 天翼云转型升级 提供最贴近客户需求的云服务

2016年6月30日，中国电信与华为正式对外联合发布天翼云全新升级的产品和服务。一直以来，天翼云持续投入产品研发和服务创新，此次与技术实力雄厚的华为公司合作，在核心产品和服务性能上都做了全新升级。一年来，整体能力提升的天翼云交出了怎样的答卷？

2016年6月30日，中国电信与华为正式对外联合发布天翼云全新升级的产品和服务。一直以来，天翼云持续投入产品研发和服务创新，此次与技术实力雄厚的华为公司合作，在核心产品和服务性能上都做了全新升级。一年来，整体能力提升的天翼云交出了怎样的答卷？

开局之年聚焦综合能力提升

2015年12月28日，华为与中国电信签署公有云联合运营战略合作协议。

2016年6月30日，中国电信天翼云全新升级。

接下来的2016年下半年，天翼云聚焦综合能力的提升，在服务与商务领域做了集中突破。

一方面，在资源池建设上加大投入。结合天翼云的整体资源节点战略布局，2016年下半年，天翼云共开放上线福州、贵州、深圳、杭州4个节点，对原有资源节点能力做了补充拓展。另一方面，中国电信与华为公司进一步加深磨合，在合作流程上进行了进一步梳理。共举办多场行业解决方案、市场品牌、产品运维的对标会，梳理并制定了更加细化的合作框架，同时初步开始市场拓展。

除了去年9月集中亮相在“2016华为全链接大会（HCC2016）”上之外，伴随着福州节点的发布，2016年11月，天翼云随即开启福建、广东、浙江等重点区域的营销拓展，并在多个省市举办了天翼云发布会，就自身的几大特色能力与整体战略做了集中展示与宣传，提升天翼云的品牌影响力。

2017天翼云发展进入快车道

进入2017年，云服务市场经过10年历练与沉淀，从客户主体、需求主体、服务模式和发展阶段几个方面都发生了迅速变化。在刚刚结束的第九届中国云计算大会上，中国电信云计算公司副总经理徐守峰表示，云是智能社会的重要使能者，天翼云作为云服务提供商，正在积极探索适合中国市场的云计算之路。

一方面，是资源池的战略布局。熟悉天翼云背景的人都知道，2012年，中国电信云计算公司成立，随即启动集约化运营。作为国内运营商首家切入云计算市场的代表，中国电信拉响了运营商加入云服务市场纷争的序幕。由于自身拥有广泛的网络基础资源，天翼云一经推出，就在网络覆盖与及时响应能力方面，表现突出。当时的天翼云确立了”4+2”的云数据中心布局方案，希望通过北京、上海、广州、四川等区域快速辐射最广泛的用户。

2014年，天翼云根据市场经验的摸索与积累，对自身云计算资源池布局进行了重新调整，从最初的”4+2”更改为“8+2+X”。其中的8是指东北、华北、华东、东南、华南、西南、西北和华中8个区域中心；2是指内蒙古、贵州两大绿色云数据中心；X则指根据客户实际需求按需布点。可见，中国电信对客户需求随需而动的响应能力在快速提升。

2017年，中国电信天翼云首次提出“2+31+X”的战略布局，除了内蒙、贵州两个超大规模云基地之外，正式启动将资源池部署到31个省的计划，再配合下沉到地市的私有云、CDN等X节点，天翼云的云服务产品，将在资源能力上更加贴近用户需求，网络延迟上降到最低，使用户得到最优体验。据统计，截止目前，天翼云2017年已经新增上线山东、河南、甘肃、陕西、江苏5个节点，加上2016年上线的4个节点，目前国内已布局9个资源池。另外，天翼云有计划年底即将上线北京、上海、安徽、江西、湖南、广西、新疆、四川8个节点，正在规划建设的5个节点包括甘肃、云南、海南、重庆、湖北。

天翼云资源池节点布局图

另一方面，是商务拓展。随着云服务市场的演变，客户对售前、售后服务的及时响应诉求在不断提升。邮件响应、即时通讯响应、电话响应、面对面响应给客户的感觉完全不同。在这个客户体验为王的时代，企业级客户对云服务商的商务支撑能力也提出了更高的诉求。

为了更好的夯实天翼云的整体商务拓展能力，中国电信集团及省市地区分公司，自2017年初就开始在云服务领域进行了集团与地区公司团队之间的全面能力对接和联合拓展。由云公司牵头面对集团下属各地子公司，共组织商务赋能培训仅千场，累计影响仅万人次。通过遍布全国的，具备企业级专业服务水平与经验的6万名客户经理、8万名技术人员全力支撑客户业务，打造“人人懂得云计算、人人会卖云计算”的综合商务服务体系，为客户提供属地化全生命周期服务的最优体验。“贴身服务，靠前支撑”成为天翼云开拓云计算市场的制胜法宝之一。

基于此，天翼云从客户拓展层面，取得了不俗的成绩。据内部数据统计，截至2017年6月中旬，天翼云上共承载客户上千家，并树立打造了中外运、中山黑子科技、福建共青团等行业标杆案例。

其中，中山智能产品公共服务平台就是由中山市经济和信息化局、黑子信息科技（广东）有限公司基于天翼云、华为NB-IoT模组联合打造的。通过天翼云的平台与技术支持，黑子科技快速实现了平台能力上云，将传统软件的售卖方式转变成按需提供服务的SaaS模式，构建了全新的工业云SaaS平台，重塑了商业模式。另外，通过“智能管道+云计算+NB-IoT技术”的模式抢占核心入口，共建生态圈的方式，打造了全新的“政府+运营商+技术服务提供商”的战略合作模式，成为带动制造业转型的最佳实践，具有很好的推广价值。

三大差异化优势 打造最贴近政企客户需求的云服务

“云网融合、专享定制、安全可信”是天翼云的三大差异化优势。这三大能力优势，为天翼云提供最贴近政企客户需求的云服务，提供了有力支撑。

随着云技术的发展，传统的基础互联网络，在质量、性能、和安全保证上已经满足不了客户的需求。伴随直播、点播、游戏、人工智能等新商业业态的蓬勃发展，客户对云服务的网络能力提出更高要求，对云接入方式的选择正呈现逐步多样化的方式。天翼云作为运营商云服务的代表，天生具备网络基础能力优势。具备云网融合能力的天翼云成为业界“最懂云的网和最懂网的云”。通过DCI专用骨干网络，帮助客户实现云间高速互联，31个省市地区的全网资源覆盖，让云服务近在客户眼前，客户可以自由选择最佳的云服务承载地。

专属定制能力是天翼云的三大差异化能力之一。区别于公有云、私有云和混合云，天翼云提供的专属云可以为客户提供“私有云”形式的公有云服务。专属云既解决了大型政企客户对安全、性能的诉求，又解决了目前公有云用户比较担心的公有资源池内争抢、干扰甚至攻击的隐患。天翼云采用计算、存储、网络独享的方式，为客户构建了一个属于自己的“天翼云”，既具备私有云专享的隔离，又有公有云的灵活弹性。

现阶段，对于商业机构来说，数据的重要性不言而喻，数据信息受损无疑将给企业带来巨大的损失。不久前，Wannacry勒索病毒肆虐全球，天翼云的快速响应与安全防护能力给业界留下深刻印象。作为云服务提供商“国家队”的天翼云始终扞卫客户的数据安全，并承诺永不触碰用户数据，让用户更加放心将IT系统托管在中国电信的云服务上，只有这样云才能成为像水、电一样的公共设施。

2017年，天翼云对自身定位进行了重新思考，从可以提供云安全产品转向打造安全云，围绕安全云这个大主题在向前推进。在产品和服务上，目前天翼云的云产品服务体系已具备部署能力。在产品层面上，天翼云可提供包括面向网络安全的云堤、面向系统安全的云垒、以及云安全的相关服务。在运营体系上，天翼云自主研发的云平台，具备多可用区设计，五星级机房、双活、容灾、备份能力。并通过了EAL3、可信云服务、ISO27001、等保三级认证。

云+生态 构建美好未来

云服务国家队、为互联网+注入产业新动力、运营商云服务的杰出代表……天翼云一经问世，头上就闪耀诸多光环。

据IDC发布的《2016中国中国公有云IaaS市场份额》数据显示，中国电信天翼云市场排名第二。显然，结合中国电信网络、IDC的资源优势以及多年服务政企客户的运营经验，加上华为公司的研发、服务能力与创新ICT解决方案，天翼云全新升级后，在资源能力、商务拓展、产品功能等方面都实现了提升。

随着产业链各方合作伙伴的逐步加入，天翼云将打造一个立体化的“云+生态”平台，未来欲携手合作伙伴构建更具活力的云服务生态圈，拓展更大的云服务市场。今年9月，天翼云即将召开“合作伙伴生态大会”，届时将有来自全国的生态链合作伙伴到场参与。此次大会将有怎样的战略合作计划被爆出？天翼云针对自身生态建设又有哪些战略打算？精彩内容值得期待！