趣链科技入驻华为云 将联合打造区块链一体化服务

今日，在HUAWEI CONNECT 2017期间，华为和趣链科技签署合作协议，双方将在区块链技术平台和行业应用层面深入合作，借助华为在公有云基础平台的研发积累、服务能力以及企业实践经验，助力趣链科技打造端到端的一体化区块链服务.

至顶网网络频道 09月07日 综合消息：今日，在HUAWEI CONNECT 2017期间，华为和趣链科技签署合作协议，双方将在区块链技术平台和行业应用层面深入合作，借助华为在公有云基础平台的研发积累、服务能力以及企业实践经验，助力趣链科技打造端到端的一体化区块链服务.

近年来，区块链技术不仅为金融机构所重视，也逐渐为世界主要经济体及重要国际组织所关注。区块链是一种新型的去中心化协议，能安全地存储交易或其它数据，具有信息不可伪造和篡改的特性，可以自动执行智能合约，无需任何中心化机构的审核。目前，由趣链科技打造的国产自主可控的联盟链平台Hyperchain是国内经过验证的可用的企业级金融区块链平台，并且已经在国内多个大型金融机构的核心业务系统上线。该平台致力于为企业、政府机构和产业联盟的区块链技术需求，提供企业级的区块链解决方案.

趣链科技和华为于2017年3月启动了区块链领域的合作洽谈，7月底完成Hyperchain区块链产品的测试，并于8月底完成Hyperchain在华为云的部署上线。基于“可信、开放、全球服务”的华为云，并联合趣链科技Hyperchain区块链平台，双方共同打造端到端的一体化区块链服务，未来将基于此平台共同为客户提供数字票据，供应链金融，数字存证等行业解决方案，为更多企业客户提供创新的服务支持。

华为Cloud BU 生态与合作发展部部长何非先生表示: “趣链科技是国内区块链产品的技术领导者，华为希望联合趣链打造端到端的一体化区块链服务，围绕区块链技术在行业的具体应用场景，借助华为云服务于企业的多年经验和实践积累,共同构建开放、协作、共赢的开放平台生态。我相信通过华为和趣链共同的努力，区块链技术必将帮助客户在供应链金融，数字票据等领域实现持续的业务创新。”

趣链科技CEO李伟表示：趣链科技是一个比较年轻的公司，但是在区块链领域目前已经取得了较大的进展，国内很多银行、券商、交易所等金融机构的区块链系统均采用了趣链的区块链底层技术。而去其他厂商相比，趣链区块链底层技术Hyperchain最为核心的一个特征就是国产自主可控，作为金融基础设施的提供商，深层次的掌握底层技术，对国家的金融安全至关重要。所以，我们非常看好并重视趣链与华为的合作，趣链行业领先的底层技术+华为强大的云平台能力，相信我们会一起推出越来越多的BaaS解决方案，服务于越来越多的实际金融应用场景，并实现软硬件、云平台与区块链一体化的国产自主可控！

HUAWEI CONNECT 2017作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，于2017年9月5日-7日在上海新国际博览中心隆重举行。本届大会以“Grow with the Cloud”为主题，旨在搭建开放合作的全球共享平台，与客户伙伴一起共同探讨如何通过数字化实现新增长。欲了解更多详情，请参阅:www.huawei.com/huaweiconnect2017