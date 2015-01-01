WIS，对你爱、爱、爱不完

WIS，即Wlan Intelligent Service，是锐捷针对企业级无线网络提供的一个专业的智能服务生态系统。

我是锐捷一个普通的服务工程师。最近，常常听到用户们对我们的无线智能服务WIS的称赞。

What？你还不知道WIS是什么？

简单来说，WIS，即Wlan Intelligent Service，是锐捷针对企业级无线网络提供的一个专业的智能服务生态系统。为无线产品全生命周期提供专业、智能、贴心的服务，可以完成从网络规划设计到实施部署、再到智能网优、体验对焦以及后期的巡检运维等一系列工作。

大家为什么会对WIS赞誉有加呢？下面，我以华北理工大学为例，为你细细道来，WIS一些小功能的大作用。

对于大型宿舍网来说，AP数量众多，常规的网优工作通常效率低下、人工成本很高。WIS最基本的一个功能就是批量调整AP，使信道、功率、频宽达到最佳状态。就拿华北理工来说，整网400套智分+、3000个放装AP通过WIS自动优化生成3万条命令并自动下发给AP，简单、方便、快捷。

在我看来WIS擅长的不仅仅是无线网优，还有强大的数据分析功能。通过终端覆盖体验、负载、空口速率、丢包延时、信道占用等维度对整网无线体验做出数据分析。

例如，通过终端体验覆盖功能可以呈现某一天的所有STA(

Station,无线终端)体验指标。从下图可以看到22：00高峰期时刻，有11871人信号覆盖最佳，2552人信号覆盖良好，159人信号覆盖“有点差”。

让管理员更加兴奋的是，WIS把每个时刻体验不好的STA一一列举出来，让管理员第一时间了解到是什么原因导致体验差。通过下图可以大致了解到：

STA：******18此时RSSI低，可能存在STA不漫游或者是在信号死角处上网。

STA: ******5f此时所在的AP信道利用率到了81%，可能是STA存在大量下载的情况。

在无线使用过程中，经常在某一时刻出现STA卡、慢的问题。传统维护基本无法感知到，这对于管理员维护来说是一个无法逾越的鸿沟。而强大的WIS用户履历功能可以非常轻松地把STA每一时刻的使用明细列举出来，如下图：

包含RSSI、上行、下行速率、信道利用率、低噪。

在20：36分，空口流量到了300M，此时可能有其它STA下载或者传输文件，造成STA上网体验下降。

总之通过WIS的大数据分析，可以观察到STA、AP每一时刻的动态，极大提升故障处理时效。

大家都知道2.4G信号强，穿透能力也强，而5G差很多。但是5G干扰少、信道多，吞吐高。最佳效果肯定是让STA都连入到5G频段，提高吞吐能力。那么问题来了：

1.无线环境里支持5G的终端有多少？ 2.是否支持802.11N或者802.11AC？ 3.又有多少终端支持双频？

WIS的终端识别功能可以非常轻松地展示，如图：

通过数据分析，可以知道网内有多少用户支持5G却关联到2.4G，如果这种用户比重很高，可以尝试通过cover-are-control命令引导终端连接到5G频段，全面提升STA吞吐能力。

总结一下，WIS即是优化的工具，又是一个数据分析器，诠释着无线的体验和性能，是网络管理者的福音，更是网络使用者的保障。我代表广大WIS忠粉大声说“WIS，我对你爱、爱、爱不完！”