思科推出“全智慧的网络” 开启网络“自学习”新时代

思科正在勾勒一个未来网络，一个能够自我学习、自我调整和自我演进的全智慧的网络。该网络能够真正做到‘博学万事尽通，洞悉为您所用’。随着使用率的增加，能力也将不断提高。

至顶网网络频道 07月14日 北京报道：毋庸置疑，今天的企业业务和IT的关系越来越紧密，以至于业内人士达成了一个共识：IT架构就是业务架构，IT流程就是业务流程。在这样的企业发展大环境和趋势下，哪个IT工程师还敢不重视业务？反过来说，哪个企业的CEO还敢不重视IT呢？

如果你作为一名企业的IT技术人员，还只是关起门来搞自己的技术，而不去关注你所属企业的业务情况，甚至对业务一窍不通，那你很可能就将要面临被新时代淘汰的风险了。这好像有点危言耸听，但如果你了解一下思科最新发布的全新网络概念后，你可能就会深有同感了。

思科提出“颠覆性”网络概念

思科全球副总裁，大中华区首席技术官 曹图强

“思科正在勾勒一个未来网络，一个能够自我学习、自我调整和自我演进的全智慧的网络。该网络能够真正做到‘博学万事尽通，洞悉为您所用’。随着使用率的增加，能力也将不断提高。”这是思科全球副总裁，大中华区首席技术官曹图强对思科最新发布并被思科称作基于意图的网络的一个总体描述。

据曹图强表示，这是一款具有颠覆性的网络架构，通过重新构建的硬件，并将其与最先进的软件进行整合，将彻底改变现有网络的蓝图。这不禁让我们想问，其到底具备什么特性，才能实现所谓颠覆性的种种改变呢？曹图强给出的答案是其具备以下三大特性：

意图：基于意图的网络能够帮助IT从枯燥乏味的传统流程转变为自动化地了解用户意图，使在数分钟内管理数百万设备变成可能。这一重要发展对于企业应对不断扩展的技术环境有着非凡的意义。





情境：基于情境解读数据将使网络能够为企业带来全新洞察。数据的重要性毋庸置疑，但同样重要的还有其所处的情境，包括人物、事件、时间、地点和方式等。全智慧的网络能够解读这些信息，帮助企业拥有更高的安全性、更个性化的体验和更快的运营速度。





直观：新一代网络大规模应用了机器学习技术。思科正在经由其全球网络传输的海量数据中应用机器学习技术，充分释放数据的潜能，使其提供切实可行的预测性洞察。

基于意图的网络架构

在思科最新提出的基于意图的网络架构中，起核心中枢作用的部件就是DNA中心（DNA Center），这是思科基于此前推出的DNA技术，全新打造出的一款直观的中央管理仪表板，能够为IT团队提供基于意图的方法，涵盖了设计、部署、策略和合规等方面，凭借对于整个网络的全面可视性与情境信息，DNA中心能够集中管理所有网络功能。

在此平台上，新的网络架构还提供基于软件定义的访问（Software-Defined Access，即SD-Access）能力。软件定义访问在单一网络矩阵上能提供自动化策略执行与网络隔离功能，通过自动化配置、部署和故障排除等日常任务，软件定义访问能够显著缩短调整网络所需的时间，将问题解决时间从几周或几个月缩短至几小时。

曹图强表示：“对试用客户的初步分析和内部测试均已表明，网络配置时间可缩短67%，问题解决时间可缩短80%，安全漏洞影响可降低48%，同时运营支出可减少61%。”

此外，新的基于意图的网络还包括网络数据平台与保障（Network Data Platform and Assurance），全新分析平台能够对网络上传输的海量数据进行高效的分类和关联，并使用机器学习技术将其转变为前瞻性分析、业务情报和可行洞察，然后通过DNA中心保障服务进行交付。

在安全方面，思科则攻克了之前从未得到解决的一个业界难题——从加密流量中发现可用于识别恶意软件的数据特性，实现加密流量分析。曹图强表示：“通过使用思科Talos团队提供的网络情报以及机器学习技术来分析元数据流量模式，网络甚至能够在加密流量中发现已知威胁，而无需解密流量或破坏数据隐私。”

据称，目前只有思科能够实现对加密流量进行准确性高达99%的威胁检测，同时实现低于0.01%的误报率。因此，思科新一代网络将在可靠保护隐私的同时为企业带来更高的安全性能。

全新Catalyst 9000交换平台

针对基于意图的全新网络，以及全数字化时代的需求，思科推出了全新的交换机系列Catalyst 9000，思科Catalyst 9000对硬件（ASIC）和软件（IOS XE）层均进行了革命性的创新，以带来前所未有的安全性、可编程性能。

曹图强表示，“在可编程性方面，高性能、可编程的ASIC能够适应未来创新的要求，这是思科在芯片技术上的一次重大创新。同时增强型威胁分析能力，可以帮助网络发现并阻断最复杂的网络攻击。在物联网方面，能够即时发现、加载并自动分隔物联网流量，包括自动配置网络以确保安全性，也就是将物联网设备与其他流量进行隔离。”

此外，在移动性方面，Catalyst 9000系列交换机能够托管无线控制器，并支持诸如802.11ax等全新无线标准。同时，这些平台具备出色的可扩展性和开放可编程性，能够在内置的x86计算综合设施上托管第三方应用，使客户能在容器或虚拟机中运行其应用。

构筑“网络·全智慧”的宏伟愿景

此次主题为“网络·全智慧”的全新网络产品的发布，体现了思科经过30多年的不断发展，基于对客户和环境的深刻理解，所建立的对于未来网络的宏伟愿景。所以，这不仅是一次新产品的发布，更是思科对新一代网络的一种恢弘构想。

思科大中华区资深副总裁，市场部总经理 刘淑仪

思科大中华区资深副总裁，市场部总经理刘淑仪表示，“此次思科在全球推出的品牌口号是‘The Network. Intuitive.’，即‘网络·全智慧’。其中包含两个非常重要的信息：第一，思科就是网络，网络就是思科，这是一个非常重要的定位；第二，思科对于新一代网络的深刻思考。”

刘淑仪进一步解释道：“思科认为现在的网络需要具备持续地自我学习、自我调整和自我保护的能力，这就是‘The Network. Intuitive.’。中文则用‘智慧’来形容。‘智慧’与智力不同，智慧代表深刻的理解以及思考、分析、探求真理的能力。而‘全智慧’可以很好地诠释思科新一代网络的三大能力——自我学习、自我调整、自我保护。”

同时，刘淑仪指出，思科此次采用“全智慧”的表述方式预示着网络的发展将向人工智能领域全面演进，未来网络将具备人的能力。所以，思科将新一代网络定位为“全智慧的网络”。

未来网络工程师将何去何从？

想必通过以上思科对未来网络的发展定位，以及基于意图的网络架构的构建，各位从事IT管理及相关技术工程人员也不难发现，未来网络将不仅要担负企业业务流量承载和基本的传输任务，更为重要的任务将是通过基于对数据流量的深度挖掘及分析，实现对企业整体IT系统智能化、自动化的统一管理，从而为企业发展及创新提供更为开阔的平台和空间。

未来网络和业务将息息相关，所以未来网络工程师也必将成为复合型技术人才。按照思科的理念和实践，未来网络可以持续地自我学习，并更加智能和高效地管理网络，以往大量复杂的、重复性的、基础性的网络配置调优等工作几乎完全不需要人为进行参与，完全由网络自身即可完成。

而需要人员参与的地方，就体现在对目标意图的设定方面，按曹图强的话讲，就如同你只需告诉你的汽车希望它做什么事情，比如要从旧金山出发开到洛杉矶去，那么接下来该走哪条公路，车速多少等等这些问题就不需要我们操心了。

所以，如何准确地预判企业业务发展的需求，并转变成对网络的实际需求，从而制定出合理的目标意图传达给网络，这才是未来IT管理人员及网络工程师们应该更多去思考的问题。

对此，曹图强表示：“思科今后也将对新的CCIE考试标准进行调整，不再只是重视对输入命令行及交换机配置等技能的考核，而将越来越重视考核相关人员对业务需求的了解程度，以及对业务发展方向的把握，从而去制定新的IT管理计划的能力。”

曹图强还表示，“思科在6月底的Cisco Live上已经推出了面向2.8万名网络专业人员的全新培训与开发者计划，旨在帮助他们了解基于意图的网络对其组织产生的影响，并开始着手学习网络新时代所需的相关技能。”

基于思科对未来网络发展的愿景，我们看到了思科对网络的重视程度，以及思科对未来网络市场的深远理解。最后，我们还是想用曹图强的一句话作为总结：

——“网络对于企业的成功正扮演着前所未有的重要角色。通过构建思科全智慧的网络，我们将创造一个能够支持当前和未来发展的安全智能平台，在推动企业繁荣发展的同时为全世界的人们带来全新机遇。”