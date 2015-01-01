2017 F5 Agility 高峰论坛顺利召开

F5 Agility高峰论坛顺利召开。在本次大会上，F5公司携手长期战略合作伙伴与近千名现场来宾、四千余名在线直播观众分享了IT行业发展的最新趋势，以及在这些趋势下，如何通过应用的角度，为企业打造更加快速、智能以及安全的云与数据中心基础架构。

连续举办多年且受到业内广泛关注的F5Agility 高峰论坛于2017年5月23日在北京、5月25日在上海顺利召开。在本次大会上，F5公司携手长期战略合作伙伴华为、VMware、微软、AWS与听云公司与近千名现场来宾、四千余名在线直播观众分享了IT行业发展的最新趋势，以及在这些趋势下，如何通过应用的角度，为企业打造更加快速、智能以及安全的云与数据中心基础架构。

F5让应用飞起来

作为应用交付领域的长期领导企业，F5能够深切体会IT技术的飞速发展为业内人士带来的机遇与挑战。F5让应用飞，更快速、更安全、更智能！-#WeMakesAppsGo#, 无论云端还是本地数据中心，为用户交付一致性的使用体验是F5一贯的愿景。F5公司大中华区总裁黄彦文先生指出：在应用为王的时代，企业IT基础架构的更迭都应以其核心应用的需求为基础。我们现在可以看到，现在国内外的企业无论规模大小，应用已经深入到企业日常运营的各个角落。无论直接通过应用盈利、还是通过应用进行内部管理与沟通，绝大多数企业一旦脱离应用都会陷入到无法生存的窘境。因此，作为距离应用最近的企业，F5公司认为从应用的角度重新审视、定义一个企业的IT基础架构，将成为IT决策者乃至企业决策者的主要思考模式。

三大趋势悄然来临

基于过去的深厚积累，以及全球不同区域的市场分析，在本届高峰论坛中，F5公司各个应用专家通过不同角度向来宾阐释了在未来IT领域将要面临的三个主要发展趋势。

1.云的落地与困惑。随着企业对应用的依赖不断提升，“开源节流”或“向应用要效益”已经成为企业发展的常态。无论共有、私有亦或混合云模式，在云端部署、提供应用无疑是企业控制成本的最佳选择之一。2017年初，在F5面向整个亚太企业CIO、CTO的调查报告中显示，逾半数的企业将云战略视作年度规划的重要一环，而在中国这个数字则趋近60%，然而同样有近半数的IT决策者认为安全与管理是阻碍云部署的主要因素。

2.万物可联的IOT时代。从智慧城市到我们随身的穿戴设备，物联网早已从概念演变为我们身边不可或缺的一部分。尤其在中国，三大运营商在2017年均将物联网发展纳入了各自的发展计划。在这个“一设备一IP”的时代，如何编排应用交付策略、如何重新制定安全方案、如何保证服务的不间断……这些都将成为IT决策者不得不面临的新挑战。

3.实践微服务（Microservice）。随着应用的场景不断增多，需求变化的速度不断加快，过往烟囱式的开放方式势必向“小、快、灵”的方式发展。如Docker这样容器式开发引擎的流行，以及DevOps概念的普及……更加创新、灵捷且高度可扩展的应用开发、部署方式已经受到越来越多的企业青睐。因此，更加智能、科学的管理云服务与微服务架构、对流量与资源进行编排，则成为能否导入微服务的先决条件之一。

先于变化，大有可为

近年来，F5公司不断在研发方面加大投入，通过十余年来对应用模式的深厚理解，致力于为用户打造一个可定制的、端到端的应用交付解决方案。F5公司亚太区区域副总裁，中国区总经理张毅强先生表示：面对IT行业不断变化的现状，F5始终认为跟随变化，不如引领趋势。因为只有这样，我们的用户才能更加从容的应对未来可能出现的挑战。所以，在云、物联网以及微服务方面，F5已能够提供完善的解决方案，并已和各合作伙伴开展合作，从而帮助用户更顺畅的部署应用交付架构。在云方面，F5的解决方案可帮助用户在本地数据中心、私有云以及主流公有云中以统一的形式的迁移、部署应用，同时以可编程的方式设置云端应用安全策略。F5相信当用户可以像管理本地应用一样管理云端应用，才能对云端迁移充满信心。在物联网方面，F5将在4-7层网络中，为物联网应用的特定场景提供一揽子解决方案。其中包括面向IPv6的高度可扩展的应用管理架构，可定制接入策略、能充分抵御DDoS攻击的应用安全平台，以及可编程、能够保障业务延续性的工作、流量负载管理器。在微服务领域，F5不仅推出了轻量级全代理结构的应用服务管理器，并且更具针对性的发布了面向容器架构的应用交付解决方案。通过这些方案，用户不仅能够更加动态的管理应用流量、在DevOps环境下预载应用策略，更能够最大程度上解决容器架构下随时监控、管理应用进程的难题。

张毅强先生最后表示，通过本次F5Agility 高峰论坛，F5希望为广大用户以及从业者带来一个观点：无论IT技术如何发展变化，其本质都应该为使用者的需求而服务，所以通过应用定义架构，能够在很大程度上帮助企业的决策者站在战略层面上，制定更加符合企业自身的发展策略。F5公司希望能够帮助更多不同规模、不同类型的用户达成它们的愿景。