得越来越清晰，ICT技术的创新和应用，尤其是云计算、物联网、大数据的引入，这些技术能够化繁为简，将赋予传统ICT系统所不具备的能力，将重构机场的信息流，在智慧机场的运营安全保障、机场运行效率、面向旅客及企业的服务质量等方面将带来显着的效益。

通过ICT技术的创新，“智慧机场”将围绕“安全、效率、服务”三大主题，从飞行器落地、引导、入位、开舱、地勤服务、关舱、推出、引导、滑出、起飞；从旅客到达机场、值机、安检、候机、登机、行李提取等，贯穿机场航班流、旅客流等各个环节，构筑全局感知-分析-反馈能力。

首先，在机场运营安全方面，安全运营保障区域需要覆盖机场飞行区、航站区、公共区。当前，视频监控是机场安全运营保障的重要手段，华为在机场安防领域，创新性的通过视频云监控重构机场安防系统，实现视频存储图像的统一存储和统一调用，并在此基础上采用前端+后端智能化处理技术，对视频非结构化数据进行结构化处理，通过前端智能感知和后端的大数据分析进行全方位智能识别。

以飞行区为例，飞行区随着机场规模的扩大，布局更加复杂，机坪交通流量大，航食,航油，航空公司等各种业务的作业车辆以及作业人员错综复杂，机坪高密度作业已呈常态化，基于传统的视频监控，由于建设较为分散，大多部署在廊桥，远近机位，对于机坪的整体覆盖率不高，存在监控盲区造成监控死角，严重影响其监控质量，难以满足对机场停机坪、滑行道、跑道等飞行区重要区域进行全天候、全覆盖、全方位、全过程的实时监控，针对以上问题，华为提供4K全景智能监控解决方案，整体方案架构如下所示：

前端部署4K超高清枪机和高倍数高速球机对飞行区进行全方位覆盖，在平台层，应用全景拼接技术，将4K超高清视频监控图像进行无缝拼接，形成全局视点，突破分镜头割裂显示画面的局限，此外，应用全景视频智能分析技术，可以实现面向飞行区的一点即视、高低关联、航空器跟踪、航班挂牌等智能化应用。例如航班挂牌，通过从机场运营系统，ADS-B系统，雷达系统对接，获取航空器的位置和航班信息，在全景视频监控画面中完成对航班的追踪显示，并可采用挂牌的方式显示航班的机身号、航班号、所属航空公司等关键信息，实现机场全局航班追踪可视。通过4K全景无缝拼接以及视频智能分析技术的创新及应用，最终达到“所想即所见，所见即所得”的飞行区全空间可视化运行监测效果。

在航站区，通过智能视频分析和识别技术，可以实现旅客行为分析、运动目标检测、人员徘徊检测、物品遗留/移走检测、旅客人群密度分析、旅客流量分析、旅客人数统计等功能，把监控人员从“24小时紧盯屏幕”这种简单低级的重复劳动中解放出来，以便专注于安全事件的事前预防和事中处理等更高级的工作，根据智能视觉分析可以进行有效的事件分析，实现事先预警、事中处置、事后取证。

在机场运行效率方面，我国目前已经拥有28个年旅客吞吐量超1000万人次的机场，2016年国内全年旅客吞吐量首次突破10亿人次，并保持年均10%的速度在增长，随着旅客数量的快速增长，很多机场的运力已接近饱和，机场运行效率亟待提升。以地勤服务环节为例，运营人员需要合理地调度机场地面服务各种资源，并按照民航业标准完成对旅客，货行邮和航班的地面服务保障，确保航空运输的安全，航班正点率，提高地勤运作效率，降低运作成本，但机场地勤运作正面临的严峻挑战：

· 航班量激增，在机坪和室外作业的车辆、设备和地勤人员的数量也剧增，高效调度与监控，需要提供无线调度的环境，满足新的信息化调度的需求；

· 原有的仅语音集群对讲的调度模式面对激增客运，货运和航班量，调度与执行效率和质量已不能满足需求；

· 配载舱单等业务数据的人工传送的方式，增加了飞机在机场耽搁时间，乘客满意度下降，民航运输受到其他运输方式冲击；

华为基于eLTE技术推出的机场地勤调度解决方案，一张网络能够同时提供专业的宽带集群、数据采集和视频传输业务，深度嵌入机场地勤作业流，为地勤作业带来了全新的变革和效率提升：

· 派单的电子化和数字化

· 语音和视频调度实现多部门人员协同

· 旅客服务和货物运输流程的快速响应、可记录、可回溯，实现机场跟航空公司系统的实时结算，提高效率，降低管理和沟通成本

以三亚凤凰机场为例，三亚凤凰机场应用华为机场eLTE地勤调度解决方案，大幅提升了地面服务作业效率，据统计，三亚凤凰机场工作人员通过eLTE网络和终端，在作业流程中，平均每人每天呼叫次数150次以上，每个终端每天100M的数据流量，其中地服、规避、安检、特车、货运等占呼叫次数65%以上，2017年春运保障期间，800部终端单日呼叫更是接近10万次。

在服务方面，机场主要服务对象是旅客和驻场企业（航空公司、货运、物流、商家等），智慧机场的发展和建设更多的是侧重于为服务对象提供个性化的服务。

对于小型驻场企业（包括中小航空公司的驻场），通常在机场也需要自建IT系统以支撑其机场相关业务的开展，这些IT系统“麻雀虽小，五脏俱全”，系统的规划设计、设备采购、设备安装、系统调试、系统维护等环节同样也必不可少，在建设初期既有投入一定的资金成本，同时也要进行系统的全生命周期运维，费钱、费时、费力，尤其是系统的运维，小型分支企业往往不具备系统运维能力。通过机场云平台，可以开辟“机场服务专有云”，为这些企业分支提供创新的IaaS/Pass甚至是SaaS服务，通过机场的服务专有云，驻场小企业不仅可以节省前期的IT投资，而且免去了后续系统运维的烦恼，直接通过机场服务云部署相关系统即可。

对于旅客服务，从旅客到达机场、办理值机、办理行李托运、安检、候机、中转、行李提取等各个环节，为旅客提供端到端便捷、贴心、愉悦的出行体验是智慧机场建设中的重点内容。人脸识别技术的引入，在边检和登机时，旅客可以“刷脸”快速通过；物联网技术的引入，在行李托运、提取全环节，可以实时查看行李状态和位置，防止行李丢失；WiFi定位技术的引入，可以协助机场运营方快速统计旅客流量，实时调整安检通道开放状态，以便让旅客能快速通过安检；航站楼内高密WiFi覆盖，旅客在候机过程中可以通过机场提供的免费WiFi网络娱乐和沟通，让枯燥的候机过程变得简单愉快。华为智慧机场解决方案在旅客服务体验方面，通过物联网、大数据分析、高品质WiFi、生物识别算法等技术的引入，将协助机场打造极致的旅客服务体验。

截至2016年底，华为已为全球40多个机场、航空公司及空管部门提供了ICT产品、解决方案及服务。其中包括超过15个年客流量在3000万人次以上的机场以及10个中国最繁忙的机场，华为作为全球领先的信息与通信（ICT）解决方案供应商，我们将坚持围绕客户需求的持续创新，与合作伙伴开放合作，为智慧机场创造更大的价值。