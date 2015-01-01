 老街新传：锐捷智慧无线为百年老字号注入新活力

大栅栏是老北京文化的代表。“区域系统考虑、微循环有机更新”是大栅栏IT系统设计之初的指导策略，为了复兴大栅栏原有的繁荣景象，让“老字号”焕发新生，北京大栅栏商业街进行了更加灵活、更具弹性的节点和网络软性规划。

大栅栏，读做“大石烂儿”（dà shí lànr），是北京市前门外一条著名的商业街，老北京文化的代表。明朝以来经过500多年的沿革，大栅栏商业气氛依旧活力四射。

坊间有民谣为证：有买鞋内联升，买帽马聚源，买布瑞蚨祥，买表亨得利，买茶张一元，买咸菜要去六必居，买点心还得正明斋，立体电影只有大观楼，针头线脑最好长和厚……

世易时移，如今的大栅栏在焕发商业新生的同时，越来越多的“老字号”为了顺应移动互联网的发展趋势，“讨好”年轻客户。一方面建设自己的Wi-Fi系统，同时通过移动互联的信息推广与客户互动，让顾客享受老字号品质的同时，对这条百年老街流连忘返。

“老字号”大街的“新网络”需求

“区域系统考虑、微循环有机更新”是大栅栏IT系统设计之初的指导策略，为了复兴大栅栏原有的繁荣景象，让“老字号”焕发新生，北京大栅栏商业街进行了更加灵活、更具弹性的节点和网络软性规划，确定其网络部署的整体目标分为三个部分：

首先是打造智慧无线Wi-Fi系统，实现商业街公共区域Wi-Fi全覆盖；其次是结合北京大栅栏商业街客户服务微信平台，帮助商户进行精准无线营销及客户关怀服务，提升核心竞争力；最后就是打造出良好的运维流程管理，高效完成复杂的运维管理。

为了实现上述目标，锐捷网络为北京大栅栏商业街精心设计了Wi-Fi系统总体架构。

图：北京大栅栏商业街智慧Wi-Fi系统架构图

在基础网络方面，提供高性能、覆盖好的无线网络；在此之上建立认证系统、定位引擎和无线服务。

认证系统涵盖微信平台、短信平台、网页Portal，用以提供用户认证；定位引擎与无线AP联动，以获取终端位置；地图服务则提供商业街区地图，和定位服务相结合。然后是建立起信息发布、数据分析和室内导航系统。

信息发布系统包括广告页面定制、信息平台等，支持权限分级管理；数据分析系统对于采集来的大量数据、用户到店情况、停留时间等进行分析；导航功能引擎可用于反向寻车、购物导航等。

整个智能Wi-Fi系统的最顶层，是数据采集、BI呈现和用于应用扩展的API接口。数据采集包括上网行为审计、用户访问数据收集等功能；BI呈现负责对分析后的客流数据进行多维度呈现，并支持报表导出；应用扩展部分是为无线控制器和定位系统提供标准API接口。

智慧Wi-Fi让商机“无盲区”

根据总体架构图，锐捷网络为大栅栏商业街搭建了完善的Wi-Fi网络系统和应用，并针对购物广场、连锁门店、服务站等不同的场景采用了差异化的设计，分别承载不同的业务应用。

大栅栏商业街智慧Wi-Fi项目的总控云数据中心，能够基于无线控制器实现对分支机构AP的统一集中配置、管理、安全策略控制，并在对Wi-Fi网络的统一管理、认证的同时，实现广告营销、客流分析、数据挖掘等功能。

图：大栅栏商业街智慧Wi-Fi系统拓扑图

整个智慧Wi-Fi系统建成后，完美实现了目标设定的三大功能：

基础网络层面

搭建了覆盖效果最佳的无线网络，完全满足高密度顾客的上网需求。其所采用的无线AP搭载了锐捷网络自主创新的X-sense灵动天线，可用的信号覆盖半径相较于传统产品提高至少20%以上，区域内顾客无线上网时时刻刻都能感受到满格信号。

由于采了用异频错信道的部署方式，同频干扰的影响更小，在多用户接入的情况下性能更优；与此同时，所有设备可通过全中文化的网管平台实现一体化网络管理监控，更加便于商业街大面积推广和后期维护。

移动互联营销方面

在众多老字号最关注的移动互联营销方面，智慧Wi-Fi系统包含了可轻松自定义的精准营销平台，大大提升广告营销准确率和通达率。智慧无线网提供的微信认证、短信认证、固定账号认证方式完全满足公安部82号令的安全审计要求。

广告内容的配置操作也非常简单，普通营销人员就可每天快速更新推送的广告内容，甚至可以做到不同区域不同楼层推送不同的广告。

大数据的商业价值

通过全面的顾客大数据分析，可定制化的商业BI，能够充分挖掘商业街顾客大数据的商业价值。系统通过Wi-Fi设备采集用户信息，通过私有云或者公有云展现顾客线下各种行为，并结合顾客上网行为，能够做出更加个性化的针对性营销策略。

例如，凭借更精确的店铺关联分析，可以有效地帮助商场管理员管理店铺；通过客流轨迹的分析，能够在沿路摆放合适的广告牌等。大数据平台挖掘出的有价值数据，为商户门店提供了评估依据，从而实现网络创新的应用价值。

目前，北京大栅栏商业街积极推进“开发+运营+金融”的发展战略，在深耕商业街的同时，也凭借过往丰富的运营管理经验，大力开拓新业务领域，在实现全国性战略布局方面已取得了重大突破和进展。智慧Wi-Fi系统的成功建成，为大栅栏商业街的腾飞展开了信息之翼，让每一位游客都会爱上这里。