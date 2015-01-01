来华为全联接大会 了解阿根廷首个现代物流体系的驾云之路

HUAWEI CONNECT 2017作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，将于2017年9月5日-7日在上海新国际博览中心隆重举行。

据最新数据显示，目前全球物流业市场规模已超过8.5万亿美元，年复合增长率接近7%。信息化时代，物流产业很难单一存在，为了拓展未来市场，大多数物流企业选择在新时代下发展多栖业务，电商、零售等更多服务与物流业务并行发展，关系越发密切。然而，这种“多种类、多结构、多产业”的战略并行推进时，也给全球物流企业的数字化转型带来了难题。

Andreani是阿根廷最大的物流企业成立于1945年。经过多年积累，其业务目前已涉及物流、制药、通信技术、房地产四个业务单元。作为阿根廷物流行业的龙头企业，Andreani一直以来除了在多个业务单元领域成功试水之外，在信息化领域，Andreani也一直以敢于创新、积极投入的形象示人。为了突破整个物流大行业的发展瓶颈，Andreani成为阿根廷物流领域“第一个吃螃蟹的人”，试图通过“互联网+物流”的模式，开拓未来新业务。

伴随电商平台的上线，业务激增给固有的IT系统带来巨大压力，诸多挑战频发，应用系统不堪重负：原始的多家供应商支撑数据中心服务的模式，造成运维复杂，管理难度大；流量与日俱增，后台系统架构弹性伸缩能力不够，不能支撑激增的流量高峰，用户体验差；缺少庞大、稳定的专线网络，无法满足物流业务高实时性要求；没有完整的容灾与核心仓储系统异地灾备方案，数据存储与迁移面临困境。上述诸多挑战促使Andreani在云时代，面临云化选择。

基于之前的良好合作，Andreani最终在众多供应商中，选择了华为与西班牙电信共同发布的Open Cloud作为云服务提供商，支撑自身的云转型。据悉，2016年10月，华为与西班牙电信企业解决方案公司（Telefonica Business Solutions）携手在智利、巴西、墨西哥三国发布了Open Cloud和 Cloud Server两款云服务。华为作为战略合作伙伴，通过提供服务器、存储、网络、云操作系统在内的创新软硬件解决方案，为Open Cloud和 Cloud Server两项云服务提供专业技术支持，帮助最终客户上云转型，实现业务创新。

针对Andreani提出业务诉求，Open Cloud为其量身打造了整体的云服务解决方案，帮助其突破IT困境。通过提供IaaS与PaaS层资源，输出了涵盖规划策略、整改实施、后期运维等多方面的服务支持，帮助Andreani完成了基础设施资源上云和容灾系统的规划。

通过Open Cloud云服务解决方案的逐步落地，Andreani首先实现了IT基础资源的弹性伸缩、灵活扩展；借助Open Cloud平台对多个数据中心进行统一纳管，运维效率也得到了明显提升；另外，完整的容灾解决方案，帮助Andreani构建了理想的数据灾备存储服务体系，为其后续信息数据的存储迁移打下坚实基础。

借力Open Cloud, Andreani迈出了应用系统上云的关键一步，使得其成为阿根廷物流行业的云化标杆。公有云服务弹性伸缩、快速部署的特性与大数据分析和物联网平台的资源与功能，很好的满足了Andreani业务创新的诉求，成为其持续构建“智慧物流”美好愿景的关键助力。

华为将于今年9月5日至7日在上海新国际博览中心举行Huawei Connect 2017全联接大会，届时阿根廷Andreani的IT相关负责人也将莅临现场，他将会带来哪些新的物流行业云端故事？精彩内容，值得期待。

HUAWEI CONNECT 2017作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，将于2017年9月5日-7日在上海新国际博览中心隆重举行。本届大会以“Grow with the Cloud”为主题，旨在搭建开放合作的全球共享平台，与客户伙伴一起共同探讨如何通过数字化实现新增长。