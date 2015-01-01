2017华为全联接大会，F5鸣起“双响炮”

2017年华为全联接大会刚刚落下帷幕。F5不仅获得华为公司Best Developer Partner奖，更获得了华为SDN Validated认证。经过华为云开放实验室一系列严格的测试与论证，F5 BIG-IP iSeries LTM 12.1.x成为ADN领域首次获此认证的解决方案。

2017年华为全联接大会刚刚落下帷幕。在今年的大会上，国内网络设备龙头企业华为公司将视线聚焦云端，提出了打造全球“五朵云”之一的战略愿景，这与在今年上半年提出“跨云交付”的F5可谓不谋而合。而正是基于对IT行业未来发展前景的一致预判，使得拥有十余年携手历程的华为与F5在未来拥有了更广阔的合作空间。

F5ADN 助力华为SDN走向完美

众所周知，随着IT服务类型的激增，在企业在面临成本控制与业务发展的矛盾时，云端迁移便成为最为理性的选择。依照企业核心业务与发展策略打造一个智能的跨云环境、对应用资源全盘池化，意味着需要构架一个贯穿L2到L7层的网络架构，这正是F5与华为合作的主要方向。通过华为对网络设备、服务器以及存储在内的L2-L3层核心网元的控制，加上F5在L4-L7应用层中智能的资源管理，用户可以真正实现以SDN的方式部署云，并且获得跨云环境中一致的使用体验。F5与华为之间互补性的战略级合作，使F5在今年全联接大会上获得了“2017Best Developer Partner”奖。在华为SDN生态领域，曾获得华为“联合创新奖”的F5公司再获殊荣，不仅标志着华为对F5应用交付解决方案的认可，更标志着市场对两家公司合作的认可。

华为SDN Validated认证，合作再攀新高

在本次大会中，F5不仅获得华为公司Best Developer Partner奖，更获得了华为SDN Validated认证。经过华为云开放实验室一系列严格的测试与论证，F5 BIG-IP iSeries LTM 12.1.x成为ADN领域首次获此认证的解决方案。这也意味着两家公司的合作将更加紧密，华为公司公司将在将来的SDN部署中，推荐使用F5应用交付解决方案。华为与F5在各自领域内持续领先的企业将共同为用户带来完整的L2-L7层SDN解决方案。

F5公司亚太区区域副总裁、中国区总经理张毅强先生在评价双方合作时表示：云计算以及跨云环境的普及可谓大势所趋。任何一个新形态的出现，都会对整个生态链上的厂商提出新的挑战。F5与华为公司十余年战略级合作的积累，能够使两家公司在紧密合作中各取所长，更好的满足用户的需求，进而为每个用户构筑符合自身发展需要的智慧云端。