更快、更强、更安全 山石网科发布应用交付AX系列

网络空间安全厂商山石网科近日宣布，推出新一代专业的应用交付产品——AX系列。

网络空间安全厂商山石网科近日宣布，推出新一代专业的应用交付产品——AX系列。山石网科应用交付AX系列支持完善的负载均衡功能，大大提升系统的可用性；并通过高性能的硬件SSL卸载能力全力保障业务系统的安全升级；AX系列通过与山石网科其他安全解决方案的配合部署，能够为用户提供端到端的安全交付方案。山石网科应用交付AX系列的推出为金融、互联网、教育、运营商、政府等有大容量数据处理需求的行业机构用户，提供了完备可信的应用系统解决方案，从容应对当下呈几何式增长的数据流量问题。

山石网科应用交付AX系列在传统系统的基础上，进行了全面的升级与进化，支持完善的负载均衡功能，包括链路负载均衡（LLB）、服务器负载均衡（SLB）和全局负载均衡（GSLB）；同时，可以对服务器的运行状态进行健康检查，以便在应用系统工作异常时，能够及时发现并将接下来的访问请求转发到其它正常工作的服务器进行处理，保障业务的连续性。在数据中心级别，山石网科AX系列通过全局负载均衡技术来实现资源的就近访问，将用户流量引导到访问效率最高的数据中心，并提供应用级的负载均衡和容灾能力。为金融等行业的双活数据中心、两地三中心建设提供可靠保障。

山石网科应用交付AX系列还具备提供业界领先的SSL卸载处理能力，可以为传统的HTTP应用向HTTPS的升级提供可靠保障。根据权威机构ETF（Electronic Frontier Foundation）的调查报告显示，目前全球已有超过一半的Web流量采用HTTPS进行传输，并且仍然在稳步增长。SSL和HTTPS提供了更高的安全性，同时也给业务系统带来了很大的性能挑战。山石网科应用交付AX系列基于强大的64位多核硬件架构和高效的软件系统，结合SSL卸载专用硬件，利用专用处理芯片和指令集，提供业界领先的SSL卸载性能，将HTTPS流量进行解密，转换成明文，交由Web服务器进行处理，减少Web服务器硬件资源的损耗。

与此同时，山石网科丰富的产品线解决方案为应用交付AX系列提供了强大的安全支撑。山石网科业界领先的下一代防火墙、Web应用防火墙、山石云·格、山石云·界、内网安全解决方案等与AX系列配合使用，为用户的应用系统构建端到端的安全解决方案。同时AX系列也增加了安全产品的扩展能力，支撑高性能防护需求。

而对于应用服务器的扩容跟不上业务和用户的增长速度、用户体验变差、类似"双十一"的大型活动所带来的峰值流量挑战这类问题，山石网科应用交付AX系列通过TCP连接复用、SSL硬件卸载、缓存加速、内容压缩等技术，实现高达5倍的应用加速，减轻Web和应用服务器的负载，提高其运行效率和用户的访问体验。

不仅如此，山石网科应用交付AX系列还通过高可靠的软件、硬件设计，实现99.999%的电信级高可靠性；具备IPv4/v6双栈处理能力，可作为IPv6网关部署，不需要对业务系统进行任何调整，即可将IPv4站点转化为IPV6兼容性站点。