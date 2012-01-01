思科完成Viptela收购 加速Network Intuitive愿景

近日，思科以6.1亿美元完成对软件定义广域网（SD-WAN）厂商Viptela的收购，进一步加速思科的Network Intuitive的战略计划。

至顶网网络频道 08月02日 编译：近日，思科以6.1亿美元完成对软件定义广域网（SD-WAN）厂商Viptela的收购，进一步加速思科的Network Intuitive的战略计划。

思科企业网络部门产品管理高级副总裁Scott Harrell在博客上表示：“Network Intuitive是一个智能的、高度安全的平台——是由意图和上下文信息提供支撑的，Viptela的解决方案完全符合这一愿景。Viptela团队将加入我们的企业网络工程和销售团队，开始扩展思科在WAN、园区网和分支机构网络方面基于意图的网络愿景。”

6月，思科公布了首席执行官Chuck Robbins所谓的“新网络”——一种基于意图的直观网络系统，可预测行为、阻止安全威胁、持续演化和学习。

Robbins在6月的产品发布会上表示：“我真的相信我们将重新定义未来30年的网络。我在思科工作的20年时间里，我从未像今天我们所做的发布这样对创新感到更加兴奋了……我们正在构建面向未来的网络。”

Network Intuitive涵盖了多项技术，包括Catalyst交换机、更新的IOS软件、以及安全和分析产品。

Harrell表示，在结束对Viptela的收购之后，这家SD-WAN厂商将帮助思科“为网络重新构建硬件和最先进的软件方面改变基本的蓝图”，Viptela符合思科向以软件为中心、以订阅为主导的网络模式的战略发展愿景。

目前有超过75家全球领先的企业和组织已经对思科的Network Intuitive解决方案进行了早期现场测试，其中包括DB Systel GmbH、Jade University of Applied Sciences、NASA、Royal Caribbean Cruises Ltd.、Scentsy、UZ Leuven和Wipro。

Long View Systems是一家位于艾伯塔省卡尔加里的思科合作伙伴公司，该公司业务开发副总裁Kent MacDonald表示，基于订阅的Network Intuitive平台将加速网络操作，加强安全性，更好地为客户实现配置任务自动化。

“这为我们围绕生命周期采用、软件销售和管理服务带来了很多机会。我对Viptela给这个似乎在不断增长和扩展的市场所能带来的表示非常乐观。”

市场研究公司IDC估计，未来4年全球SD-WAN基础设施和服务收入将同比增长70%，到2021年突破80亿美元。

Viptela为多家财富500强企业以及像Verizon这样的运营商提供SD-WAN技术。它的产品包括基于vSmart Cloud的SD-WAN Controller，用于集中管理路由、策略、安全、分段和设备认证；vManage Network Management System，用于集中配置和管理；vEdge路由器。

一些SD-WAN的竞争厂商例如初创公司CloudGenix，表示并不确定思科能否利用好Viptela的技术。CloudGenix公司首席执行官Kumar Ranachandran表示，思科收购Viptela旨在赢得市场份额，并不会给思科SD-WAN战略增加太多价值。

Ramachandran在最近一次的采访中表示：“我知道思科正在把Viptela打造成为以云为先的业务，但现实是，他们的所有解决方案需求，不仅是分支机构的设备，还有本地环境以及云、或者其他什么地方的设备，都是需要对那些跨多个路径最终通向云的流量进行负载均衡的。思科收购Viptela同时做了两件事情，一是让市场明朗化了，二是，让思科的客户感到有些困惑。”

Harrell表示，思科将把Viptela的技术融入到自己倍受欢迎的ISR和ASR路由器中，同时还会加速Viptela的vEdge路由器和SD-WAN解决方案的路线图。

Harrell讲到，“我们正在帮助客户在数字化转型方面取得成功，思科的下一代SD-WAN解决方案将在把这个愿景变成现实的方面发挥关键作用。”