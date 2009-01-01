云数据中心建设的“五宗罪” 锐捷“极简云”一网打尽

互联网+时代的业务发展和变化均十分迅速，需要云数据中心的IT网络能够做到随需而变，灵活扩展，但传统的数据中心建设面临重重障碍。

在迈入云时代的今天，云应用正在成为企业商业活动中不可或缺的一部分，也成为用创新推动业务成长的重要技术基础。但目前，企业云数据中心的建设仍面临着不少问题与障碍，拖慢了很多用户拥抱云计算的脚步。互联网+时代的业务发展和变化均十分迅速，需要云数据中心的IT网络能够做到随需而变，灵活扩展，但传统的数据中心建设面临重重障碍。

云数据中心网络建设面临“五大挑战”

挑战一：网络资源无法池化

当网络资源池化后，便可按需获取。传统三层网络无法满足云中大量虚拟机的迁移，无法根据业务需求按需分配，并且由于分区域部署，使得扩容非常复杂。

挑战二：大投资，小利用

为了实现南北向/东西向的安全防护，传统网络需要在出口和各个分区都进行安全设备的部署，同时为了保证业务稳定可靠，需要保证每个区域都部署设备做冗余。这就使得安全设备利用率低、部署分散，运维困难。而用户期望的是不同厂家的安全设备能够形成安全资源池，按需提供安全防护。

挑战三：网络出口低可靠性

传统网络出口多为“糖葫芦”部署，一个接着一个，一旦出口设备出现故障，业务就会全部中断，无法保证网络的可靠性。

挑战四：IT资源难统一管理

节点多、业务多、运维难、业务故障难以定位，不能实现资源统一管理和业务部署自动化。

挑战五：新旧数据中心难互通扩展

大部分企业用户的数据中心都不会是从零建起，新数据中心与原有数据中心的互联互通一直是头疼的问题，用户一直则期望无需改变旧数据中心的拓扑及配置，即可实现业务平滑迁移，从而既保护投资又不影响业务。

面对这些问题，锐捷网络的工程师深入场景，推出了极简云数据中心网络解决方案，帮助用户扫清通往云数据中心建设道路的重重障碍。

“极简云”玩转云数据中心freestyle

旨在解决云数据中心建设根本问题的“极简云”，从构建之初，就秉承开放、标准的网络架构，为用户打造最具“现代风”的云网络。

锐捷极简云把网络架构抽象成网络层、控制层和业务层。网络层为锐捷的VxLAN多租户网络，使得网络资源池化，业务可以按需扩展、灵活迁移，不再受物理网络限制。

针对运维困难、难以实现资源的统一管理和业务部署自动化难题，极简云的控制层由锐捷网络的RG-ONC SDN控制器构成，兼容各种主流云平台，实现了集中控制和业务自动化部署、让业务上线速度更快，并且实现了流量可视化，让网络质量能够被提前感知，便于管理，同时还可以将网络的健康情况进行量化，直观呈现当前网络的使用情况，为网络升级和扩容提供建设性意见。

极简云业务层由锐捷网络的RG-JCOS云管理平台或第三方平台构成，可以平滑对接主流服务器、存储、网络设备及虚拟化软件，降低用户成本负担。与此同时，在新旧数据中心互通上，“极简云”实现了新旧互联，让用户无需替换原有设备或改变原有配置，即可实现平滑迁移。

在安全方面，“极简云”也极具特色，为云数据中心提供全方位的安全防护。通过提供可靠、开放的安全资源池，解决了单点故障问题，数据流量自动绕行，永远不断网。极简云提供的安全服务可按需融合，使得设备负载低，架构简单易维护，并可实现跨品牌集群，保护了用户投资。

SDN重塑云数据中心“新生态”

锐捷极简云能够为传统数据中心建设带来脱胎换骨的变化，其关键就是SDN技术。为了更好地掌握这一面向未来的关键性技术，锐捷网络从2011年即正式开始深入研究，经过数年的积累和沉淀，在SDN领域已经形成了自己的技术体系和平台(ONP开放网络平台)，包括SDN开放网络控制器(RG-ONC)、SDN交换机(锐捷全系列主流交换产品)、SDN路由器/网关设备等，以及经过验证的基于场景的整网解决方案。

基于SDN的极简云数据中心网络解决方案，已经广泛应用在互联网、金融、运营商、政企、能源、光电等行业，满足了企业在云化数据中心建设上的需求，受到用户的充分认可。

一花独放不是春。未来，锐捷网络希望围绕“极简云”解决方案建立合作伙伴“新生态”，为云时代客户数据中心建设提供一站式服务，使得用户能够更快捷地拥抱云计算，让IT成为企业真正的价值中心！