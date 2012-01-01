 IDC：无线数字化转型持续进行 第二季度全球企业WLAN市场强劲增长

根据IDC的全球WLAN季度追踪报告显示，2017年第二季度全球消费级和企业级无线局域网（WLAN）综合市场同比增长2.5%，达到23.7亿美元。企业市场部分在该季度同比增长9.4%，达到14.8亿美元，与2016年同期的9.4%持平。

至顶网网络频道 09月18日 综合消息：

根据IDC的全球WLAN季度追踪报告显示，2017年第二季度全球消费级和企业级无线局域网（WLAN）综合市场同比增长2.5%，达到23.7亿美元。企业市场部分在该季度同比增长9.4%，达到14.8亿美元，与2016年同期的9.4%持平。

IDC认为，作为企业数字化转型的一部分，向802.11ac标准的升级过渡，是2017年第二季度实现增长的主要推动力。802.11ac标准现在占到了84.5%的独立访问点出货量，以及92.1%的独立访问点收入，分别高于2017年第一季度的70.9%和84.7%。环比的大幅增长，突显了802.11n被淘汰的持续趋势，预计这一轮淘汰将会在2018年年底完成。

与此同时，2017年第二季度消费级WLAN市场收入同比减少7.2%，达到8.923亿美元。在该季度，802.11ac标准在消费级市场中占到了32.3%的出货量和62.8%的收入。802.11ac是该季度消费级WLAN市场的一大亮点，收入同比增长13.6%，出货量同比增长36.2%。

IDC网络基础设施高级研究分析师Nolan Greene表示：“企业级WLAN市场在2017年第二季度的表现发出一个强烈的信息，那就是这个市场仍处于增长的模式。WLAN是端到端数字化转型战略的一个关键使能者，因为无线应用和无线设备在持续解锁新的数字化和业务成果。”

从地域来看，2017年第二季度企业WLAN市场最高增幅来自于中东和非洲（MEA），该地区同比增长了33.2%，上个季度还表现相对平平。在中东和非洲，阿拉伯联合酋长国增幅最大，为63.3%。中东欧（CEE）连续第二个季度实现强劲增长，增幅为19.8%，该季度表现突出的国家包括匈牙利（同比增长66.9%）和俄罗斯（同比增长42.1%）。亚太（不包括日本，也就是APeJ）地区在该季度也有突出表现，同比增长17.6%，该季度大部分国家都在该季度实现了增长，其中新加波和泰国的增长最为抢眼（同比增幅分别为177.9%和71.1%）。西欧也有强劲的表现，该季度同比增长16.2%，其中西班牙和芬兰增幅最高，分别同比增长了46.2%和34.8%。

日本现在已经连续第四个季度实现增长（该季度增幅为15.5%），这表明从2014年到2016年期间发生的多个季度下滑趋势已经全面扭转。该季度美洲的增长较为温和，拉丁美洲同比增长1.3%，其中阿根廷是该季度的亮点，同比增长47.6%。北美相对平平，该季度增长0.3%，加拿大增长4.4%，美国也相对持平。

IDC全球网络季度追踪报告研究经理Petr Jirovsky表示：“802.11ac作为实际上的全球标准，在大多数地区的出货量都有持续增长。除了正在进行中的数字化转型趋势之外，更新周期和区域性经济也将塑造这个市场。”

主要企业WLAN厂商更新：

- 思科在2017年第二季度的全球企业WLAN收入同比增长了8.2%，全球市场份额为43.2%，低于上个季度的43.4%以及去年同期的43.7%。IDC认为，Meraki云托管的WLAN产品组合仍然是思科的主要增长引擎，这抵消了思科传统基于控制器的WLAN产品组合的下滑。

- HPE-Aruba（不包括OEM业务，也不包括从2016年第二季度开始的H3C业务）在该季度实现了28.8%的同比增长，市场份额为17.2%，高于上个季度的16.2%和去年同期的14.6%。

- 博科-Ruckus在该季度同比下滑了7.4%，环比增长19.5%，市场份额为5.8%，高于上个季度的5.7%和去年同期的6.8%。

- Ubiquiti在该季度的增长再次创下新高，同比增长了37.1%，市场份额为5.3%，高于上个季度的6.1%和去年同期的4.2%。

- 华为在该季度再次实现非常强劲的增长，同比增长111.6%，市场份额为4.5%，高于去年同期的2.3%。