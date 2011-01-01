CTO下午茶：找到海神的三叉戟，打破运维的魔与咒

越复杂，悦简单。

最近看了一部热门的大片——《加勒比海盗5：死无对证》。

主人公 “杰克船长” 在寻找改变命运的三叉戟过程中几经风险和磨难，恰像不少处于转型期的企业，下定决心引入了新技术，却发现考验接踵而至：IT 运维面临无数琐碎、又无法摆脱的难题。

有时，看上去只是一个细小的技术问题，却由于涉及多家供应商，只有多方联动才能找出系统的根本原因。而过程中各家相互推诿、踢皮球的结果，很有可能导致错过问题排查的黄金时间，最终非但问题得不到解决，小毛病一耽搁还演变成了大毛病。

更让人头疼的是，在解决问题过程中各家供应商只从局部出发，忽略了整体架构，久而久之，运维体系仿佛陷入了 “魔咒”：一线运维人员投入大量时间和精力进行协调、沟通，不断妥协，却解决不了根本问题。

创新就此被耽搁下来，数字化转型遭遇重挫。

所以，不少企业的 CTO 在采用新技术时往往喜忧参半：既庆幸自己是敢吃螃蟹的人，又担心运维团队沦为新技术和新平台的 “小白鼠”。

有没有一种新的方法，犹如海神波塞冬三叉戟的神力，打破僵局，把运维团队从繁复的维护工作中释放出来，投入到创新中去？

这，已成为 CTO 在企业转型过程中要面对的一项重要议题。

回顾这些年思科服务过的企业，平均每家拥有 10-20 家 IT 供应商。随着融合基础架构、云和多源采购的演进，这个数字还在不断增长，也给企业带来了新的挑战：

产品数量众多、加上多供应商管理，让构建解决方案比以往任何时候都更加复杂。

新技术采用初期，运维人员往往无法获得支持多供应商的技术能力。

多样化的工作环境产生不一致的服务体验，不利于统筹解决问题，用户满意度下降。

以思科 ACI（以应用为中心的基础设施）解决方案为例，它革新了数据中心，把虚拟网络和物理网络的管理整合到一起，大幅简化和加速了企业应用到部署。它强大的南向及北向生态系统可以支持超过 40 多家合作伙伴厂商的技术/产品的集成整合。

思科十年来最具颠覆性新一代网络解决方案，思科全数字化网络架构（DNA）也包括众多第三方软件及南北向接口的生态系统。

这些不断突破的新技术一方面加速了企业 IT 运营的效率，另一方面也对 IT 部门运维整个生态系统，甚至于多技术／多接口／多供应商间排障提出更高的标准和更严格的要求。

在这样的环境下，各家自扫门前雪的传统运维模式已经无法满足业务需求。

企业需要一套面向解决方案（而不是单一设备）的，更为成熟、全面的技术支持服务来弥补短板。也就是说，服务也要一站式！

“一站式” 是什么？举一个例子。

在一个由多供应商组成的复杂解决方案中，企业 IT 运维人员发现了一个不明原因的故障。这时，他直接拨通思科 TAC 支持中心；电话另一边的思科技术专家，从系统或解决方案出发，第一时间对问题进行定位与分析。必要时，作为统一接口协调相关供应商对问题跟进排查，提供最终解决方案。

一通电话 + 一位思科专属解决方案技术专家 = 一站式服务。

就像找到了海神的三叉戟，可轻易地将魔咒彻底打破，一站式服务可以让企业故障的解决时间平均缩短 43%！而借助技术启动培训及服务流程介绍，企业还能更快速掌握新方案和新架构，提升运维效率，降低运维风险。

当大量被繁琐事务占据的时间被释放，我们才有精力去思考业务与数字化转型的重要议题！

不论是采用 ACI、DNA 完善数字化之旅，还是涉足协作、IoT 和网络安全等新兴领域。有了 “一站式” 的解决方案支持服务做后盾，企业才能轻装上阵，从容创新。

越复杂，悦简单。

思科全球副总裁、大中华区 CTO