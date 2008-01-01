刘东：共同构建一个可管可控、安全可靠、性能超前的未来网络

由天地互连、下一代互联网国家工程中心主办的“2017全球SDNFV技术大会” （2017.chinasdn.org）于 2017年8月2-3日，在北京国宾酒店火热开幕。

至顶网网络频道 08月03日 北京报道：由天地互连、下一代互联网国家工程中心主办的“2017全球SDNFV技术大会” （2017.chinasdn.org）于 2017年8月2-3日，在北京国宾酒店火热开幕。作为业内首屈一指的技术盛会，全球SDNFV技术大会经过六年的发展已逐渐成为国内外及产业界分享观点、探讨技术、交流合作的重要平台。

大会主席、下一代互联网国家工程中心主任刘东

在3日上午的大会中，大会主席、下一代互联网国家工程中心主任刘东首先做了致辞：

尊敬的各位来宾、各位现场同仁：

大家早上好！

我是本次大会主席刘东，感谢各位在百忙之中抽出宝贵时间来参加本次大会，在此对各位来宾的到来表示诚挚地欢迎与感谢！

全球SDNFV技术大会到今年已经是第六年，而SDN这个概念从最初被提起也已过去了11年。回望来路，我们越来越发现，以SDN、NFV为核心的网络重构势必将带来一场跨越式的变革，为我们打开新世界的大门。

当前，新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，它具有极大的冲击力，正在对人类社会带来难以估量的影响。而SDN、NFV等技术作为新一代信息网络建设的关键，愈发深刻的影响着社会发展的方方面面。

就在几年前，我们的大会来宾还在热烈讨论距离SDN、NFV的落地还有多远？但今天，纵观我们的主题演讲，“实践”与“部署”已成为关键词，以SDN、NFV为核心技术的众多解决方案已经切切实实地在一些实际领域及场景中得到了应用。全球运营商和大型企业都在努力的部署各自的新网络方案，积极参加相关技术的开源研发和标准化工作。可以说，SDN和NFV已经从概念探讨进入到了真正的商用落地阶段。

软件定义的时代已经来临，一个可定义、软硬融合、虚拟化的网络新世界即将来到我们面前。无论SDN还是NFV，他们都是未来网络中不可或缺的关键技术，势必将在高速宽带、5G、物联网等多个领域大放异彩。在此，衷心希望能与在座诸位以及产业链同仁，一道，砥砺前行，共同构建一个可管可控、安全可靠、性能超前的未来网络，造福人类。

最后，谨代表大会组委会再次向应邀参会的各位嘉宾、各位朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！谢谢！