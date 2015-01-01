Cisco Live 2017大会发布的5款热门物联网解决方案

本周二在拉斯维加斯开幕的Cisco Live 2017大会上，思科公布了一系列新的物联网解决方案，旨在提升思科Jasper的销售额。

至顶网网络频道 06月28日 综合消息：本周二在拉斯维加斯开幕的Cisco Live 2017大会上，思科公布了一系列新的物联网解决方案，旨在提升思科Jasper的销售额。

思科在2016年年初以14亿美元收购Jasper Technologies，Jasper基于云的IoT Control Center服务平台帮助企业和服务提供商在全球范围内发布和管理物联网服务，以及实现物联网服务的变现。

“Control Center自动管理和监控物联网设备的连接，”思科Jasper产品营销及战略负责人Theresa Bui Revon表示。

下面就是在Cisco Live 2017大会上思科发布的5款物联网新产品及服务。

Control Center 7.0

思科发布了Control Center 7.0，号称是全球最大的物联网平台，具有一个新的多层平台，可以解决更高灵活性的需求。新平台具有增强的分析功能、自动化和新的安全功能。

Control Center 7.0目前主要通过服务提供商进行售卖，支持跨蜂窝网络、NB-IoT和LTE-M网络对物联网设备进行管理，以适应更广泛的用例。新的安全功能可以让客户获得多层的安全控制，包括封闭用户组、双因素身份验证和白名单功能，以识别和解决已知问题。

“我们提供了一个连接平台，通过开放API库实现对变现服务和物联网连接的管理，意味着你可以将Control Center构建到现有生态系统堆栈中，这个堆栈是非常专注于垂直领域的，包括联网的汽车、智能城市和制造——一些系统集成商也是可能参与进来的，”Revon说。

Threat Protection & Smart Security

除了新的控制中心之外，思科还推出了两项新的增值服务，包括Threat Protection & Smart Security。这个安全即服务解决方案提供了一套专注于物联网的解决方案，用户防御恶意软件和钓鱼攻击。Threat Protection & Smart Security服务将归于思科云安全平台Cisco Umbrella下。

Revon表示：“这项服务专注于联网的汽车公司，帮助那些访问开放互联网网站的设备。”

Traffic Segmentation Service

第二个增值服务就是Traffic Segmentation，思科称这个服务支持复杂的物联网收入模式。

“这有助于那些正在试图实现物联网服务变现的企业，这些增值服务是独立于Control Center提供的，有自己的成长生命周期。”

Control Center Advanced

Control Center 7.0中有一个全新的层，就是Control Center Advanced。该平台内的这些高级功能适合于那些有更复杂的部署、需要更高级功能、甚至是更先进的安全解决方案、自动化和分析的客户。

“这个高级层有非常特定的功能集，适合那些有非常复杂的物联网部署的客户。可能他们的设备横跨不同区域或者国家，或者他们有非常大型的物联网部署，我们说的是50万到100万台设备。”

Control Center 7.0 的各种集成

尽管不是一款特定的产品，但是思科新控制中心最大的亮点之一，就是与思科其他多个关键解决方案的集成。

Control Center 7.0已经与思科旗舰协作产品线Spark进行了集成——让客户可以就连接设备的问题进行协作，缩短解决时间和降低管理成本。该平台还集成到了Cisco Umbrella中。

该控制平台目前兼容思科更广泛的 IoT Operations Platform，后者集成了雾计算、数据交付和连接管理，是一款完整的端到端解决方案。Revon还表示，该平台还补充了思科的Digital Network Architecture (DNA)产品。