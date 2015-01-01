华为企业业务2016年47%高速增长，引领新ICT迈向数字化转型之路

4月11日至13日，在“华为2017全球分析师大会”上，华为企业BG以“新ICT，迈向数字化转型之路”为主题，与全球分析师、媒体和意见领袖分享2016年度业绩、定位、战略、愿景和数字化转型实践。

4月11日至13日，在“华为2017全球分析师大会”上，华为企业BG以“新ICT，迈向数字化转型之路”为主题，与全球分析师、媒体和意见领袖分享2016年度业绩、定位、战略、愿景和数字化转型实践。

华为企业BG总裁阎力大表示:“华为企业业务的定位是数字社会和智能社会发展进程的推动者、行业数字化转型的使能者和最佳合作伙伴。2016年，华为企业业务把握行业数字化转型的历史机遇，聚焦ICT基础设施，在政府及能源、金融、交通、制造等行业取得快速增长，实现销售收入407亿元，同比增长47.3%。”

4月11日下午，华为企业BG副总裁、全球销售部总裁马悦发表了“新ICT 迈向数字化转型之路”的主题演讲，他对华为企业BG的“平台+生态”战略做了深入阐述：“‘平台+生态’战略的核心是基于在云计算、物联网、大数据、移动宽带和人工智能等新技术上高强度的投入，打造一个开放、弹性、安全、灵活的ICT基础架构平台，进而构筑共生、互生、再生的开放、合作、共赢的良性生态圈，与合作伙伴共同助力客户实现数字化转型的成功。华为企业业务已获得越来越多客户与合作伙伴的认可——在财富500强中有172家，100强中有43家领先企业选择了华为作为数字化转型的伙伴。”

图片说明：华为企业BG副总裁、全球销售部总裁马悦发表演讲

在政府及各垂直行业，2016年华为企业业务取得了快速增长：华为智慧城市解决方案已经成功应用于全球40多个国家的100多个城市；在金融领域，华为已帮助多家中国大型商业银行完成基础架构云化，已服务全球300多家金融机构，包括全球十大银行中的6家；在能源领域，华为成为“全球能源互联网发展合作组织”理事单位中唯一的ICT领域厂商，华为全联接电网解决方案已广泛应用于全球65个国家，服务170多个电力客户；在交通领域，华为已与业内60多个合作伙伴开展合作，服务全球超过22万公里的铁路和高速公路、15家以上客流量超3,000万的机场；在制造领域，华为和库卡(KUKA)和ABB等领先公司合作，共同推动制造产业升级，实现“智能制造”。 截至2016年底，华为企业业务在全球的渠道伙伴数量超过12,000家，服务伙伴超过2,000家，与全球400多家解决方案伙伴建立合作伙伴关系。

迅达集团亚太区CIO、迅达中国高级副总裁高峻，中国建设银行信息技术管理部总经理金磐石，中国电机学工程学会电力信息化专委会副主任刘建明从行业客户、专业机构的角度阐述行业数字化转型的挑战、机遇和成功实践。

图片说明：迅达集团亚太区CIO、迅达中国高级副总裁高峻分享数字化转型实践

高峻表示：“我们身处一个变革的时代，电梯行业正面临数字化变革。迅达积极拥抱数字化战略，打造全球商务流程平台SHAPE实现数字化转型，包括客户体验、产品、从业人员和流程四个方面的数字化转型，从而显著提升电梯运营安全和乘坐体验，提升运营效率，让员工工作更方便。”目前，迅达与华为合作的梯联网项目已进入最后的正式发布阶段，将帮助迅达搜集从电梯与自动扶梯运行中产生的数据和视频，从而更好地监控、分析和智能管理全球超过数百万部电梯。

在4月12日举行的企业BG专场论坛，华为企业BG Marketing 与解决方案销售部总裁袁千详细介绍了企业BG在2016年取得的进展，她表示：“2016年，华为面向企业市场的主力ICT产品在分析师机构市场排名不断提升，已跻身全球主流IT厂商之列。”袁千进一步诠释了华为企业业务的“平台”战略：“华为的‘平台’强调云管端协同，基于华为FusionCloud云平台、FusionInsight大数据分析平台、全面云化网络架构、IOT解决方案、新一代无线通信解决方案等，我们携手合作伙伴构建创新的行业解决方案，助力客户数字化转型，实现商业成功。”

图片说明：华BG Marketing 与解决方案销售部总裁袁千发言

华为企业业务行业Marketing 与解决方案部总裁喻东发表了“行业数字化转型与OpenLab-based生态使能”主题演讲，他谈到：“聚焦公共安全、能源、金融、交通、制造五大行业，华为企业业务将重点构建行业PAAS平台和行业解决方案。”为满足行业客户数字化转型的需求，华为将通过在全球建立OpenLab, 聚合领先业务伙伴，形成面向行业的解决方案创新能力，为未来智能社会ICT生态圈提供土壤和能量。华为计划未来三年投资2亿美元再建15家OpenLab，到2019年底，全球OpenLab数量达到20家。