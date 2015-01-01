锐捷云课堂助力海南农垦中学 根治计算机教室“老病根” 

农垦中学是海南省教育厅直属的五所重点学校之一，2015年，在对方案反复沟通和样品试用测试后，最终决定在多功能教室部署4台锐捷RG-RCD6000云主机、240台RG-Rain200S终端和RG-ClassManager Rainbow教学管理软件，完成了从传统计算机教室向云课堂的转变。

“曾经，计算机教室故障率高、课堂效率低、难以管理的U盘安装、耗时的学生点名、死板的课堂气氛……这些一直困扰着我的问题，现在已经一去不复返了，信息技术课已经成为我校学生最喜欢的课程之一，这里有一半的功劳要归功于云课堂。”

这段话是海南省农垦中学罗老师对锐捷云课堂重构信息技术课堂的中肯评价。是什么让这间学校的计算机教室发生了“质变”呢？

十年没变，计算机教室的“老病根”

农垦中学位于海口市龙华区滨涯路19号，是海南省教育厅直属的五所重点学校之一。学校临近海瑞文化园、西海岸等地标风景，自然高地，灌木婆娑，闹中取静，是一个读书的好地方。

随着中小学信息技术课程改革实践项目在海南省的全面展开，计算机教室在教学中的重要性日益凸显，然而与此同时，传统计算机教室管理维护升级复杂、投入成本高、教学体验差、能源不符合绿色标准等诸多问题也开始显现，成为影响信息化教学创新与发展的“病根”。

“除了计算机硬件本身，计算机教室几乎在十多年里都未发生大变化，各种软硬件故障的出现，严重影响了课堂效果和其他教学业务的展开。比如，教学软件越装越多，导致系统运行缓慢，课堂效率不断降低；学生经常偷偷使用U盘、私自安装软件难以管理，操作的不可控，不仅带来安全风险，对硬件的损耗也奇高；上课学生签到点名繁琐麻烦，浪费了上课时间；因教学需要经常会用于不同学科的考试和教学，场景准备、切换费时费力。” 提到计算机教室的这些“老问题”，罗老师就一肚子苦水。

外出听课，“邂逅”云课堂

一个偶然的机会，罗老师参加锐捷网络北京景山学校远洋分校网上体验会，听课中，他第一次了解到了“不一样的计算机教室”—— 锐捷网络推出的云课堂解决方案。经过深入接触，他惊喜地发现，这套方案或将彻底改变传统的信息技术课堂。

首先，通过软硬件一体化的解决方案，云课堂采用高性能云端服务器和桌面虚拟化技术完美结合，罗老师只需要维护一个“黄金镜像”，学生就能获得一模一样的教学环境，进而实现了教学集中化，管理智能化，维护简单化。

其次，通过广播教学等功能，老师不仅可以清晰地呈现教学内容，更可以采用“一键方式”，进行锁屏、禁网、禁U盘等操作，进而帮助学生不受干扰、专心听讲，促进高效教学。

图：RG-ClassManager Rainbow教学管理软件

最后，云课堂内置丰富的教学管理软件和随堂测试功能，可帮助教师快速调节课堂教学，全面激发学生学习兴趣。比如：按照学生掌握程度分组和按照薄弱点分层教学，以分组竞赛、学生抢答和积分排名体系等多种手段，让学生不断受到激励和鼓励，用“作业空间”将师生互动打造成 “朋友圈”。

2015年，在对方案反复沟通和样品试用测试后，罗老师所在的农垦中学最终决定对4间多功能教室改造，部署4台锐捷RG-RCD6000云主机和240台RG-Rain200S终端，以及RG-ClassManager Rainbow教学管理软件，完成了从传统计算机教室向云课堂的转变。

图：海南省农垦中学云课堂部署方案

腾“云”驾 “网”，课堂效率全面提升

针对云课堂实施后的效果，罗老师表示，“不仅去除了之前计算机教室的‘老病根’，全方位解决了日常管理难题，更能全面达成‘爽、快’体验，课堂效率大幅提升，教学效果也能快速实时地诊断评价。“

图：云课堂全面诊断教学效果

罗老师还提供了一组数据：学生只要进入云课堂，登陆自己的账号即完成了上课点名，每节课至少节省了3~5分钟时间；从打开服务器到进入虚机时间仅需90秒，软件启动比PC快50%以上，学生终端启动在30秒内完成；一套集中管理软件RG-RCC Center即可监管全校4台RG-RCD6000云主机，120秒内就能实现多种教学环境的切换。

显然，通过部署云课堂，那种笨重、低效的教学方式得以全面改观，老师专注教学、学生专注学习，而不必再为其他的事耗费精力。罗老师也凭借自己多年的教学经验，打造出了与多节深度融合云课堂应用的经典课例，并在各教学大赛中多次摘得一等奖。