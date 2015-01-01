F5:携手华为构筑智慧云端

F5公司连续第三年亮相本次2017年华为“全联接”大会，并在会议上分享F5基于跨云环境的最新解决方案。

全球应用交付领域领导厂商，与华为合作十余年的战略合作伙伴F5公司连续第三年亮相本次2017年华为“全联接”大会，并在会议上分享F5基于跨云环境的最新解决方案。

谈到本次大会的核心内容，F5公司中国区总经理张毅强先生表示：华为与F5的合作日趋紧密，其根本原因在于两家公司对IT行业的发展趋势的相互认同。在今年5月举办的2017 F5 Agility高峰论坛上，F5认为随着物联网的普及、容器开发等新型概念的落地，用户将需要更加安全、智能的复杂云环境来满足对可扩展性以及成本控制的需求。华为公司也在论坛上分享了如何基于SDN技术构建灵活云计算。而在2017华为“全连接”大会上，面向云的技术与产品创新将成为本次会议的主要议题。两家公司对云计算发展的重视，势必会成为未来继续合作的主要契机。

F5公司年初发布的《2017年应用交付状态报告》显示，80% 的亚太区受访者表示他们愿意将更多应用迁移至跨云架构，而 20% 的受访者则表示他们今年会将超过一半的应用放到公共云和/或私有云中。随着基于互联网的服务类型激增，以及物联网、共享经济等对企业带来的压力不断增大，应用“跨云蔓延”几乎是企业不可避免的巨大挑战。张毅强先生指出，打造一个智能的跨云环境，需要考量用户的核心业务以及对未来发展的规划。这就意味着用户的IT架构必须成为一个有机整体，进而才能全盘池化。而构架一个贯穿L2到L7层的网络架构，一直是F5与华为合作的主要方向。通过华为对网络设备、服务器以及存储在内的L2-L3层核心网元的控制，加上F5在L4-L7应用层中智能的资源管理，用户可以真正实现以SDN的方式部署云，并且获得跨云环境中一致的使用体验。因此，F5与华为战略级的合作，将在很大程度上帮助我国用户更好的面对未来的改变，从而使用户真正从云中受益。

张毅强先生最后表示，跨云环境的普及可谓大势所趋。任何一个新形态的出现，都会对整个生态链上的厂商提出新的挑战。只有紧密合作各取所长，才能更好的满足用户的需求，进而为每个用户构筑符合自身发展需要的智慧云端。