华为：塑造云时代，共启数字化之路

华为今日在深圳举办“塑造云时代，共启数字化之路”为主题的第十四届全球分析师大会。华为与来自全球的500多名行业分析师、通讯、互联网、金融等行业意见领袖及媒体一起，共同探讨云时代趋势下，国家、行业及企业的数字化发展之道。

ZD至顶网网络频道 04月11日 综合消息： 华为今日在深圳举办“塑造云时代，共启数字化之路”为主题的第十四届全球分析师大会。华为与来自全球的500多名行业分析师、通讯、互联网、金融等行业意见领袖及媒体一起，共同探讨云时代趋势下，国家、行业及企业的数字化发展之道。华为分享了共建更美好的全联接世界进程中的公司战略、市场进展及创新成果，同时大会也涵盖了云服务、视频、物联网、人工智能、数字化转型等领域，以及华为公司最新的趋势判断、商业实践、解决方案及技术创新等。

华为轮值CEO徐直军做了大会开场的主旨发言，并对公司的战略做了阐释：“ 智能社会的征程早已开始，多年来的探索过程和技术创新为产业的发展提供了强劲动力，孕育了巨大的商机。华为坚持做多联接、撑大管道、使能行业数字化的战略，聚焦ICT基础设施和智能终端，做智能社会的使能者和推动者。另外，我们认为云服务已经成为基本的商业模式。2017年开始，华为以公有云为契机，强力投资打造开放、可信的公有云平台，并构建“Huawei Cloud Family”。与运营商合作的公有云，以及华为的公有云，都是这个Family的一员。”

华为轮值CEO徐直军做主旨发言

华为常务董事、战略Marketing总裁徐文伟说:“当前，各行各业都在积极拥抱数字化转型趋势。据最新的GCI 2017 （全球联接指数2017）研究发现，全球数字化进程持续加速，国家及区域在云计算领域的加大投资和普及应用，将为数字化转型提供跨越式发展的可能。”同时，徐文伟表示： ICT基础设施已然成为国家经济增长及行业数字化转型的重要支撑，而云又是释放联接力量的关键引擎。因此我们建议，国家及各个行业应该以数字化转型为牵引，加大云计算、物联网、大数据等新兴领域的发展和投资，从而获得技术发展的红利。

华为常务董事、战略Marketing总裁徐文伟发表主旨演讲

华为常务董事、产品与解决方案总裁丁耘在发言中指出：“去年分析师大会华为提出要做‘全面云化’的倡导者、推动者和领导者，我们将继续推动落地并使能商业变现。 另外，面对万亿美金的视频市场，华为致力于成为运营商及行业客户视频商业成功的使能者。全面云化与视频战略的落地都需要良性的生态支撑，华为愿敞开胸怀，与伙伴一起，推动新的ICT产业生态建设。”

华为常务董事、产品与解决方案总裁丁耘发表主旨演讲

华为秉承“开放、合作、共赢”的原则，以客户为中心，与伙伴共赢，持续加大在产业联盟、商业联盟、开源社区、开发者平台等领域的建设和投资，充分发挥合作伙伴的优势，做大产业蛋糕，构建可持续发展的良性生态。

华为首届分析师大会于2004年举办，至今已连续举办了14届。本届分析师大会自11日至13日举行，期间还举办了多个分会场，来自国内外的诸多业内专家与会并分享观点。



